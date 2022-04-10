Риччи из центра поля выполнил передачу на ход Войводе по левому флангу, Тонали оказался быстрее соперника и тем самым разрядил обстановку у своих ворот.

Риччи в центре поля нарушил правила против Тонали. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Зима в центре поля нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" вновь не стали никуда спешить при розыгрыше мяча.

Леау разогнал атаку по центру, но затем у Рафаэла не прошла передача на правый угол штрафной площади на Жиру, мяч перехватил Бремер.

Салемакерс при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе с Риччи оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше.

26' Калабрия перехватил мяч на правом углу штрафной площади "Торино" у Зима, далее Давиде пробил в левый угол ворот, Бериша в прыжке отбил мяч на левый фланг.

25' Леау с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр штрафной площади на Жиру, в итоге Бериша перехватил мяч при игре на выходе.

24' Побега в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео.

23' Лукич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

22' Брекало неплохо поработал на левом фланге, Калабрии пришлось в подкате выбивать мяч на угловой.

21' Сильно у нас сейчас упал темп в середине первого тайма. "Милан" пока не знает, как лучше атаковать, а вот "Торино" даже не пытается идти в высокий прессинг.

20' Центральный защитник "Милана" Фикайо Томори получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Белотти.

19' Диас из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Салемакерсу по правому флангу, мяч улетел в аут.

18' Жиру с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Леау, Рафаэл выполнил передачу в центр штрафной площади на Салемакерса, а вот у Алексиса не получилась скидка на Жиру.

17' Томори из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Жиру, Бериша очень хорошо сыграл на выходе и перехватил мяч.

16' Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

15' Полузащитник "Торино" Саша Лукич получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Лукич нарушил правила против Тео.

14' Родригес разогнал атаку по левому флангу, а затем Рикардо выполнил передачу на Войводу, Мергим выполнил подачу в центр штрафной площади, Белотти в борьбе с соперником не смог направить мяч головой точно в правый угол ворот.

13' При любой возможности игроки "Торино" стараются сбивать темп матча, они понимают, что в быстрый футбол играть с "Миланом" не нужно.

12' Диас вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Браим выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Торино" сыграли внимательно и не дали Жиру добраться до мяча.

11' Эрнандес с левой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Бериша и Зима сыграли несогласованно между собой, в итоге едва игроки "Торино" не привезли сами себе опасный момент.

10' Салемакерс в центре поля нарушил правила против Брекало. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Леау при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Салемакерсом, а затем Рафаэл пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в Зима.

8' Игроки "Торино" само собой готовы поиграть от обороны, главное для туринского клуба не дать "Милану" проводить быстрые атаки через фланги.

7' При этом "Торино" и "Милан" играют в среднем темпе, никто сейчас не собирается форсировать события.

6' Игроки "Торино" отвели игру от своих ворот, пока что у стал стало больше борьбы за мяч в центре поля.

5' Бериша попал под прессинг в штрафной площади, пришлось голкиперу "Торино" выбивать мяч в аут к центру поля.

4' Тонали с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Бериша грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

3' Салемакерс подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и под давлением Побеги пробил по воротам, мяч задел ногу Бремена и ушёл на угловой.

2' Сразу же из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Торино" на Жиру, мяч полетел слишком сильно, в итоге его при игре на выходе забрал Бериша.