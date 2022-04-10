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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
2:0
Конец матча

Стадион:
Галатасарай
0'
1:0
26' Гол
Зайц Миха
33' Желтая карточка
Азиз Сердар
40' Желтая карточка
Маркан Маркос
45' Желтая карточка
Бабель Райан
56' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
58' Желтая карточка
Чикылдэу Александру
62' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
2:0
68' Гол
Дурсун Сердар
90' Желтая карточка
Антальялы Тайлан
90'+6
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
16
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
8
Яндаш
Мерт
Хакан
17
Кавечи
Ирфан
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
1
Муслера
Фернандо
3
Элабделлауи
Омар
25
Нельссон
Виктор
45
Маркан
Маркос
6
Ван
Анхольт
Патрик
4
Антальялы
Тайлан
22
Кутлу
Беркан
8
Бабель
Райан
33
Чикылдэу
Александру
7
Актюркоглу
Мухаммед
18
Гомис
Бафетимби
Фенербахче
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Галатасарай

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 6 побед

37 матчей

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
СТ
0:0
С
1:0
С
2:0
СТ
1:0
С
2:1
С
2:1
СТ
3:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
1:0
К
2:1
К
0:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 9 (2) 0.28
Озил Месут 8 (4) 0.25
Зайц Миха 8 0.25
Росси Диего 4 0.13
Валенсия Эннер 4 (1) 0.13
Бериша Мергим 4 0.13
Пелкас Димитрис 4 0.13
Кавечи Ирфан 3 0.09
Гюлер Арда 2 0.06
Новак Филип 2 0.06
Кадыоглу Ферди 2 0.06
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
Салаи Аттила 1 0.03
Соса Хосе 1 0.03
Креспо Мигель 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Ким Мин-Чжэ 1 0.03
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Азиз Сердар 0 0
Сангаре Назим 0 0
Байиндыр Алтай 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 8 0.25
Мохамед Мостафа 6 0.19
Гомис Бафетимби 5 (3) 0.16
Чикылдэу Александру 4 (2) 0.13
Моруцан Олимпиу 3 0.09
Дервисоглу Халил 3 0.09
Кылынч Эмре 3 0.09
Фегули Софьян 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 2 0.06
Диань Мбайе 2 0.06
Бабель Райан 2 (1) 0.06
Нельссон Виктор 1 0.03
Люиндама Кристиан 1 0.03
Байрам Омер 0 0
Кутлу Беркан 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азиз Сердар 7 0
Яндаш Мерт Хакан 7 0
Новак Филип 4 1
Кавечи Ирфан 4 1
Ким Мин-Чжэ 4 1
Креспо Мигель 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Густаво Диас 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Дурсун Сердар 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сангаре Назим 2 0
Бериша Мергим 2 0
Росси Диего 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 7 1
Антальялы Тайлан 6 1
Чикылдэу Александру 6 0
Нельссон Виктор 6 0
Кутлу Беркан 4 1
Актюркоглу Мухаммед 5 0
Мохамед Мостафа 4 0
Муслера Фернандо 3 0
Байрам Омер 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Йедлин Деандре 3 0
Люиндама Кристиан 3 0
Бабель Райан 2 0
Гомис Бафетимби 2 0
Ван Анхольт Патрик 2 0
Кара Айтач 2 0
Эзтюрк Алпаслан 2 0
Чаглаян Огулджан 2 0
Дервисоглу Халил 2 0
Фегули Софьян 1 0
Элабделлауи Омар 1 0
Эзтюрк Фатих 1 0
Диань Мбайе 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Боэ Саша 1 0
Ассунсао Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
2
7%
9
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
8
29%
1
6%
61-75
9
32%
4
22%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
7%
1
3%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
4
27%
9
31%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
3
20%
8
28%
61-75
2
13%
4
14%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
7%
3
13%
1-15
7
25%
3
13%
16-30
3
11%
7
29%
29%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
25%
6
25%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
7
39%
76-90

Забито

56
42
23 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 8
6
11%
5
12%
1-15
12
21%
5
12%
16-30
5
9%
16
38%
31-45
7
13%
3
7%
46-60
10
18%
3
7%
61-75
16
29%
10
24%
76-90

Пропущено

35
47
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
6
17%
12
26%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
8
23%
9
19%
61-75
6
17%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2
Галатасарай
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Барселона 1:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Барселона - Галатасарай 0:0 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Тузласпор 2:6 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Денизлиспор 3:3 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Галатасарай 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 32 21 9 2 59 - 27 72
2. Фенербахче 32 17 8 7 56 - 35 59
3. Коньяспор 32 17 7 8 52 - 35 58
4. Истанбул Башакшехир 32 16 5 11 45 - 31 53
5. Адана Демирспор 32 14 10 8 49 - 33 52
6. Аланьяспор 32 15 7 10 58 - 52 52
7. Бешикташ 32 13 11 8 49 - 41 50
8. Хатайспор 31 14 6 11 48 - 46 48
9. Фатих Карагюмрюк 32 13 7 12 39 - 47 46
10. Антальяспор 31 12 8 11 36 - 37 44
11. Газиантеп 0:0 33 11 9 13 41 - 44 42
12. Кайсериспор 32 11 8 13 45 - 53 41
13. Сивасспор 32 10 11 11 42 - 42 41
14. Касымпаша 32 11 8 13 49 - 47 41
15. Галатасарай 32 11 8 13 42 - 47 41
16. Гиресунспор 32 11 6 15 35 - 39 39
17. Алтай 32 8 5 19 33 - 48 29
18. Ризеспор 32 8 5 19 32 - 58 29
19. Гёзтепе 32 7 6 19 37 - 55 27
20. Малатьяспор 0:0 33 5 6 22 23 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 11 5 0 30 - 13 38
2. Коньяспор 16 11 4 1 28 - 11 37
3. Газиантеп 0:0 17 10 6 1 31 - 15 36
4. Бешикташ 16 10 4 2 30 - 18 34
5. Истанбул Башакшехир 16 10 1 5 24 - 14 31
6. Фенербахче 16 9 4 3 28 - 15 31
7. Хатайспор 15 9 3 3 30 - 17 30
8. Кайсериспор 16 9 3 4 26 - 18 30
9. Адана Демирспор 16 8 5 3 26 - 12 29
10. Фатих Карагюмрюк 16 8 5 3 24 - 15 29
11. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
12. Галатасарай 16 8 3 5 24 - 18 27
13. Ризеспор 17 8 2 7 23 - 23 26
14. Аланьяспор 16 7 4 5 33 - 27 25
15. Касымпаша 16 7 4 5 28 - 22 25
16. Сивасспор 16 5 8 3 24 - 17 23
17. Гиресунспор 16 6 3 7 20 - 20 21
18. Алтай 15 5 2 8 16 - 20 17
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 16 3 3 10 17 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 10 4 2 29 - 14 34
2. Фенербахче 16 8 4 4 28 - 20 28
3. Аланьяспор 16 8 3 5 25 - 25 27
4. Адана Демирспор 16 6 5 5 23 - 21 23
5. Истанбул Башакшехир 16 6 4 6 21 - 17 22
6. Коньяспор 16 6 3 7 24 - 24 21
7. Сивасспор 16 5 3 8 18 - 25 18
8. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
9. Гиресунспор 16 5 3 8 15 - 19 18
10. Фатих Карагюмрюк 16 5 2 9 15 - 32 17
11. Бешикташ 16 3 7 6 19 - 23 16
12. Касымпаша 16 4 4 8 21 - 25 16
13. Антальяспор 16 4 4 8 11 - 23 16
14. Галатасарай 16 3 5 8 18 - 29 14
15. Гёзтепе 15 3 4 8 20 - 30 13
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 16 2 5 9 19 - 35 11
18. Малатьяспор 0:0 17 2 3 12 6 - 21 9
19. Газиантеп 0:0 16 1 3 12 10 - 29 6
20. Ризеспор 15 0 3 12 9 - 35 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Бабель Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Азиз Сердар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фенербахче 2:0 Галатасарай онлайн

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