  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Салернитана
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 0 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 87 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 117
Рома 96.6% (113)
X 1.7% (2)
Салернитана 1.7% (2)
0
выиграет Салернитана, со счетом 0:3
Сегодня в соперниках у «волков» главный аутсайдер Серии А, находящийся в глубоком кризисе. Вряд ли с... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Салернитана
1.38
5.49
9.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
24
Кумбулла
Мараш
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
27
Оливейра
Сержиу
92
Эль-Шаарави
Стефан
77
Мхитарян
Генрих
64
Афена-Гьян
Феликс
9
Абрахам
Тэмми
55
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
16
Радованович
Иван
19
Раньери
Лука
30
Маццокки
Паскуале
13
Эдерсон
Хонорато
18
Кулибали
Лассана
15
Бохинен
Эмиль
22
Оби
Джоэл
11
Джурич
Милан
II
7
Рибери
Франк
Рома
3-4-1-2
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Рома
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.48
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.26
Верету Жордан 4 (1) 0.13
Мхитарян Генрих 4 0.13
Ибаньес Рожер 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Смоллинг Крис 2 0.06
Эль-Шаарави Стефан 2 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.24
Джурич Милан II 4 (1) 0.14
Верди Симоне 2 0.07
Кулибали Мамаду 2 0.07
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 13 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 8 1
Абрахам Тэмми 8 0
Ибаньес Рожер 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Оливейра Сержиу 4 0
Мхитарян Генрих 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Дьомбер Норберт 6 0
Бонаццоли Федерико 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Эдерсон Хонорато 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Верди Симоне 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
7
30%
3
30%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
4
17%
2
20%
76-90

Пропущено

14
34
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
3
21%
7
21%
46-60
2
14%
7
21%
61-75
2
14%
6
18%
76-90

Забито

29
13
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
1
3%
3
23%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
10
34%
2
15%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
8
28%
2
15%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
4
20%
8
26%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
6
30%
5
16%
61-75
1
5%
4
13%
76-90

Забито

52
23
26 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
4
8%
3
13%
1-15
5
10%
3
13%
16-30
17
33%
5
22%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
7
13%
6
26%
61-75
12
23%
4
17%
76-90

Пропущено

34
65
15 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 22
17 Не пропускали 28
6
18%
11
17%
1-15
7
21%
10
15%
16-30
2
6%
11
17%
31-45
8
24%
11
17%
46-60
8
24%
12
18%
61-75
3
9%
10
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1
Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
Салернитана
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0
Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома 0:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
13. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
14. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана 0:0 Заявка 30 3 8 19 22 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома 0:0 Заявка 17 9 5 3 23 - 14 32
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
11. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
12. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана 0:0 Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома 0:0 Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана 0:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 34 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 9'
    Жёстко сфолил Дьомбер на Афена-Гьяне, но жёлтая карточка не была выдана игроку.
  • 8'
    Кумбулла справился с Рибери, не дав легендарному французу убежать по флангу.
  • 7'
    Мхитарян отдал вразрез на Гьяна, но молодой форвард не сумел убежать от защитника, потеряв мяч.
  • 6'
    Смолинг выиграл верховую борьбу, но удар англичанин нанёс слабый.
  • 5'
    Великолепный удар из-за штрафной нанёс Мхитарян с левой ноги, но по центру полетел мяч!
  • 4'
    Очень хорошо всё это время контролирует мяч "Рома"! Видна работа Моуриньо!
  • 3'
    Попыталась "Рома" через заброс выйти в атаку, но защита гостей не дремала.
  • Угловой
    2'
    Справляется Сепе и не даёт мячу залететь в ворота после подачи!
  • 2'
    Классно ворвался в штрафную Афена-Гьян, заработав угловой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм игры начался!
  • Первый тайм
  • 10'
    Удар от ворот произведет Салернитана
  • 10'
    Контроль мяча: Рома: 68%, Салернитана: 32%.
  • 9'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мхитарян Генрих из команды Рома отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кумбулла Мараш из команды Рома делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Рома контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Дьомбер Норберт из команды Салернитана поставил подножку. Пострадал Афена-Гьян Феликс
  • 8'
    Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Опасность предотвращена - Кумбулла Мараш из команды Рома вступил в отбор удачно
  • 7'
    Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Салернитана контролирует мяч.
  • 7'
    Карсдорп Рик делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Салернитана пытается что-то создать.
  • 6'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Мхитарян Генрих из команды Рома делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Рома контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: Рома: 87%, Салернитана: 13%.
  • 6'
    Салернитана выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Шанс! Смоллинг Крис из команды Рома пробил головой, но мимо
  • Угловой
    5'
    Оливейра Сержиу из команды Рома подал угловой справа.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Хороший удар издали нанес Мхитарян Генрих, но отличный сейв сделал Луиджи Сепе. Угловой.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Мхитарян Генрих, обводя своих соперников
  • 4'
    Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Рома контролирует мяч.
  • 3'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Рома контролирует мяч.
  • 3'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Рома контролирует мяч.
  • 2'
    Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Оливейра Сержиу из команды Рома подал угловой справа.
  • 1'
    Афена-Гьян Феликс из команды Рома отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 1'
    Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Рома начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рома 0:0 Салернитана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Рома 0:0 Салернитана

Исход игры
Рома
96.6% (113)
Ничья
1.7% (2)
Салернитана
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (38)
Меньше
64.81% (70)
Обе команды забьют
Да
18.52% (20)
Нет
81.48% (88)
Популярный счёт
2:0 Рома
54.7% (64)
3:0 Рома
13.7% (16)
2:1 Рома
9.4% (11)
3:1 Рома
6% (7)
1:0 Рома
4.3% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рома
Салернитана

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 