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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
59.4%
9.3%
10 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 0.35
Инсинье Лоренцо 8 (7) 0.26
Мертенс Дрис 7 (1) 0.23
Фабиан Руис 6 0.19
Зелиньски Пётр 5 0.16
Лосано Ирвинг 4 0.13
Элмас Эльиф 3 0.1
Петанья Андреа 3 0.1
Ррахмани Амир 3 0.1
Политано Маттео 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.57
Торрейра Лукас 4 0.13
Бираги Кристиано 4 (1) 0.13
Гонсалес Николас 3 0.1
Бонавентура Джакомо 3 0.1
Соттил Рикардо 3 0.1
Пёнтек Кшиштоф 3 0.1
Сапонара Риккардо 2 0.07
Мале Юссеф 2 0.07
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Кабрал Артур 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Кулибали Калиду 4 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Торрейра Лукас 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
6
23%
6
38%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
3
12%
4
25%
76-90

Пропущено

10
22
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
5
16%
9
26%
31-45
8
26%
7
20%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
23%
6
17%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

57
51
26 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
8
14%
3
6%
1-15
8
14%
5
10%
16-30
10
18%
12
24%
31-45
14
25%
13
25%
46-60
7
12%
8
16%
61-75
10
18%
10
20%
76-90

Пропущено

22
36
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 22
3
14%
1
3%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
5
23%
8
22%
46-60
6
27%
6
17%
61-75
3
14%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1
Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Наполи 97.4% (38)
    X 0% (0)
    Фиорентина 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фиорентина
    1.84
    4.15
    4.78
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Фиорентина
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    53.8% (21)
    2:0 Наполи
    25.6% (10)
    1:0 Наполи
    10.3% (4)
    3:2 Наполи
    5.1% (2)
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    Фиорентина

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