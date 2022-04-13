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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Болонья

История личных встреч

Ювентус
Болонья

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
4.3%
21.8%
17 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 3 победы

27 матчей

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 8 (1) 0.25
Мората Альваро 8 (1) 0.25
Куадрадо Хуан 4 0.13
Кин Мойзе 4 0.13
Локателли Мануэль 3 0.09
Де Лихт Маттайс 3 0.09
Маккенни Уэстон 3 0.09
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.09
Кьеза Федерико 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 11 (2) 0.35
Барроу Муса 5 0.16
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.13
Хики Аарон 4 0.13
Сванберг Маттиас 3 0.1
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.1
Теате Артур 2 0.06
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 7 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Мората Альваро 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 6 1
Хики Аарон 7 0
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Медель Гари 6 0
Сванберг Маттиас 6 0
Домингес Николас 6 0
Сансоне Никола 5 0
Теате Артур 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Арнаутович Марко 4 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
6
30%
3
19%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
25%
6
38%
76-90

Пропущено

10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
3
13%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
10%
7
29%
29%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
11%
1
5%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
5
18%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
8
29%
3
16%
61-75
7
25%
7
37%
76-90

Пропущено

19
19
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Забито

48
35
25 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
9
19%
4
11%
1-15
9
19%
1
3%
16-30
7
15%
6
17%
31-45
2
4%
6
17%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
12
25%
13
37%
76-90

Пропущено

29
43
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
4
14%
4
9%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
6
21%
8
19%
46-60
1
3%
11
26%
61-75
8
28%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3
Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0
Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0
Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

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    • Прогнозы 36
    Ювентус 97.2% (35)
    X 0% (0)
    Болонья 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Болонья
    1.40
    5.35
    9.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ювентус - Болонья

    Исход игры
    Ювентус
    97.2% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Болонья
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.24% (13)
    Меньше
    61.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    32.35% (11)
    Нет
    67.65% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    52.8% (19)
    2:1 Ювентус
    19.4% (7)
    3:1 Ювентус
    8.3% (3)
    3:0 Ювентус
    5.6% (2)
    1:0 Ювентус
    5.6% (2)
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