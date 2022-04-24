Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Аречи
1:0
9' ГолДжурич Милан
22' Желтая карточкаДьомбер Норберт
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
9'
1:0
22'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
19
Раньери
Лука
21
Цортеа
Надир
10
Верди
Симоне
98
Роша
Игор
II
14
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
10 Верди СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
87 МикаэлНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|7 (1)
|0.21
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.15
|Кулибали Мамаду
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|18 (5)
|0.55
|Торрейра Лукас
|5
|0.15
|Гонсалес Николас
|4
|0.12
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.12
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.09
|Соттиль Рикардо
|3
|0.09
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|2
|0.06
|Мале Юссеф
|2
|0.06
|Кабрал Артур
|2
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|9
|0
|Дьомбер Норберт
|8
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Джурич Милан II
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Рибери Франк
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Радованович Иван
|2
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|8
|1
|Торрейра Лукас
|7
|1
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Соттиль Рикардо
|3
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Венути Лоренцо
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
2
15%
4
21%
76-90
Пропущено
31
24
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
8
26%
0
0%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
4
13%
8
33%
76-90
Забито
14
36
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
2
14%
3
8%
1-15
2
14%
5
14%
16-30
3
21%
9
25%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
3
21%
6
17%
61-75
3
21%
6
17%
76-90
Пропущено
37
14
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
3
8%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
22%
3
21%
31-45
7
19%
4
29%
46-60
7
19%
3
21%
61-75
8
22%
2
14%
76-90
Забито
27
55
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 21
14 Не забивали 4
5
19%
3
5%
1-15
4
15%
7
13%
16-30
5
19%
12
22%
31-45
2
7%
13
24%
46-60
6
22%
10
18%
61-75
5
19%
10
18%
76-90
Пропущено
68
38
33 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 23
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
6
16%
16-30
12
18%
6
16%
31-45
11
16%
9
24%
46-60
12
18%
6
16%
61-75
12
18%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1
Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|33
|17
|5
|11
|53 - 41
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|33
|6
|7
|20
|27 - 69
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 32
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Фиорентина
Исход игры
Салернитана
4.6% (5)
Ничья
17.4% (19)
Фиорентина
78% (85)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
41.3% (45)
0:1 Фиорентина
20.2% (22)
1:1 Ничья
14.7% (16)
0:2 Фиорентина
11.9% (13)
1:0 Салернитана
3.7% (4)
1:3 Фиорентина
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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