Второй тайм

98' Бекао Родриго из команды Удинезе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Удинезе

97' Араму Маттиа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

95' Команда Удинезе забила решающий гол в последние минуты игры!

94' Вакка Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Гомеш Бету получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Гомеш Бету на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Игрок Гомеш Бету из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Окереке Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Команда Венеция сравняла счет! Игра продолжается!

86' Г О О О О Л - Анри Тома забивает ударом с правой ноги!

86' Плохо сыграл Перес Неуэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Отличные скиллы показывает Гомеш Бету , обводя своих соперников

84' Удар от ворот произведет Удинезе

83' Тактическая замена. Молина Науэль уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

83' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Макенго Жан-Виктор из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' Игрок Нани Луиш из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Венеция выполняет удар от ворот.

81' Модоло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маенпяя Ники из команды Венеция

80' Штрафной исполнил Молина Науэль , после его удара Ники Маенпаа сделал классный сейв. Угловой

80' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

77' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Зеегелаар Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Нани Луиш сейчас получил желтую

76' Окереке Давид пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

75' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' После штрафного удара,который нанес Молина Науэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

74' Ампаду Этан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

74' Самарджич Лазар из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ох, нехорошо это выглядит. Удоги Дестини получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Удоги Дестини на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удоги Дестини выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок Чрнигой Домен из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Отличные скиллы показывает Чрнигой Домен , обводя своих соперников

70' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маенпяя Ники из команды Венеция

70' Саксесс Исаак имел все шансы забить, но Ники Маенпаа сделал отличный сейв!

69' Удинезе выполняет удар от ворот.

67' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Удинезе

66' Бекао Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Удоги Дестини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Анри Тома имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

63' Окереке Давид из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удоги Дестини совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Чеккарони Пьетро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

60' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удоги Дестини из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Венеция выполняет удар от ворот.

59' Анри Тома совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Эбюэхи Тайронн получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Эбюэхи Тайронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Чрнигой Домен из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Макенго Жан-Виктор из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Йонсен Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Модоло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Ампаду Этан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Должен был быть гол! Гомеш Бету имел отличный шанс, но Ники Маенпаа не дал голу состоятся!

49' Отличные скиллы показывает Гомеш Бету , обводя своих соперников

49' Плохо сыграл Маенпяя Ники - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' ШАНС! Гомеш Бету вышел один на один с голкипером...

49' Игрок Эбюэхи Тайронн из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Игрок Делофеу Херард из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

48' Ампаду Этан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Гомеш Бету из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.