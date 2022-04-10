Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
2' Желтая карточкаБузио Джанлука
18' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
18' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
28' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
0:1
35' ПенальтиДелофеу Херард
59' Желтая карточкаАнри Тома
61' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
62' Желтая карточкаУдоги Дестини
74' Желтая карточкаАмпаду Этан
77' Желтая карточкаНани Луиш
1:1
86' ГолАнри Тома
1:2
90' ГолБекао Родриго
Ход матча
18'
28'
35'
0:1
59'
61'
62'
74'
77'
86'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы
-
4 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
7 Угловые
-
0 Офсайды
-
16 Нарушения правил
-
7 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
54 Владение мячом, %
Владение мячом
13
Модоло
Марко
44
Ампаду
Этан
14
Анри
Тома
22
Мари
Пабло
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Венеция
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|7
|0.23
|Окереке Давид
|6
|0.19
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.16
|Чрнигой Домен
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|11
|0.37
|Делофеу Херард
|10 (1)
|0.33
|Молина Науэль
|6
|0.2
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.07
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.07
|Форестьери Фернандо
|2
|0.07
|Бекао Родриго
|2
|0.07
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Самарджич Лазар
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|10
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|6
|1
|Бузио Джанлука
|7
|0
|Анри Тома
|4
|1
|Араму Маттиа
|5
|0
|Окереке Давид
|3
|1
|Хапс Ридгесиано
|4
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Перейра Роберто
|6
|1
|Делофеу Херард
|7
|0
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Молина Науэль
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Мари Пабло
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
6
30%
76-90
Пропущено
31
25
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
13%
2
8%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
5
16%
9
36%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
7
23%
5
20%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
9%
6
27%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Пропущено
24
24
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
3
13%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
6
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
42
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
5
18%
8
19%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
5
18%
12
29%
76-90
Пропущено
55
49
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
8
15%
5
10%
1-15
7
13%
8
16%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
8
15%
11
22%
46-60
11
20%
5
10%
61-75
13
24%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4
Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1
Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|13.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|14.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|30
|3
|8
|19
|22 - 66
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|4.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|11.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 34
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Венеция 1:2 Удинезе
Исход игры
Венеция
15.3% (17)
Ничья
43.2% (48)
Удинезе
41.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (40)
1:2 Удинезе
23.4% (26)
0:1 Удинезе
12.6% (14)
1:0 Венеция
9% (10)
2:1 Венеция
5.4% (6)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:2 Удинезе
2.7% (3)
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