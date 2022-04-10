Италия: Серия A 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
31' ГолМарушич Адам
37' Желтая карточкаЛукас Лейва
0:2
45' ГолИммобиле Чиро
0:3
63' ГолИммобиле Чиро
1:3
68' Гол в свои воротаПатрик
1:4
76' ГолИммобиле Чиро
Ход матча
31'
0:1
37'
45'
0:2
63'
0:3
68'
1:3
76'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы
-
6 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
3 Угловые
-
2 Офсайды
-
7 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
43 Владение мячом, %
Владение мячом
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Лацио
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
3 победы 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.28
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.16
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|24 (6)
|0.75
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.28
|Педро Родригес
|8
|0.25
|Андерсон Фелипе
|5
|0.16
|Альберто Луис
|4
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.13
|Лаццари Мануэль
|3
|0.09
|Ачерби Франческо
|3
|0.09
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|11
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Лукас Лейва
|7
|0
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
29
3 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
1
9%
6
21%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
1
9%
8
28%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
6
55%
3
10%
76-90
Пропущено
23
28
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
4
17%
6
21%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
6
26%
6
21%
76-90
Забито
14
35
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
2
14%
5
14%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
2
14%
7
20%
46-60
3
21%
7
20%
61-75
6
43%
8
23%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
7
25%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Забито
25
64
6 В 1-м тайме 30
19 Во 2-м тайме 34
5 Забивали первыми 16
17 Не забивали 6
3
12%
11
17%
1-15
2
8%
5
8%
16-30
1
4%
14
22%
31-45
2
8%
10
16%
46-60
5
20%
13
20%
61-75
12
48%
11
17%
76-90
Пропущено
51
47
23 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
11
22%
10
21%
1-15
3
6%
8
17%
16-30
9
18%
7
15%
31-45
7
14%
1
2%
46-60
9
18%
10
21%
61-75
12
24%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0
Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3
Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|13.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 1:4 Лацио
Исход игры
Дженоа
0% (0)
Ничья
15.6% (17)
Лацио
84.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (58)
Меньше
45.28% (48)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.9% (50)
0:1 Лацио
22.9% (25)
1:1 Ничья
11.9% (13)
0:2 Лацио
7.3% (8)
1:3 Лацио
4.6% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:3 Лацио
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!