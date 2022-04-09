Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
28' Желтая карточкаТоррази Эмануэле
1:0
30' ГолМаркони Микеле
36' Желтая карточкаКазарини Федерико
49' Желтая карточкаПароди Лука
50' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
2:0
52' ГолМиланезе Томмазо
56' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
90' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
Ход матча
28'
30'
1:0
49'
52'
67'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
44 Владение мячом, % 56
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Алессандрия
Порденоне
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|10 (2)
|0.29
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.09
|Лунетта Габриэль
|3
|0.09
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.09
|Маркони Микеле
|3 (1)
|0.09
|Казарини Федерико
|2
|0.06
|Паломби Симоне
|2
|0.06
|Арригини Андреа
|1
|0.03
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.03
|Ба Абу
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Престиа Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Колай Аристиди
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Кокколо Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|7
|0.21
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.12
|Кампорезе Микеле
|3
|0.09
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.06
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Дели Франческо
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Бассоли Алессандро
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|11
|1
|Лунетта Габриэль
|7
|1
|Ба Абу
|6
|1
|Казарини Федерико
|6
|0
|Престиа Джузеппе
|5
|0
|Пароди Лука
|5
|0
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Бенедетти Симоне
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Маттьелло Федерико
|1
|1
|Маркони Микеле
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Колай Аристиди
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Пинато Марко
|7
|0
|Барисон Альберто
|5
|1
|Ловиза Алессандро
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Торрази Эмануэле
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Дели Франческо
|3
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Андреони Кристиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Силла Юссуф
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
0
0%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
21
33
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
4
12%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
8
38%
2
6%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
3
14%
11
33%
61-75
4
19%
8
24%
76-90
Забито
18
15
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
7
39%
4
27%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Пропущено
32
27
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
16%
4
15%
1-15
6
19%
8
30%
30%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
6
19%
1
4%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
11
34%
6
22%
76-90
Забито
35
24
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 13
11 Не забивали 15
2
6%
4
17%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
11
31%
4
17%
31-45
8
23%
3
13%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
5
14%
6
25%
76-90
Пропущено
53
60
23 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 31
8
15%
8
13%
1-15
6
11%
11
18%
16-30
9
17%
6
10%
31-45
9
17%
6
10%
46-60
6
11%
15
25%
61-75
15
28%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3
Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0
Порденоне
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1
Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|3.
|Монца
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4