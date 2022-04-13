Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Венеция
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.55
|Гонсалес Николас
|4
|0.13
|Торрейра Лукас
|4
|0.13
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.1
|Соттил Рикардо
|3
|0.1
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.1
|Сапонара Риккардо
|2
|0.06
|Мале Юссеф
|2
|0.06
|Кабрал Артур
|2
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|7
|0.23
|Окереке Давид
|6
|0.19
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.16
|Чрнигой Домен
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|8
|1
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Торрейра Лукас
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|10
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|6
|1
|Бузио Джанлука
|7
|0
|Анри Тома
|4
|1
|Араму Маттиа
|5
|0
|Окереке Давид
|3
|1
|Хапс Ридгесиано
|4
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
11
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 23
3
9%
1
9%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
9
26%
2
18%
31-45
7
20%
2
18%
46-60
6
17%
2
18%
61-75
6
17%
3
27%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
2
14%
6
25%
76-90
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
4
24%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
6
32%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Пропущено
24
31
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
5
21%
5
16%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
33%
7
23%
76-90
Забито
54
28
21 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
3
6%
5
18%
1-15
6
11%
4
14%
16-30
12
22%
4
14%
31-45
13
24%
5
18%
46-60
10
19%
5
18%
61-75
10
19%
5
18%
76-90
Пропущено
38
55
13 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 28
1
3%
8
15%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
6
16%
8
15%
31-45
9
24%
8
15%
46-60
6
16%
11
20%
61-75
10
26%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0
Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0
Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|56 - 29
|68
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|4.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Венеция
Исход игры
Фиорентина
94.7% (36)
Ничья
0% (0)
Венеция
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (17)
Меньше
52.78% (19)
Обе команды забьют
Да
44.44% (16)
Нет
55.56% (20)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
36.8% (14)
2:0 Фиорентина
31.6% (12)
1:0 Фиорентина
18.4% (7)
1:2 Венеция
5.3% (2)
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