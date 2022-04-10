Первый тайм

48' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с правой ноги!

46' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Судья подбегает и показывает Лукас Лейва из команды Лацио отложенную желтую карточку за фол.

36' Хорошую попытку сделал Мелегони Филиппо . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Лацио

31' Фантастический гол, где все сам сделал Марушич Адам

31' Г О О О О Л - Марушич Адам забивает с правой ноги!

30' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Дженоа пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

25' Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

25' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Гальдамес Пабло из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Амири Надим нанес удар издали, а Томас Стракоша отбил его обратно в игру!

23' Удар от ворот произведет Дженоа

21' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

17' Эстигор Лео нанес удар головой, но Томас Стракоша перевел мяч на угловой!

17' Мелегони Филиппо пробил со штрафного прямо в стенку

15' Отличные скиллы показывает Васкес Хоан , обводя своих соперников

14' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Какой промах! Ачерби Франческо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

10' Эстигор Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Дженоа

8' Иммобиле Чиро не смог попасть в створ ударом издали

4' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Лацио выполняет удар от ворот.

4' Портанова Маноло из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

3' Лацио выполняет удар от ворот.

3' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля