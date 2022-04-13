Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Лацио
Торино
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|24 (6)
|0.75
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.28
|Педро Родригес
|8
|0.25
|Андерсон Фелипе
|5
|0.16
|Альберто Луис
|4
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.13
|Лаццари Мануэль
|3
|0.09
|Ачерби Франческо
|3
|0.09
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.19
|Санабрия Антонио
|5
|0.16
|Белотти Андреа
|5 (1)
|0.16
|Побега Томмазо
|4
|0.13
|Синго Вилфред
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Пьяца Марко
|3
|0.1
|Прат Деннис
|2
|0.06
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Верди Симоне
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Лукас Лейва
|7
|0
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|11
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Лукич Саша
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Синго Вилфред
|4
|1
|Юрич Иван
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
7
13 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 25
5
14%
0
0%
1-15
2
6%
2
29%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
7
20%
1
14%
46-60
7
20%
2
29%
61-75
8
23%
2
29%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Забито
29
26
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
6
21%
6
23%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
8
28%
3
12%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
3
10%
6
23%
76-90
Пропущено
28
17
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
8
47%
76-90
Забито
64
33
30 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 11
11
17%
6
18%
1-15
5
8%
8
24%
16-30
14
22%
3
9%
31-45
10
16%
5
15%
46-60
13
20%
3
9%
61-75
11
17%
8
24%
76-90
Пропущено
47
32
25 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
10
21%
4
13%
1-15
8
17%
3
9%
16-30
7
15%
5
16%
31-45
1
2%
3
9%
46-60
10
21%
5
16%
61-75
11
23%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0
Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1
Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1
Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|56 - 29
|68
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|4.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8
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Прогнозы на матч Лацио - Торино
Исход игры
Лацио
100% (32)
Ничья
0% (0)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70% (21)
Меньше
30% (9)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
2:1 Лацио
59.4% (19)
2:0 Лацио
18.8% (6)
1:0 Лацио
9.4% (3)
3:1 Лацио
6.3% (2)
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