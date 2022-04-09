Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
14' Желтая карточкаАльмичи Альберто
33' Желтая карточкаСелия Раффаэле
50' Желтая карточкаТуиа Алессандро
55' Желтая карточкаБлен Алексис
1:0
66' ГолХельгасон Торир
75' Желтая карточкаМора Лука
Ход матча
14'
33'
50'
55'
66'
1:0
75'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
49 Владение мячом, % 51
29
Блен
Алексис
29
Педа
Патрик
32
Пинато
Марко
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
92 Ригон АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Лечче
СПАЛ 2013
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|20 (6)
|0.59
|Стрефецца Габриэль
|12
|0.35
|Ди Мариано Франческо
|5
|0.15
|Гарджуло Марио
|3
|0.09
|Майер Жан
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Листковски Марчин
|2
|0.06
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Рагуза Антонио
|1
|0.03
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Хельгасон Торир
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.18
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.18
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.15
|Вивиани Федерико
|4
|0.12
|Видо Лука
|3
|0.09
|Дикманн Лоренцо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|2 (1)
|0.06
|Да Рива Якопо
|2
|0.06
|Росси Джузеппе
|2
|0.06
|Капрадосси Элио
|2
|0.06
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.06
|Сек Демба
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|9
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Туиа Алессандро
|6
|0
|Стрефецца Габриэль
|6
|0
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Калабрези Артуро
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Галло Антонино
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Асенсио Рауль
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|8
|1
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Селия Раффаэле
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|1
|Мора Лука
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Пинато Марко
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Капрадосси Элио
|3
|0
|Альмичи Альберто
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
13
22 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
12
36%
4
31%
31-45
4
12%
4
31%
46-60
3
9%
2
15%
61-75
4
12%
1
8%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
4
27%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
8
33%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
6
29%
2
8%
1-15
4
19%
6
23%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
8
38%
6
23%
76-90
Пропущено
14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
7%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
29%
5
19%
31-45
5
36%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
1
7%
6
22%
76-90
Забито
54
39
32 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
10
19%
3
8%
1-15
10
19%
7
18%
16-30
12
22%
9
23%
31-45
6
11%
7
18%
46-60
4
7%
6
15%
61-75
12
22%
7
18%
76-90
Пропущено
29
51
11 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 27
5
17%
3
6%
1-15
1
3%
9
18%
16-30
5
17%
13
25%
31-45
8
28%
6
12%
46-60
7
24%
10
20%
61-75
3
10%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1
Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|3.
|Монца
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4