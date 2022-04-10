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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:2
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
0:1
31' Гол
Марушич Адам
37' Желтая карточка
Лукас Лейва
0:2
45' Гол
Иммобиле Чиро

Ход матча

31'
0:1
Марушич Адам
(Лукас Лейва)
37'
 
Лукас Лейва
45'
0:2
Иммобиле Чиро
(Лаццари Мануэль)

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 3 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 39 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 109
Дженоа 0% (0)
X 15.6% (17)
Лацио 84.4% (92)
0
выиграет Лацио, со счетом 0:1
«Лацио» все еще имеет возможность добраться до четвертой строчки, но при этом права на ошибку у римлян... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Лацио
4.03
3.38
2.16
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
52
Максимович
Никола
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
99
Гальдамес
Пабло
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
8
Амири
Надим
10
Мелегони
Филиппо
9
Пикколи
Роберто
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Дженоа
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Лацио

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
3 победы 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:3
СA
4:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
2:3
СA
2:2
К
4:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.28
Кришито Доменико 5 (5) 0.16
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 21 (6) 0.66
Милинкович-Савич Сергей 9 0.28
Педро Родригес 8 0.25
Андерсон Фелипе 5 0.16
Альберто Луис 4 0.13
Дзакканьи Маттиа 4 0.13
Лаццари Мануэль 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Патрик 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 11 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Хефти Сильван 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
1
9%
6
25%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
6
55%
2
8%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
22%
6
21%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Забито

14
35
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
2
14%
5
14%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
2
14%
7
20%
46-60
3
21%
7
20%
61-75
6
43%
8
23%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
7
25%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Забито

25
59
6 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 15
16 Не забивали 6
3
12%
11
19%
1-15
2
8%
5
8%
16-30
1
4%
12
20%
31-45
2
8%
10
17%
46-60
5
20%
11
19%
61-75
12
48%
10
17%
76-90

Пропущено

46
47
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
11
24%
10
21%
1-15
3
7%
8
17%
16-30
7
15%
7
15%
31-45
7
15%
1
2%
46-60
7
15%
10
21%
61-75
11
24%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0
Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3
Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Лацио 2:0 Заявка 32 16 7 9 62 - 46 55
6. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
13. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа 0:2 Заявка 32 2 16 14 23 - 50 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио 2:0 Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа 0:2 Заявка 16 1 8 7 10 - 21 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио 2:0 Заявка 17 7 3 7 27 - 27 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа 0:2 Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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Прогнозы 109
Дженоа 0% (0)
X 15.6% (17)
Лацио 84.4% (92)
0
выиграет Лацио, со счетом 0:1
«Лацио» все еще имеет возможность добраться до четвертой строчки, но при этом права на ошибку у римлян... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
Ничья
Лацио
4.03
3.38
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Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Лацио

Исход игры
Дженоа
0% (0)
Ничья
15.6% (17)
Лацио
84.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (58)
Меньше
45.28% (48)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.9% (50)
0:1 Лацио
22.9% (25)
1:1 Ничья
11.9% (13)
0:2 Лацио
7.3% (8)
1:3 Лацио
4.6% (5)
0:3 Лацио
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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