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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
14' Желтая карточка
Альмичи Альберто
33' Желтая карточка
Селия Раффаэле
50' Желтая карточка
Туиа Алессандро
55' Желтая карточка
Блен Алексис
1:0
66' Гол
Хельгасон Торир
75' Желтая карточка
Мора Лука
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
54
Альфонсо
Энрико
27
Альмичи
Альберто
29
Педа
Патрик
23
Викари
Франческо
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
32
Пинато
Марко
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
28
Видо
Лука
Лечче
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Лечче
СПАЛ 2013

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:3
СB
1:2
СB
1:0
СA
2:1
К
5:1
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 20 (6) 0.59
Стрефецца Габриэль 12 0.35
Ди Мариано Франческо 5 0.15
Гарджуло Марио 3 0.09
Майер Жан 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Листковски Марчин 2 0.06
Блен Алексис 1 0.03
Рагуза Антонио 1 0.03
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.18
Коломбо Лоренцо 6 0.18
Мелькьорри Федерико 5 0.15
Вивиани Федерико 4 0.12
Видо Лука 3 0.09
Дикманн Лоренцо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 2 (1) 0.06
Да Рива Якопо 2 0.06
Росси Джузеппе 2 0.06
Капрадосси Элио 2 0.06
Латте Лат Эммануэль 2 0.06
Сек Демба 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 9 0
Лучиони Фабио 7 0
Туиа Алессандро 6 0
Стрефецца Габриэль 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Блен Алексис 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Родригес Пабло 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Галло Антонино 3 0
Кода Массимо 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Вивиани Федерико 6 1
Селия Раффаэле 7 0
Дикманн Лоренцо 5 1
Мора Лука 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Пинато Марко 4 0
Крочата Джованни 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Альмичи Альберто 2 0
Видо Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
13
22 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
12
36%
4
31%
31-45
4
12%
4
31%
46-60
3
9%
2
15%
61-75
4
12%
1
8%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
4
27%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
8
33%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
6
29%
2
8%
1-15
4
19%
6
23%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
8
38%
6
23%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
7%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
29%
5
19%
31-45
5
36%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
1
7%
6
22%
76-90

Забито

54
39
32 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
10
19%
3
8%
1-15
10
19%
7
18%
16-30
12
22%
9
23%
31-45
6
11%
7
18%
46-60
4
7%
6
15%
61-75
12
22%
7
18%
76-90

Пропущено

29
51
11 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 27
5
17%
3
6%
1-15
1
3%
9
18%
16-30
5
17%
13
25%
31-45
8
28%
6
12%
46-60
7
24%
10
20%
61-75
3
10%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1
Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
10. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
11. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
16. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
8. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
9. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Селия Раффаэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Альмичи Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 1:0 СПАЛ 2013 онлайн

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