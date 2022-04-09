Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
0:1
17' ГолБуонаюто Кристиан
21' Желтая карточкаРаванелли Лука
1:1
22' ПенальтиКанотто Луиджи
34' Желтая карточкаРиччи Матео
2:1
37' ГолЗербин Алессио
44' Желтая карточкаБригенти Николо
56' Желтая карточкаЗербин Алессио
83' Желтая карточкаСтриццоло Лука
84' Желтая карточкаКоттали Маттео
87' Красная карточкаСтриццоло Лука
Ход матча
17'
21'
22'
1:1
34'
37'
2:1
44'
56'
83'
84'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
6 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 19
-
38 Владение мячом, % 62
88
Риччи
Матео
26
Лулич
Карло
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рафья ХамзаНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Фрозиноне
Кремонезе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.29
|Зербин Алессио
|8
|0.24
|Канотто Луиджи
|5 (1)
|0.15
|Гатти Федерико
|4
|0.12
|Чано Камилло
|3
|0.09
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.09
|Дзампано Франческо
|2
|0.06
|Риччи Матео
|2 (1)
|0.06
|Новакович Андрия
|2
|0.06
|Лулич Карло
|2
|0.06
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Роден Маркус
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|8
|0.24
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.24
|Дзанимачча Лука
|7
|0.21
|Гаэтано Джанлука
|5
|0.15
|Стриццоло Лука
|4
|0.12
|Баэс Хайме
|4
|0.12
|Фаджоли Николо
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Валери Эмануэле
|3
|0.09
|Видо Лука
|3
|0.09
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|11
|1
|Коттали Маттео
|12
|0
|Риччи Матео
|10
|0
|Чано Камилло
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Болока Даниэль
|6
|0
|Зербин Алессио
|6
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Alessandro Selvini
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Стриццоло Лука
|4
|1
|Вальцания Лука
|5
|0
|Фаджоли Николо
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дзанимачча Лука
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Гондо Седрик
|2
|1
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
23
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
1
4%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
12
44%
6
26%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
22%
3
13%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
20
29
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
1
5%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
5
25%
10
34%
46-60
5
25%
7
24%
61-75
5
25%
3
10%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
27%
4
25%
76-90
Забито
47
52
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
2
4%
4
8%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
16
34%
11
21%
31-45
7
15%
14
27%
46-60
9
19%
10
19%
61-75
11
23%
6
12%
76-90
Пропущено
37
32
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
6
19%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
9
24%
5
16%
46-60
2
5%
5
16%
61-75
8
22%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1
Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|3.
|Монца
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|8.
|Асколи
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4