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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Аталанта
Прогнозы 37
Сассуоло 5.4% (2)
X 29.7% (11)
Аталанта 64.9% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Аталанта
3.53
3.92
2.12
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сассуоло
Аталанта

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.45
Скамачча Джанлука 13 (1) 0.42
Распадори Джакомо 9 0.29
Траоре Хамед 5 0.16
Фраттези Давиде 4 0.13
Дефрель Грегоре 2 0.06
Капуто Франческо 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Лопес Максим 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.3
Сапата Дуван 9 (3) 0.3
Малиновский Руслан 6 0.2
Муриэль Луис 4 0.13
Коопмейнерс Теун 4 0.13
Иличич Йосип 3 0.1
Миранчук Алексей 2 0.07
Де Рон Мартен 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 8 0
Феррари Джанмарко 5 1
Скамачча Джанлука 6 0
Фраттези Давиде 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Кирьякопулос Георгиос 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Айхан Кан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 6 1
Паломино Хосе 7 0
Малиновский Руслан 7 0
Демирал Мерих 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
26
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
0
0%
4
15%
1-15
3
15%
6
23%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
4
20%
7
27%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
9
35%
2
14%
31-45
7
27%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
8
31%
2
14%
76-90

Забито

33
24
20 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
4
12%
4
17%
1-15
10
30%
2
8%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

28
22
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
5
18%
4
18%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
5
18%
5
23%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Забито

53
50
25 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
4
8%
8
16%
1-15
13
25%
8
16%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
11
21%
8
16%
61-75
10
19%
14
28%
76-90

Пропущено

54
36
26 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 20
7
13%
6
17%
1-15
5
9%
6
17%
16-30
14
26%
7
19%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
3
6%
4
11%
61-75
14
26%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3
Аталанта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1
Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Сассуоло 5.4% (2)
    X 29.7% (11)
    Аталанта 64.9% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Аталанта
    3.53
    3.92
    2.12
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Аталанта

    Исход игры
    Сассуоло
    5.4% (2)
    Ничья
    29.7% (11)
    Аталанта
    64.9% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    51.4% (19)
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    0:1 Аталанта
    5.4% (2)
    0:2 Аталанта
    5.4% (2)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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    Аталанта

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