Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Фиорентина
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
59.4%
9.3%
10 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11
|0.35
|Инсинье Лоренцо
|8 (7)
|0.26
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.23
|Фабиан Руис
|6
|0.19
|Зелиньски Пётр
|5
|0.16
|Лосано Ирвинг
|4
|0.13
|Элмас Эльиф
|3
|0.1
|Петанья Андреа
|3
|0.1
|Ррахмани Амир
|3
|0.1
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.57
|Торрейра Лукас
|4
|0.13
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.13
|Гонсалес Николас
|3
|0.1
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.1
|Соттил Рикардо
|3
|0.1
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.1
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Мале Юссеф
|2
|0.07
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Кабрал Артур
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|7
|1
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Торрейра Лукас
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
6
23%
6
38%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
3
12%
4
25%
76-90
Пропущено
10
22
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Забито
31
35
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
5
16%
9
26%
31-45
8
26%
7
20%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
23%
6
17%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
57
51
26 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
8
14%
3
6%
1-15
8
14%
5
10%
16-30
10
18%
12
24%
31-45
14
25%
13
25%
46-60
7
12%
8
16%
61-75
10
18%
10
20%
76-90
Пропущено
22
36
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 22
3
14%
1
3%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
5
23%
8
22%
46-60
6
27%
6
17%
61-75
3
14%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|63 - 24
|63
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|13.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина
Исход игры
Наполи
97.4% (38)
Ничья
0% (0)
Фиорентина
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Наполи
53.8% (21)
2:0 Наполи
25.6% (10)
1:0 Наполи
10.3% (4)
3:2 Наполи
5.1% (2)
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