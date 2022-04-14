РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Алания
Томь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|12
|0.38
|Гурциев Батраз
|10 (1)
|0.31
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.19
|Кобесов Давид
|6
|0.19
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.16
|Хубулов Владимир
|4
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.13
|Хабалов Алан
|3
|0.09
|Татаев Алексей II
|3
|0.09
|Магомедов Бутта
|3
|0.09
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|17 (9)
|0.53
|Кудряшов Павел
|5
|0.16
|Кирсанов Никита
|5
|0.16
|Кубышкин Илья
|4
|0.13
|Корж Константин
|4
|0.13
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.06
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|Галаджан Артём
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Дуарте Дениш
|1
|0.03
|Семейкин Артём
|1
|0.03
|Станисавлевич Александар
|1
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|10
|2
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Кобесов Давид
|7
|0
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Гурциев Батраз
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Бутаев Аллон
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|14
|1
|Почивалин Валерий
|9
|0
|Кудряшов Павел
|9
|0
|Савиных Данил
|5
|2
|Гордюшенко Астемир
|8
|0
|Ставпец Александр
|7
|0
|Зуйков Сергей
|7
|0
|Абрамов Артём
|5
|1
|Радостев Семён
|6
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Обивалин Сергей
|3
|0
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Галаджан Артём
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
25
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
2
6%
10
40%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
10
31%
6
24%
76-90
Пропущено
19
30
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
3
10%
1-15
5
26%
4
13%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
3
16%
7
23%
61-75
1
5%
9
30%
76-90
Забито
30
19
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
17%
4
21%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
6
20%
3
16%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90
Пропущено
27
23
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
7
26%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
7
26%
3
13%
76-90
Забито
62
44
29 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
11
18%
6
14%
1-15
9
15%
3
7%
16-30
9
15%
6
14%
31-45
8
13%
13
30%
30%
46-60
10
16%
5
11%
61-75
15
24%
11
25%
76-90
Пропущено
46
53
25 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 27
9
20%
7
13%
1-15
8
17%
7
13%
16-30
8
17%
8
15%
31-45
7
15%
7
13%
46-60
6
13%
12
23%
61-75
8
17%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1
Томь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Томь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Томь 2:2 Томь - Енисей 0:1 Томь - Торпедо Москва 2:5
Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Факел
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|48 - 30
|56
|4.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|42 - 32
|53
|6.
|Алания
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|65 - 43
|52
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|8.
|Балтика
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|44 - 26
|49
|9.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|41 - 39
|46
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|30 - 36
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|26 - 34
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|24 - 34
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|30 - 45
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|26 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|13.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
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Прогнозы на матч Алания - Томь
Исход игры
Алания
92.7% (38)
Ничья
4.9% (2)
Томь
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (23)
Меньше
39.47% (15)
Обе команды забьют
Да
63.16% (24)
Нет
36.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Алания
43.9% (18)
1:0 Алания
17.1% (7)
2:0 Алания
14.6% (6)
1:1 Ничья
4.9% (2)
3:2 Алания
4.9% (2)
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