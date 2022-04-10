Турция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
1:0
26' ГолЗайц Миха
33' Желтая карточкаАзиз Сердар
40' Желтая карточкаМаркан Маркос
45' Желтая карточкаБабель Райан
56' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
58' Желтая карточкаЧикылдэу Александру
62' Желтая карточкаКавечи Ирфан
2:0
68' ГолДурсун Сердар
90' Желтая карточкаАнтальялы Тайлан
Ход матча
26'
1:0
33'
40'
45'
56'
62'
68'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 18
-
53 Владение мячом, % 47
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Чипе ИсмаилВратарь
-
19 Байрам ОмерЗащитник
-
88 Кайя СемихЗащитник
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
66 Арда ТуранПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
-
Главный тренер: Domenec Torrent
История личных встреч
Фенербахче
Галатасарай
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 6 побед
37 матчей
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|9 (2)
|0.28
|Озил Месут
|8 (4)
|0.25
|Зайц Миха
|8
|0.25
|Росси Диего
|4
|0.13
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.13
|Бериша Мергим
|4
|0.13
|Пелкас Димитрис
|4
|0.13
|Кавечи Ирфан
|3
|0.09
|Гюлер Арда
|2
|0.06
|Новак Филип
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.06
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.03
|Салаи Аттила
|1
|0.03
|Соса Хосе
|1
|0.03
|Креспо Мигель
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.03
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Байиндыр Алтай
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|8
|0.25
|Мохамед Мостафа
|6
|0.19
|Гомис Бафетимби
|5 (3)
|0.16
|Чикылдэу Александру
|4 (2)
|0.13
|Моруцан Олимпиу
|3
|0.09
|Дервисоглу Халил
|3
|0.09
|Кылынч Эмре
|3
|0.09
|Фегули Софьян
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0.06
|Диань Мбайе
|2
|0.06
|Бабель Райан
|2 (1)
|0.06
|Нельссон Виктор
|1
|0.03
|Люиндама Кристиан
|1
|0.03
|Байрам Омер
|0
|0
|Кутлу Беркан
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Азиз Сердар
|7
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|7
|0
|Новак Филип
|4
|1
|Кавечи Ирфан
|4
|1
|Ким Мин-Чжэ
|4
|1
|Креспо Мигель
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0
|Дурсун Сердар
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|7
|1
|Антальялы Тайлан
|6
|1
|Чикылдэу Александру
|6
|0
|Нельссон Виктор
|6
|0
|Кутлу Беркан
|4
|1
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0
|Мохамед Мостафа
|4
|0
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Байрам Омер
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Люиндама Кристиан
|3
|0
|Бабель Райан
|2
|0
|Гомис Бафетимби
|2
|0
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0
|Чаглаян Огулджан
|2
|0
|Дервисоглу Халил
|2
|0
|Фегули Софьян
|1
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Эзтюрк Фатих
|1
|0
|Диань Мбайе
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
2
7%
9
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
8
29%
1
6%
61-75
9
32%
4
22%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
7%
1
3%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
4
27%
9
31%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
3
20%
8
28%
61-75
2
13%
4
14%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
7%
3
13%
1-15
7
25%
3
13%
16-30
3
11%
7
29%
29%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
25%
6
25%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
7
39%
76-90
Забито
56
42
23 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 8
6
11%
5
12%
1-15
12
21%
5
12%
16-30
5
9%
16
38%
31-45
7
13%
3
7%
46-60
10
18%
3
7%
61-75
16
29%
10
24%
76-90
Пропущено
35
47
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
6
17%
12
26%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
8
23%
9
19%
61-75
6
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2
Галатасарай
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Барселона 1:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Барселона - Галатасарай 0:0 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Тузласпор 2:6 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Денизлиспор 3:3 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Галатасарай 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|32
|21
|9
|2
|59 - 27
|72
|2.
|Фенербахче
|32
|17
|8
|7
|56 - 35
|59
|3.
|Коньяспор
|32
|17
|7
|8
|52 - 35
|58
|4.
|Истанбул Башакшехир
|32
|16
|5
|11
|45 - 31
|53
|5.
|Адана Демирспор
|32
|14
|10
|8
|49 - 33
|52
|6.
|Аланьяспор
|32
|15
|7
|10
|58 - 52
|52
|7.
|Бешикташ
|32
|13
|11
|8
|49 - 41
|50
|8.
|Хатайспор
|31
|14
|6
|11
|48 - 46
|48
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|32
|13
|7
|12
|39 - 47
|46
|10.
|Антальяспор
|31
|12
|8
|11
|36 - 37
|44
|11.
|Газиантеп
|0:0
|33
|11
|9
|13
|41 - 44
|42
|12.
|Кайсериспор
|32
|11
|8
|13
|45 - 53
|41
|13.
|Сивасспор
|32
|10
|11
|11
|42 - 42
|41
|14.
|Касымпаша
|32
|11
|8
|13
|49 - 47
|41
|15.
|Галатасарай
|32
|11
|8
|13
|42 - 47
|41
|16.
|Гиресунспор
|32
|11
|6
|15
|35 - 39
|39
|17.
|Алтай
|32
|8
|5
|19
|33 - 48
|29
|18.
|Ризеспор
|32
|8
|5
|19
|32 - 58
|29
|19.
|Гёзтепе
|32
|7
|6
|19
|37 - 55
|27
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|33
|5
|6
|22
|23 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|11
|5
|0
|30 - 13
|38
|2.
|Коньяспор
|16
|11
|4
|1
|28 - 11
|37
|3.
|Газиантеп
|0:0
|17
|10
|6
|1
|31 - 15
|36
|4.
|Бешикташ
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Истанбул Башакшехир
|16
|10
|1
|5
|24 - 14
|31
|6.
|Фенербахче
|16
|9
|4
|3
|28 - 15
|31
|7.
|Хатайспор
|15
|9
|3
|3
|30 - 17
|30
|8.
|Кайсериспор
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Адана Демирспор
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|11.
|Антальяспор
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|12.
|Галатасарай
|16
|8
|3
|5
|24 - 18
|27
|13.
|Ризеспор
|17
|8
|2
|7
|23 - 23
|26
|14.
|Аланьяспор
|16
|7
|4
|5
|33 - 27
|25
|15.
|Касымпаша
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|16.
|Сивасспор
|16
|5
|8
|3
|24 - 17
|23
|17.
|Гиресунспор
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|18.
|Алтай
|15
|5
|2
|8
|16 - 20
|17
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|3
|3
|10
|17 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|10
|4
|2
|29 - 14
|34
|2.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|28 - 20
|28
|3.
|Аланьяспор
|16
|8
|3
|5
|25 - 25
|27
|4.
|Адана Демирспор
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|5.
|Истанбул Башакшехир
|16
|6
|4
|6
|21 - 17
|22
|6.
|Коньяспор
|16
|6
|3
|7
|24 - 24
|21
|7.
|Сивасспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 25
|18
|8.
|Хатайспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Гиресунспор
|16
|5
|3
|8
|15 - 19
|18
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|5
|2
|9
|15 - 32
|17
|11.
|Бешикташ
|16
|3
|7
|6
|19 - 23
|16
|12.
|Касымпаша
|16
|4
|4
|8
|21 - 25
|16
|13.
|Антальяспор
|16
|4
|4
|8
|11 - 23
|16
|14.
|Галатасарай
|16
|3
|5
|8
|18 - 29
|14
|15.
|Гёзтепе
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|16.
|Алтай
|17
|3
|3
|11
|17 - 28
|12
|17.
|Кайсериспор
|16
|2
|5
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|2
|3
|12
|6 - 21
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 29
|6
|20.
|Ризеспор
|15
|0
|3
|12
|9 - 35
|3