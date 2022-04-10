Второй тайм

91' Лацио заслуженно побеждает в отличном матче

91' Иммобиле Чиро из команды Лацио сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Педро Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Сальваторе Сиригу не удержал его в руках.

90' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Лацио

89' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Лацио

87' Пикколи Роберто из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Лацио

85' Гальдамес Пабло не смог попасть в створ ударом издали

84' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лацио выполняет удар от ворот.

83' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Пикколи Роберто из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Третий свой гол забил Иммобиле Чиро . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

76' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с правой ноги!

76' Дженоа выполняет удар от ворот.

76' Башич Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Башич Тома пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

74' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Иммобиле Чиро нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

71' Йебоа Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

68' Г О О О О Л - Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

68' Отличные скиллы показывает Амири Надим , обводя своих соперников

67' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

63' Иммобиле Чиро нанес удар, мяч был парирован, но Сальваторе Сиригу не удержал его в руках.

63' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Лацио

61' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

59' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Максимович Никола из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Экубан Калеб из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Дженоа

55' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Амири Надим пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша держит все под контролем

53' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Гальдамес Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

50' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Пикколи Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хороший удар издали нанес Андерсон Фелипе , но отличный сейв сделал Сальваторе Сиригу. Угловой.

49' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

46' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля