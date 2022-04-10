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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Милан
0'
14' Желтая карточка
Лукич Саша
18' Желтая карточка
Томори Фикайо
30'

Ход матча

14'
Лукич Саша
 
18'
 
Томори Фикайо

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 5 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 40 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 118
Торино 3.4% (4)
X 9.3% (11)
Милан 87.3% (103)
0
выиграет Милан, со счетом 0:1
«Торино» дома всегда старается дать бой фаворитам – в атаке у «быков» есть качественные исполнители и... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Милан
4.45
3.74
2.07
Все Коэффициенты
Новости
1
Бериша
Этрит
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
27
Войвода
Мергим
4
Побега
Томмазо
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Торино
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Милан

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

26 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
2 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.19
Санабрия Антонио 5 0.16
Белотти Андреа 5 (1) 0.16
Побега Томмазо 4 0.13
Синго Вилфред 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Пьяца Марко 3 0.1
Прат Деннис 2 0.06
Лукич Саша 1 0.03
Верди Симоне 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.25
Жиру Оливье 8 (2) 0.25
Ибрагимович Златан 8 0.25
Кесси Франк 5 (2) 0.16
Тео Эрнандес 4 (1) 0.13
Мессьяс Жуниор 4 0.13
Диас Браим 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Ринкон Томас 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
33
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
6
23%
6
18%
1-15
6
23%
2
6%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
1
4%
6
18%
61-75
6
23%
8
24%
76-90

Пропущено

17
17
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
8
47%
7
41%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
0
0%
5
23%
1-15
2
29%
7
32%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
2
29%
3
14%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
20%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

33
55
17 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 22
10 Не забивали 4
6
18%
11
20%
1-15
8
24%
9
16%
16-30
3
9%
8
15%
31-45
5
15%
8
15%
46-60
3
9%
8
15%
61-75
8
24%
11
20%
76-90

Пропущено

32
30
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
4
13%
6
20%
1-15
3
9%
6
20%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
12
38%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0
Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0
Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1
Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино 0:0 Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
13. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
14. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан 0:0 Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино 0:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
11. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
12. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан 0:0 Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино 0:0 Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Судья
    31'
    Салемакерс при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе с Риччи оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше. 
  • 30'
    Леау разогнал атаку по центру, но затем у Рафаэла не прошла передача на правый угол штрафной площади на Жиру, мяч перехватил Бремер. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Зима в центре поля нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" вновь не стали никуда спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Риччи в центре поля нарушил правила против Тонали. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 27'
    Риччи из центра поля выполнил передачу на ход Войводе по левому флангу, Тонали оказался быстрее соперника и тем самым разрядил обстановку у своих ворот. 
  • Опасный момент
    26'
    Калабрия перехватил мяч на правом углу штрафной площади "Торино" у Зима, далее Давиде пробил в левый угол ворот, Бериша в прыжке отбил мяч на левый фланг. 
  • 25'
    Леау с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр штрафной площади на Жиру, в итоге Бериша перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Побега в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео. 
  • Угловой
    23'
    Лукич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 22'
    Брекало неплохо поработал на левом фланге, Калабрии пришлось в подкате выбивать мяч на угловой. 
  • 21'
    Сильно у нас сейчас упал темп в середине первого тайма. "Милан" пока не знает, как лучше атаковать, а вот "Торино" даже не пытается идти в высокий прессинг. 
  • Желтая карточка
    20'
    Центральный защитник "Милана" Фикайо Томори получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Белотти. 
  • 19'
    Диас из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Салемакерсу по правому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 18'
    Жиру с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Леау, Рафаэл выполнил передачу в центр штрафной площади на Салемакерса, а вот у Алексиса не получилась скидка на Жиру. 
  • 17'
    Томори из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Жиру, Бериша очень хорошо сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 16'
    Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Желтая карточка
    15'
    Полузащитник "Торино" Саша Лукич получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Лукич нарушил правила против Тео. 
  • 14'
    Родригес разогнал атаку по левому флангу, а затем Рикардо выполнил передачу на Войводу, Мергим выполнил подачу в центр штрафной площади, Белотти в борьбе с соперником не смог направить мяч головой точно в правый угол ворот. 
  • 13'
    При любой возможности игроки "Торино" стараются сбивать темп матча, они понимают, что в быстрый футбол играть с "Миланом" не нужно. 
  • 12'
    Диас вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Браим выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Торино" сыграли внимательно и не дали Жиру добраться до мяча. 
  • 11'
    Эрнандес с левой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Бериша и Зима сыграли несогласованно между собой, в итоге едва игроки "Торино" не привезли сами себе опасный момент. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Салемакерс в центре поля нарушил правила против Брекало. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Леау при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Салемакерсом, а затем Рафаэл пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в Зима. 
  • 8'
    Игроки "Торино" само собой готовы поиграть от обороны, главное для туринского клуба не дать "Милану" проводить быстрые атаки через фланги. 
  • 7'
    При этом "Торино" и "Милан" играют в среднем темпе, никто сейчас не собирается форсировать события. 
  • 6'
    Игроки "Торино" отвели игру от своих ворот, пока что у стал стало больше борьбы за мяч в центре поля. 
  • 5'
    Бериша попал под прессинг в штрафной площади, пришлось голкиперу "Торино" выбивать мяч в аут к центру поля. 
  • Угловой
    4'
    Тонали с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Бериша грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 3'
    Салемакерс подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и под давлением Побеги пробил по воротам, мяч задел ногу Бремена и ушёл на угловой. 
  • 2'
    Сразу же из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Торино" на Жиру, мяч полетел слишком сильно, в итоге его при игре на выходе забрал Бериша. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милану" обязательно в Турине нужно переигрывать крепкий "Торино", а иначе команда Стефано Пиоли вскоре рискует лишиться первого места в Серии А. 
  • Первый тайм
  • 30'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 30'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Милан пробьет пенальти!
  • 29'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 29'
    Опасность предотвращена - Риччи Самуэле из команды Торино вступил в отбор удачно
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Салемакерс Алексис, обводя своих соперников
  • 29'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    28'
    Зима Давид наказан за толчок Леау Рафаэл
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    27'
    Назначен штрафной. Пострадал Тонали Сандро, его свалил Риччи Самуэле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Тонали Сандро из команды Милан фолит на Войвода Мергим, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 26'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Тонали Сандро из команды Милан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 25'
    Торино начинает контратаку
  • 25'
    Контроль мяча: Торино: 40%, Милан: 60%.
  • 25'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Тео Эрнандес из команды Милан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 25'
    Калабрия Давиде нанес удар, мяч был парирован, но Этрит Бериша не удержал его в руках.
  • 24'
    Калабрия Давиде из команды Милан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 24'
    Леау Рафаэл из команды Милан отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Пьер Калулу из команды Милан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Диас Браим из команды Милан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    22'
    Побега Томмазо наказан за толчок Тео Эрнандес
  • 22'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Родригес Рикардо из команды Торино подал угловой слева.
  • 22'
    Опасность предотвращена - Калабрия Давиде из команды Милан вступил в отбор удачно
  • 22'
    Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Милан контролирует мяч.
  • 20'
    Милан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    20'
    Риччи Самуэле возвращается на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Торино: 42%, Милан: 58%.
  • 20'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Торино пытается что-то создать.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Риччи Самуэле получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    18'
    Томори Фикайо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья свистит. Томори Фикайо атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
  • 18'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Торино пытается что-то создать.
  • 16'
    Салемакерс Алексис из команды Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Леау Рафаэл из команды Милан отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Милан пытается что-то создать.
  • 15'
    Милан контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Торино: 42%, Милан: 58%.
  • 15'
    Томори Фикайо из команды Милан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    14'
    Лукич Саша - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    14'
    Назначен штрафной. Пострадал Тео Эрнандес, его свалил Лукич Саша.
  • 14'
    Милан выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
  • 13'
    Войвода Мергим из команды Торино отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Торино контролирует мяч.
  • 12'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Диас Браим из команды Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Леау Рафаэл из команды Милан находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 11'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Милан пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Торино: 44%, Милан: 56%.
  • 10'
    Салемакерс Алексис из команды Милан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Милан пытается что-то создать.
  • 9'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Милан контролирует мяч.
  • 8'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Назначен штрафной. Пострадал Брекало Йосип, его свалил Салемакерс Алексис.
  • 8'
    Леау Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Диас Браим
  • 6'
    Белотти Андреа из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 5'
    Контроль мяча: Торино: 66%, Милан: 34%.
  • 5'
    Томори Фикайо делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Милан выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Родригес Рикардо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Торино пытается что-то создать.
  • 2'
    Торино начинает контратаку
  • 2'
    Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    2'
    Тонали Сандро из команды Милан подал угловой слева.
  • 2'
    Салемакерс Алексис мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Томори Фикайо делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Милан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Торино 0:0 Милан

Исход игры
Торино
3.4% (4)
Ничья
9.3% (11)
Милан
87.3% (103)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.8% (54)
0:1 Милан
25.4% (30)
1:1 Ничья
8.5% (10)
1:3 Милан
5.1% (6)
2:1 Торино
2.5% (3)
0:2 Милан
1.7% (2)
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Торино
Милан

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