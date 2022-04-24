Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
36' Желтая карточкаЕпуряну Александр
Ход матча
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
66 Владение мячом, % 34
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
27
Трезеге
77
Sadik
Bas
23
Адекугбе
Сэм
76
Бензия
Яссин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Пицци ЛуишПолузащитник
-
52 Чолак ЭмреПолузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чичек АтабейНападающий
-
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Sadik BasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Бензия ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 КахрабаПолузащитник
-
87 Eren Fansa
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|10
|0.29
|Алексич Даниел
|6 (2)
|0.18
|Трезеге
|5
|0.15
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.12
|Гульбрандсен Фредрик
|4
|0.12
|Тюрюдж Дениз
|3
|0.09
|Озджан Беркай
|3
|0.09
|Текдемир Махмут
|2
|0.06
|Кайсара Жуниор
|2
|0.06
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Джигерджи Толга
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|15
|0.44
|Диуф Маме Бирам
|11 (3)
|0.32
|Лобжанидзе Саба
|8
|0.24
|Сан-Луи Дилан
|4
|0.12
|Mohammed Kamara
|4
|0.12
|Рибейру Рубен
|2
|0.06
|Бензия Яссин
|2
|0.06
|Траоре Адама II
|1
|0.03
|Фалетт Симон
|1
|0.03
|Onur Ergun
|1
|0.03
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Sadik Bas
|0
|0
|Кахраба
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Куручук Фатих
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|6
|1
|Дуарте Леонардо
|6
|1
|Джигерджи Толга
|6
|0
|Окака Стефано
|5
|0
|Кайсара Жуниор
|5
|0
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Текдемир Махмут
|4
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0
|Епуряну Александр
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Шадли Насер
|2
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|9
|2
|Адекугбе Сэм
|8
|1
|Буджемаа Мехди
|8
|1
|Диуф Маме Бирам
|7
|0
|Onur Ergun
|7
|0
|Куручук Фатих
|6
|0
|Сакей Айзаак
|5
|0
|Mohammed Kamara
|5
|0
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Траоре Адама II
|4
|0
|Фалетт Симон
|3
|0
|Мунир Моханд
|3
|0
|Лобжанидзе Саба
|2
|0
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Бензия Яссин
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Каплан Эмре
|1
|0
|Bertug Yildirim
|1
|0
|Selimcan Temel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
7
30%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
8
35%
6
33%
76-90
Пропущено
15
34
8 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
10
29%
29%
16-30
4
27%
5
15%
31-45
3
20%
5
15%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
3
20%
6
18%
76-90
Забито
21
31
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
9
43%
7
23%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
1
5%
6
19%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
7
39%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
3
17%
76-90
Забито
44
49
22 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
2
5%
4
8%
1-15
9
20%
6
12%
16-30
11
25%
12
24%
31-45
8
18%
5
10%
46-60
5
11%
10
20%
61-75
9
20%
12
24%
76-90
Пропущено
34
52
16 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
5
15%
5
10%
1-15
4
12%
17
33%
16-30
7
21%
8
15%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
3
9%
6
12%
61-75
10
29%
29%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3
Хатайспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|34
|22
|10
|2
|63 - 29
|76
|2.
|Фенербахче
|34
|19
|8
|7
|64 - 35
|65
|3.
|Коньяспор
|2:0
|34
|19
|7
|8
|58 - 36
|64
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|34
|16
|7
|11
|46 - 32
|55
|5.
|Адана Демирспор
|34
|14
|10
|10
|50 - 40
|52
|6.
|Аланьяспор
|33
|15
|7
|11
|59 - 55
|52
|7.
|Бешикташ
|33
|13
|12
|8
|49 - 41
|51
|8.
|Антальяспор
|33
|14
|8
|11
|43 - 39
|50
|9.
|Хатайспор
|0:0
|34
|14
|8
|12
|50 - 51
|50
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|34
|14
|8
|12
|42 - 49
|50
|11.
|Касымпаша
|33
|12
|8
|13
|53 - 47
|44
|12.
|Галатасарай
|33
|12
|8
|13
|44 - 47
|44
|13.
|Газиантеп
|0:0
|35
|11
|10
|14
|43 - 49
|43
|14.
|Кайсериспор
|33
|11
|9
|13
|46 - 54
|42
|15.
|Сивасспор
|33
|10
|12
|11
|43 - 43
|42
|16.
|Гиресунспор
|34
|11
|7
|16
|36 - 41
|40
|17.
|Алтай
|33
|8
|6
|19
|34 - 49
|30
|18.
|Ризеспор
|34
|8
|6
|20
|33 - 65
|30
|19.
|Гёзтепе
|34
|7
|7
|20
|38 - 58
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:2
|35
|5
|6
|24
|23 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|2:0
|17
|12
|4
|1
|32 - 12
|40
|2.
|Трабзонспор
|17
|11
|6
|0
|31 - 14
|39
|3.
|Газиантеп
|0:0
|18
|10
|7
|1
|32 - 16
|37
|4.
|Бешикташ
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Фенербахче
|17
|10
|4
|3
|30 - 15
|34
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|7.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|17
|10
|2
|5
|24 - 14
|32
|8.
|Хатайспор
|0:0
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|9.
|Кайсериспор
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|10.
|Антальяспор
|16
|9
|4
|3
|29 - 15
|31
|11.
|Галатасарай
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|12.
|Адана Демирспор
|17
|8
|5
|4
|27 - 15
|29
|13.
|Касымпаша
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|14.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|15.
|Аланьяспор
|17
|7
|4
|6
|34 - 30
|25
|16.
|Сивасспор
|16
|5
|8
|3
|24 - 17
|23
|17.
|Гиресунспор
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|18.
|Алтай
|16
|5
|3
|8
|17 - 21
|18
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:2
|17
|3
|3
|11
|17 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|16
|8
|3
|5
|25 - 25
|27
|4.
|Коньяспор
|2:0
|17
|7
|3
|7
|26 - 24
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Адана Демирспор
|17
|6
|5
|6
|23 - 25
|23
|7.
|Антальяспор
|17
|5
|4
|8
|14 - 24
|19
|8.
|Сивасспор
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|9.
|Хатайспор
|0:0
|18
|5
|4
|9
|19 - 33
|19
|10.
|Гиресунспор
|17
|5
|3
|9
|16 - 21
|18
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Бешикташ
|17
|3
|8
|6
|19 - 23
|17
|13.
|Касымпаша
|16
|4
|4
|8
|21 - 25
|16
|14.
|Галатасарай
|16
|3
|5
|8
|18 - 29
|14
|15.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|16.
|Алтай
|17
|3
|3
|11
|17 - 28
|12
|17.
|Кайсериспор
|16
|2
|5
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Малатьяспор
|0:2
|18
|2
|3
|13
|6 - 23
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|17
|1
|3
|13
|11 - 33
|6
|20.
|Ризеспор
|16
|0
|4
|12
|10 - 36
|4