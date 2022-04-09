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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
17' Гол
Буонаюто Кристиан
21' Желтая карточка
Раванелли Лука
1:1
22' Пенальти
Канотто Луиджи
34' Желтая карточка
Риччи Матео
2:1
37' Гол
Зербин Алессио
44' Желтая карточка
Бригенти Николо
56' Желтая карточка
Зербин Алессио
83' Желтая карточка
Стриццоло Лука
84' Желтая карточка
Коттали Маттео
87' Красная карточка
Стриццоло Лука
90'+5
94
Минелли
Стефано
23
Бригенти
Николо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
88
Риччи
Матео
26
Лулич
Карло
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
6
Раванелли
Лука
17
Серникола
Леонардо
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
7
Баэс
Хайме
21
Фаджоли
Николо
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
Фрозиноне
4-3-3
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Кремонезе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.29
Зербин Алессио 8 0.24
Канотто Луиджи 5 (1) 0.15
Гатти Федерико 4 0.12
Чано Камилло 3 0.09
Чичерелли Эмануэле 3 0.09
Дзампано Франческо 2 0.06
Риччи Матео 2 (1) 0.06
Новакович Андрия 2 0.06
Лулич Карло 2 0.06
Гарритано Лука 2 0.06
Касасола Тиаго 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Роден Маркус 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 8 0.24
Чофани Даниэль 8 (2) 0.24
Дзанимачча Лука 7 0.21
Гаэтано Джанлука 5 0.15
Стриццоло Лука 4 0.12
Баэс Хайме 4 0.12
Фаджоли Николо 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Валери Эмануэле 3 0.09
Видо Лука 3 0.09
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Околи Меме 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 11 1
Коттали Маттео 12 0
Риччи Матео 10 0
Чано Камилло 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Болока Даниэль 6 0
Зербин Алессио 6 0
Шиминьски Пшемыслав 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Роден Маркус 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Бригенти Николо 2 0
Гарритано Лука 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Манцари Джакомо 1 0
Alessandro Selvini 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Околи Меме 6 0
Стриццоло Лука 4 1
Вальцания Лука 5 0
Фаджоли Николо 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Раванелли Лука 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Мерони Андреа 1 0
Dennis Politic 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
23
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
1
4%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
12
44%
6
26%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
22%
3
13%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

20
29
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
1
5%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
5
25%
10
34%
46-60
5
25%
7
24%
61-75
5
25%
3
10%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Забито

47
52
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
2
4%
4
8%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
16
34%
11
21%
31-45
7
15%
14
27%
46-60
9
19%
10
19%
61-75
11
23%
6
12%
76-90

Пропущено

37
32
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
6
19%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
9
24%
5
16%
46-60
2
5%
5
16%
61-75
8
22%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1
Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
8. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
9. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
10. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
11. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
6. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
16. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
8. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
9. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
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