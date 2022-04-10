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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:2
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
2' Желтая карточка
Бузио Джанлука
18' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
18' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
28' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
0:1
35' Пенальти
Делофеу Херард
59' Желтая карточка
Анри Тома
61' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
62' Желтая карточка
Удоги Дестини
74' Желтая карточка
Ампаду Этан
77' Желтая карточка
Нани Луиш
1:1
86' Гол
Анри Тома
1:2
90' Гол
Бекао Родриго
90'+8

Ход матча

2'
Бузио Джанлука
 
18'
Кюизанс Микаэль
 
18'
 
Арслан Толгай-Али
28'
Хапс Ридгесиано
 
35'
0:1
Делофеу Херард
52'
Араму Маттиа
Кюизанс Микаэль
 
52'
Вакка Антонио
Бузио Джанлука
 
57'
Кийине Софиан
Эбюэхи Тайронн
 
58'
Окереке Давид
Йонсен Деннис
 
59'
Анри Тома
 
61'
Чеккарони Пьетро
 
62'
 
Удоги Дестини
68'
 
Саксесс Исаак
Делофеу Херард
68'
 
Самарджич Лазар
Арслан Толгай-Али
72'
 
Зеегелаар Марвин
Удоги Дестини
73'
Нани Луиш
Чрнигой Домен
 
74'
Ампаду Этан
 
77'
Нани Луиш
 
83'
 
Яяло Мато
Макенго Жан-Виктор
83'
 
Соппи Брэндон
Молина Науэль
86'
Анри Тома
1:1
90'
1:2
Бекао Родриго
(Самарджич Лазар)

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 7 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 16 Нарушения правил
  • 7 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 54 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 111
Венеция 15.3% (17)
X 43.2% (48)
Удинезе 41.4% (46)
0
выиграет Удинезе, со счетом 1:2
У Венеции все плохо, длительная серия неудач. В тоже время Удинезе выглядит мощнее. Оборона у них не... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
27
Бузио
Джанлука
21
Кюизанс
Микаэль
14
Анри
Тома
17
Йонсен
Деннис
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
Венеция
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:0
ТМС
0:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 7 0.23
Окереке Давид 6 0.19
Араму Маттиа 5 (2) 0.16
Чрнигой Домен 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 11 0.37
Делофеу Херард 10 (1) 0.33
Молина Науэль 6 0.2
Перейра Роберто 2 (1) 0.07
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.07
Форестьери Фернандо 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Удоги Дестини 2 0.07
Саксесс Исаак 1 0.03
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Самарджич Лазар 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 10 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 6 1
Бузио Джанлука 7 0
Анри Тома 4 1
Араму Маттиа 5 0
Окереке Давид 3 1
Хапс Ридгесиано 4 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Шнегг Давид 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Делофеу Херард 7 0
Макенго Жан-Виктор 5 1
Молина Науэль 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Удоги Дестини 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Мари Пабло 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
6
30%
76-90

Пропущено

31
25
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
13%
2
8%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
5
16%
9
36%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
7
23%
5
20%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
9%
6
27%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
6
27%
76-90

Пропущено

24
24
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
3
13%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
6
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
42
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
5
18%
8
19%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
5
18%
12
29%
76-90

Пропущено

55
49
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
8
15%
5
10%
1-15
7
13%
8
16%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
8
15%
11
22%
46-60
11
20%
5
10%
61-75
13
24%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4
Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1
Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома 0:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
13. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
14. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана 0:0 Заявка 30 3 8 19 22 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома 0:0 Заявка 17 9 5 3 23 - 14 32
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
11. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
12. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана 0:0 Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома 0:0 Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана 0:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 34 9
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Венеция 15.3% (17)
X 43.2% (48)
Удинезе 41.4% (46)
0
выиграет Удинезе, со счетом 1:2
У Венеции все плохо, длительная серия неудач. В тоже время Удинезе выглядит мощнее. Оборона у них не... Ещё
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Прогнозы на матч Венеция 1:2 Удинезе

Исход игры
Венеция
15.3% (17)
Ничья
43.2% (48)
Удинезе
41.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (40)
1:2 Удинезе
23.4% (26)
0:1 Удинезе
12.6% (14)
1:0 Венеция
9% (10)
2:1 Венеция
5.4% (6)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:2 Удинезе
2.7% (3)
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