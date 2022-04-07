Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.48
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.26
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.13
|Мхитарян Генрих
|4
|0.13
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.06
|Смоллинг Крис
|2
|0.06
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.06
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.06
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|7 (1)
|0.24
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.14
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Кулибали Мамаду
|2
|0.07
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|13
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Абрахам Тэмми
|8
|0
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|Оливейра Сержиу
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|7
|0
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|Бонаццоли Федерико
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
7
30%
3
30%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
4
17%
2
20%
76-90
Пропущено
14
34
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
3
21%
7
21%
46-60
2
14%
7
21%
61-75
2
14%
6
18%
76-90
Забито
29
13
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
1
3%
3
23%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
10
34%
2
15%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
8
28%
2
15%
76-90
Пропущено
20
31
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
4
20%
8
26%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
6
30%
5
16%
61-75
1
5%
4
13%
76-90
Забито
52
23
26 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
4
8%
3
13%
1-15
5
10%
3
13%
16-30
17
33%
5
22%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
7
13%
6
26%
61-75
12
23%
4
17%
76-90
Пропущено
34
65
15 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 22
17 Не пропускали 28
6
18%
11
17%
1-15
7
21%
10
15%
16-30
2
6%
11
17%
31-45
8
24%
11
17%
46-60
8
24%
12
18%
61-75
3
9%
10
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1
Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0
Салернитана
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0
Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|63 - 24
|63
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|13.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Салернитана
Исход игры
Рома
100% (36)
Ничья
0% (0)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (10)
Меньше
71.43% (25)
Обе команды забьют
Да
14.29% (5)
Нет
85.71% (30)
Популярный счёт
2:0 Рома
66.7% (24)
3:0 Рома
13.9% (5)
3:1 Рома
5.6% (2)
2:1 Рома
5.6% (2)
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