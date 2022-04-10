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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция весьма любопытного поединка чемпионата Италии в Серии А между командами "Наполи" и "Фиорентина". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!