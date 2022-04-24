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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Истанбул Башакшехир
3:0
Конец матча

Стадион:
Хатайспор
0'
36' Желтая карточка
Епуряну Александр
1:0
65' Гол
Тюрюдж Дениз
2:0
77' Гол
Текдемир Махмут
87' Желтая карточка
Сакей Айзаак
3:0
88' Гол
Тюрюдж Дениз
90'+3
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
28
Джигерджи
Толга
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
27
Трезеге
22
Гульбрандсен
Фредрик
1
Мунир
Моханд
77
Sadik
Bas
22
Куручук
Фатих
5
Сакей
Айзаак
23
Адекугбе
Сэм
4
Onur
Ergun
8
Буджемаа
Мехди
11
Лобжанидзе
Саба
76
Бензия
Яссин
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:3
ТМК
2:2
С
1:5
С
2:0
К
4:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 10 0.29
Алексич Даниел 6 (2) 0.18
Трезеге 5 0.15
Тюрюдж Дениз 5 0.15
Вишча Эдин 4 (1) 0.12
Гульбрандсен Фредрик 4 0.12
Озджан Беркай 3 0.09
Текдемир Махмут 3 0.09
Кайсара Жуниор 2 0.06
Шадли Насер 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Джигерджи Толга 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Калдырым Хасан Али 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Чичек Атабей 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 15 0.44
Диуф Маме Бирам 11 (3) 0.32
Лобжанидзе Саба 8 0.24
Сан-Луи Дилан 4 0.12
Mohammed Kamara 4 0.12
Рибейру Рубен 2 0.06
Бензия Яссин 2 0.06
Траоре Адама II 1 0.03
Фалетт Симон 1 0.03
Onur Ergun 1 0.03
Чорекчи Камил 0 0
Sadik Bas 0 0
Кахраба 0 0
Burak Oksuz 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Куручук Фатих 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 6 1
Дуарте Леонардо 6 1
Джигерджи Толга 6 0
Окака Стефано 5 0
Кайсара Жуниор 5 0
Тюрюдж Дениз 5 0
Текдемир Махмут 4 0
Ндайишимийе Юссуф 4 0
Епуряну Александр 3 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Шадли Насер 2 0
Учан Салих 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Алексич Даниел 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Вишча Эдин 1 0
Трезеге 1 0
Озджан Беркай 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 9 2
Адекугбе Сэм 8 1
Буджемаа Мехди 8 1
Диуф Маме Бирам 7 0
Onur Ergun 7 0
Сакей Айзаак 6 0
Куручук Фатих 6 0
Mohammed Kamara 5 0
Чорекчи Камил 4 0
Траоре Адама II 4 0
Фалетт Симон 3 0
Мунир Моханд 3 0
Лобжанидзе Саба 2 0
Эль-Кааби Аюб 2 0
Burak Oksuz 2 0
Бензия Яссин 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Каплан Эмре 1 0
Bertug Yildirim 1 0
Selimcan Temel 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
18
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
2
8%
5
28%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
10
38%
6
33%
76-90

Пропущено

15
37
8 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
3
8%
1-15
2
13%
10
27%
16-30
4
27%
5
14%
31-45
3
20%
5
14%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
3
20%
8
22%
76-90

Забито

21
31
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
9
43%
7
23%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
1
5%
6
19%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
7
39%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
3
17%
76-90

Забито

47
49
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
2
4%
4
8%
1-15
9
19%
6
12%
16-30
11
23%
12
24%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
6
13%
10
20%
61-75
11
23%
12
24%
76-90

Пропущено

34
55
16 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
5
15%
5
9%
1-15
4
12%
17
31%
16-30
7
21%
8
15%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
3
9%
7
13%
61-75
10
29%
29%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3
Хатайспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 34 22 10 2 63 - 29 76
2. Фенербахче 34 19 8 7 64 - 35 65
3. Коньяспор 34 19 7 8 59 - 38 64
4. Истанбул Башакшехир 34 17 6 11 49 - 32 57
5. Адана Демирспор 34 14 10 10 50 - 40 52
6. Аланьяспор 33 15 7 11 59 - 55 52
7. Бешикташ 33 13 12 8 49 - 41 51
8. Антальяспор 33 14 8 11 43 - 39 50
9. Фатих Карагюмрюк 34 14 8 12 42 - 49 50
10. Хатайспор 34 14 7 13 50 - 54 49
11. Касымпаша 33 12 8 13 53 - 47 44
12. Галатасарай 33 12 8 13 44 - 47 44
13. Газиантеп 0:0 35 11 10 14 43 - 49 43
14. Кайсериспор 33 11 9 13 46 - 54 42
15. Сивасспор 33 10 12 11 43 - 43 42
16. Гиресунспор 34 11 7 16 36 - 41 40
17. Алтай 33 8 6 19 34 - 49 30
18. Ризеспор 34 8 6 20 33 - 65 30
19. Гёзтепе 34 7 7 20 38 - 58 28
20. Малатьяспор 0:0 35 5 6 24 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 17 12 4 1 32 - 12 40
2. Трабзонспор 17 11 6 0 31 - 14 39
3. Газиантеп 0:0 18 10 7 1 32 - 16 37
4. Истанбул Башакшехир 17 11 1 5 27 - 14 34
5. Бешикташ 16 10 4 2 30 - 18 34
6. Фенербахче 17 10 4 3 30 - 15 34
7. Фатих Карагюмрюк 17 9 5 3 26 - 16 32
8. Хатайспор 16 9 4 3 31 - 18 31
9. Кайсериспор 17 9 4 4 27 - 19 31
10. Антальяспор 16 9 4 3 29 - 15 31
11. Галатасарай 17 9 3 5 26 - 18 30
12. Адана Демирспор 17 8 5 4 27 - 15 29
13. Касымпаша 17 8 4 5 32 - 22 28
14. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
15. Аланьяспор 17 7 4 6 34 - 30 25
16. Сивасспор 16 5 8 3 24 - 17 23
17. Гиресунспор 17 6 4 7 20 - 20 22
18. Алтай 16 5 3 8 17 - 21 18
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 17 3 3 11 19 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 11 4 2 32 - 15 37
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 16 8 3 5 25 - 25 27
4. Коньяспор 17 7 3 7 27 - 26 24
5. Истанбул Башакшехир 17 6 5 6 22 - 18 23
6. Адана Демирспор 17 6 5 6 23 - 25 23
7. Антальяспор 17 5 4 8 14 - 24 19
8. Сивасспор 17 5 4 8 19 - 26 19
9. Хатайспор 18 5 3 10 19 - 36 18
10. Гиресунспор 17 5 3 9 16 - 21 18
11. Фатих Карагюмрюк 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Бешикташ 17 3 8 6 19 - 23 17
13. Касымпаша 16 4 4 8 21 - 25 16
14. Галатасарай 16 3 5 8 18 - 29 14
15. Гёзтепе 17 3 5 9 21 - 33 14
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 16 2 5 9 19 - 35 11
18. Малатьяспор 0:0 18 2 3 13 6 - 23 9
19. Газиантеп 0:0 17 1 3 13 11 - 33 6
20. Ризеспор 16 0 4 12 10 - 36 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Епуряну Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 3:0 Хатайспор онлайн

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