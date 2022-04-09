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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
2:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
28' Желтая карточка
Торрази Эмануэле
1:0
30' Гол
Маркони Микеле
36' Желтая карточка
Казарини Федерико
49' Желтая карточка
Пароди Лука
50' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
2:0
52' Гол
Миланезе Томмазо
56' Желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
90' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
90'+6
12
Писсери
Маттео
7
Пароди
Лука
30
Ди
Дженнаро
Маттео
3
Кокколо
Лука
25
Пьероцци
Эдоардо
21
Казарини
Федерико
62
Миланезе
Томмазо
8
Лунетта
Габриэль
10
Маркони
Микеле
29
Паломби
Симоне
18
Корацца
Симоне
1
Бинди
Джакомо
2
Эль-Кауакиби
Хамза
3
Саббионе
Алессио
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
23
Торрази
Эмануэле
7
Менса
Дэвис
10
Дели
Франческо
18
Паза
Симоне
11
Пеллегрини
Якопо
32
Бутич
Карло
Алессандрия
3-4-1-2
Порденоне
4-1-4-1

История личных встреч

Алессандрия
Порденоне

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 10 (2) 0.29
Ди Дженнаро Маттео 3 0.09
Лунетта Габриэль 3 0.09
Кьярелло Риккардо 3 0.09
Маркони Микеле 3 (1) 0.09
Казарини Федерико 2 0.06
Паломби Симоне 2 0.06
Арригини Андреа 1 0.03
Мустаккьо Маттиа 1 0.03
Ба Абу 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Престиа Джузеппе 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Колай Аристиди 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Пароди Лука 0 0
Кокколо Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.21
Бутич Карло 4 (2) 0.12
Кампорезе Микеле 3 0.09
Фолоруншо Майкл 2 0.06
Фаласко Никола 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 11 1
Лунетта Габриэль 7 1
Ба Абу 6 1
Казарини Федерико 6 0
Престиа Джузеппе 5 0
Пароди Лука 5 0
Кьярелло Риккардо 5 0
Бенедетти Симоне 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Миланезе Томмазо 3 0
Маттьелло Федерико 1 1
Маркони Микеле 2 0
Мустаккьо Маттиа 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Колай Аристиди 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Пинато Марко 7 0
Барисон Альберто 5 1
Ловиза Алессандро 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Торрази Эмануэле 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Саббионе Алессио 3 0
Вокич Деян 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
0
0%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

21
33
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
4
12%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
8
38%
2
6%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
3
14%
11
33%
61-75
4
19%
8
24%
76-90

Забито

18
15
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
7
39%
4
27%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Пропущено

32
27
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
16%
4
15%
1-15
6
19%
8
30%
30%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
6
19%
1
4%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
11
34%
6
22%
76-90

Забито

35
24
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 13
11 Не забивали 15
2
6%
4
17%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
11
31%
4
17%
31-45
8
23%
3
13%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
5
14%
6
25%
76-90

Пропущено

53
60
23 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 31
8
15%
8
13%
1-15
6
11%
11
18%
16-30
9
17%
6
10%
31-45
9
17%
6
10%
46-60
6
11%
15
25%
61-75
15
28%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3
Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0
Порденоне
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1
Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
10. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
11. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
16. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
8. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
9. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Маркони Микеле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Торрази Эмануэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 2:0 Порденоне онлайн

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