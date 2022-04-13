Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Болонья
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
4.3%
21.8%
17 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 3 победы
27 матчей
77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|8 (1)
|0.25
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.25
|Куадрадо Хуан
|4
|0.13
|Кин Мойзе
|4
|0.13
|Локателли Мануэль
|3
|0.09
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.09
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.09
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|11 (2)
|0.35
|Барроу Муса
|5
|0.16
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.13
|Хики Аарон
|4
|0.13
|Сванберг Маттиас
|3
|0.1
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.1
|Теате Артур
|2
|0.06
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|6
|1
|Хики Аарон
|7
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Медель Гари
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Сансоне Никола
|5
|0
|Теате Артур
|5
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
6
30%
3
19%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
25%
6
38%
76-90
Пропущено
10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
3
13%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
10%
7
29%
29%
61-75
3
30%
5
21%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
11%
1
5%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
5
18%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
8
29%
3
16%
61-75
7
25%
7
37%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Забито
48
35
25 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
9
19%
4
11%
1-15
9
19%
1
3%
16-30
7
15%
6
17%
31-45
2
4%
6
17%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
12
25%
13
37%
76-90
Пропущено
29
43
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
4
14%
4
9%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
6
21%
8
19%
46-60
1
3%
11
26%
61-75
8
28%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3
Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0
Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0
Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|56 - 29
|68
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|4.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Исход игры
Ювентус
97.2% (35)
Ничья
0% (0)
Болонья
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (13)
Меньше
61.76% (21)
Обе команды забьют
Да
32.35% (11)
Нет
67.65% (23)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52.8% (19)
2:1 Ювентус
19.4% (7)
3:1 Ювентус
8.3% (3)
3:0 Ювентус
5.6% (2)
1:0 Ювентус
5.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!