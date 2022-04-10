Первый тайм

9' Жёстко сфолил Дьомбер на Афена-Гьяне, но жёлтая карточка не была выдана игроку.

8' Кумбулла справился с Рибери, не дав легендарному французу убежать по флангу.

7' Мхитарян отдал вразрез на Гьяна, но молодой форвард не сумел убежать от защитника, потеряв мяч.

6' Смолинг выиграл верховую борьбу, но удар англичанин нанёс слабый.