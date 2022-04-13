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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Торино

История личных встреч

Лацио
Торино

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 24 (6) 0.75
Милинкович-Савич Сергей 9 0.28
Педро Родригес 8 0.25
Андерсон Фелипе 5 0.16
Альберто Луис 4 0.13
Дзакканьи Маттиа 4 0.13
Лаццари Мануэль 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Патрик 0 0
Моро Рауль 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.19
Санабрия Антонио 5 0.16
Белотти Андреа 5 (1) 0.16
Побега Томмазо 4 0.13
Синго Вилфред 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Пьяца Марко 3 0.1
Прат Деннис 2 0.06
Лукич Саша 1 0.03
Верди Симоне 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Мандрагора Роландо 6 1
Лукич Саша 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
7
13 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 25
5
14%
0
0%
1-15
2
6%
2
29%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
7
20%
1
14%
46-60
7
20%
2
29%
61-75
8
23%
2
29%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Забито

29
26
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
6
21%
6
23%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
8
28%
3
12%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
3
10%
6
23%
76-90

Пропущено

28
17
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
8
47%
76-90

Забито

64
33
30 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 11
11
17%
6
18%
1-15
5
8%
8
24%
16-30
14
22%
3
9%
31-45
10
16%
5
15%
46-60
13
20%
3
9%
61-75
11
17%
8
24%
76-90

Пропущено

47
32
25 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
10
21%
4
13%
1-15
8
17%
3
9%
16-30
7
15%
5
16%
31-45
1
2%
3
9%
46-60
10
21%
5
16%
61-75
11
23%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0
Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1
Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1
Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Alessandro Prontera

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    • Прогнозы 32
    Лацио 100% (32)
    X 0% (0)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Торино
    1.71
    4.06
    5.60
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    Прогнозы на матч Лацио - Торино

    Исход игры
    Лацио
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    59.4% (19)
    2:0 Лацио
    18.8% (6)
    1:0 Лацио
    9.4% (3)
    3:1 Лацио
    6.3% (2)
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