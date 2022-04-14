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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Томь
Прогнозы 42
Алания 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Томь 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Томь
1.40
4.96
7.99
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Томь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
1:3
ФПД
2:3
ФПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 12 0.38
Гурциев Батраз 10 (1) 0.31
Гиоргобиани Николай 6 0.19
Кобесов Давид 6 0.19
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.16
Хубулов Владимир 4 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.13
Хабалов Алан 3 0.09
Татаев Алексей II 3 0.09
Магомедов Бутта 3 0.09
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03
Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 17 (9) 0.53
Кудряшов Павел 5 0.16
Кирсанов Никита 5 0.16
Кубышкин Илья 4 0.13
Корж Константин 4 0.13
Гордюшенко Астемир 2 0.06
Зуйков Сергей 1 0.03
Галаджан Артём 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Дуарте Дениш 1 0.03
Семейкин Артём 1 0.03
Станисавлевич Александар 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 10 2
Кочиев Хетаг 10 2
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Кобесов Давид 7 0
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Гурциев Батраз 4 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 14 1
Почивалин Валерий 9 0
Кудряшов Павел 9 0
Савиных Данил 5 2
Гордюшенко Астемир 8 0
Ставпец Александр 7 0
Зуйков Сергей 7 0
Абрамов Артём 5 1
Радостев Семён 6 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Обивалин Сергей 3 0
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Галаджан Артём 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
25
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
2
6%
10
40%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
10
31%
6
24%
76-90

Пропущено

19
30
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
3
10%
1-15
5
26%
4
13%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
3
16%
7
23%
61-75
1
5%
9
30%
76-90

Забито

30
19
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
17%
4
21%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
6
20%
3
16%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90

Пропущено

27
23
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
7
26%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
7
26%
3
13%
76-90

Забито

62
44
29 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
11
18%
6
14%
1-15
9
15%
3
7%
16-30
9
15%
6
14%
31-45
8
13%
13
30%
30%
46-60
10
16%
5
11%
61-75
15
24%
11
25%
76-90

Пропущено

46
53
25 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 27
9
20%
7
13%
1-15
8
17%
7
13%
16-30
8
17%
8
15%
31-45
7
15%
7
13%
46-60
6
13%
12
23%
61-75
8
17%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1
СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1
Томь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Томь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Томь 2:2 Томь - Енисей 0:1 Томь - Торпедо Москва 2:5
Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
4. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 32 15 8 9 42 - 32 53
6. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
7. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
8. Балтика Заявка 32 12 13 7 44 - 26 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 32 8 13 11 30 - 36 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
6. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Алания 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Томь 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Томь
    1.40
    4.96
    7.99
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    Где смотреть матч Алания - Томь онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Томь

    Исход игры
    Алания
    92.7% (38)
    Ничья
    4.9% (2)
    Томь
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    43.9% (18)
    1:0 Алания
    17.1% (7)
    2:0 Алания
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    3:2 Алания
    4.9% (2)
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    Алания
    Томь

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