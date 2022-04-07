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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Торино
Милан

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

26 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
2 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.2
Санабрия Антонио 5 0.17
Белотти Андреа 5 (1) 0.17
Побега Томмазо 4 0.13
Синго Вилфред 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Пьяца Марко 3 0.1
Прат Деннис 2 0.07
Лукич Саша 1 0.03
Верди Симоне 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.26
Жиру Оливье 8 (2) 0.26
Ибрагимович Златан 8 0.26
Кесси Франк 5 (2) 0.16
Тео Эрнандес 4 (1) 0.13
Мессьяс Жуниор 4 0.13
Диас Браим 3 0.1
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Ринкон Томас 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
33
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
6
23%
6
18%
1-15
6
23%
2
6%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
1
4%
6
18%
61-75
6
23%
8
24%
76-90

Пропущено

17
17
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
8
47%
7
41%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
0
0%
5
23%
1-15
2
29%
7
32%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
2
29%
3
14%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
20%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

33
55
17 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 22
10 Не забивали 4
6
18%
11
20%
1-15
8
24%
9
16%
16-30
3
9%
8
15%
31-45
5
15%
8
15%
46-60
3
9%
8
15%
61-75
8
24%
11
20%
76-90

Пропущено

32
30
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
4
13%
6
20%
1-15
3
9%
6
20%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
12
38%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0
Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0
Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1
Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Торино 0% (0)
    X 11.4% (4)
    Милан 88.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Милан
    4.25
    3.75
    2.00
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    Прогнозы на матч Торино - Милан

    Исход игры
    Торино
    0% (0)
    Ничья
    11.4% (4)
    Милан
    88.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    54.3% (19)
    0:1 Милан
    22.9% (8)
    1:1 Ничья
    11.4% (4)
    1:3 Милан
    8.6% (3)
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