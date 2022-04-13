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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Венеция
Прогнозы 38
Фиорентина 94.7% (36)
X 0% (0)
Венеция 5.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Венеция
1.40
5.30
9.49
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Венеция

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:0
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.55
Гонсалес Николас 4 0.13
Торрейра Лукас 4 0.13
Бираги Кристиано 4 (1) 0.13
Бонавентура Джакомо 3 0.1
Соттил Рикардо 3 0.1
Пёнтек Кшиштоф 3 0.1
Сапонара Риккардо 2 0.06
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 7 0.23
Окереке Давид 6 0.19
Араму Маттиа 5 (2) 0.16
Чрнигой Домен 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 8 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Торрейра Лукас 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 10 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 6 1
Бузио Джанлука 7 0
Анри Тома 4 1
Араму Маттиа 5 0
Окереке Давид 3 1
Хапс Ридгесиано 4 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
11
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 23
3
9%
1
9%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
9
26%
2
18%
31-45
7
20%
2
18%
46-60
6
17%
2
18%
61-75
6
17%
3
27%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
2
14%
6
25%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
4
24%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
6
32%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Пропущено

24
31
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
5
21%
5
16%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
33%
7
23%
76-90

Забито

54
28
21 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
3
6%
5
18%
1-15
6
11%
4
14%
16-30
12
22%
4
14%
31-45
13
24%
5
18%
46-60
10
19%
5
18%
61-75
10
19%
5
18%
76-90

Пропущено

38
55
13 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 28
1
3%
8
15%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
6
16%
8
15%
31-45
9
24%
8
15%
46-60
6
16%
11
20%
61-75
10
26%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0
Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0
Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 5 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Фиорентина 94.7% (36)
    X 0% (0)
    Венеция 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Венеция
    1.40
    5.30
    9.49
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Венеция

    Исход игры
    Фиорентина
    94.7% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Венеция
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (16)
    Нет
    55.56% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    36.8% (14)
    2:0 Фиорентина
    31.6% (12)
    1:0 Фиорентина
    18.4% (7)
    1:2 Венеция
    5.3% (2)
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    Фиорентина
    Венеция

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