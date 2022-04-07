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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Салернитана

История личных встреч

Рома
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.48
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.26
Верету Жордан 4 (1) 0.13
Мхитарян Генрих 4 0.13
Ибаньес Рожер 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Смоллинг Крис 2 0.06
Эль-Шаарави Стефан 2 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.24
Джурич Милан II 4 (1) 0.14
Верди Симоне 2 0.07
Кулибали Мамаду 2 0.07
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 13 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 8 1
Абрахам Тэмми 8 0
Ибаньес Рожер 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Оливейра Сержиу 4 0
Мхитарян Генрих 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Дьомбер Норберт 6 0
Бонаццоли Федерико 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Эдерсон Хонорато 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Верди Симоне 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
7
30%
3
30%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
4
17%
2
20%
76-90

Пропущено

14
34
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
3
21%
7
21%
46-60
2
14%
7
21%
61-75
2
14%
6
18%
76-90

Забито

29
13
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
1
3%
3
23%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
10
34%
2
15%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
8
28%
2
15%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
4
20%
8
26%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
6
30%
5
16%
61-75
1
5%
4
13%
76-90

Забито

52
23
26 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
4
8%
3
13%
1-15
5
10%
3
13%
16-30
17
33%
5
22%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
7
13%
6
26%
61-75
12
23%
4
17%
76-90

Пропущено

34
65
15 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 22
17 Не пропускали 28
6
18%
11
17%
1-15
7
21%
10
15%
16-30
2
6%
11
17%
31-45
8
24%
11
17%
46-60
8
24%
12
18%
61-75
3
9%
10
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1
Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
Салернитана
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0
Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.

    Главный судья: Manuel Volpi

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    • Прогнозы 37
    Рома 100% (37)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Салернитана
    1.31
    6.00
    11.90
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    Прогнозы на матч Рома - Салернитана

    Исход игры
    Рома
    100% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (10)
    Меньше
    71.43% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    14.29% (5)
    Нет
    85.71% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    66.7% (24)
    3:0 Рома
    13.9% (5)
    3:1 Рома
    5.6% (2)
    2:1 Рома
    5.6% (2)
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    Рома
    Салернитана

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