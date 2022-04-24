Симоне Верди нарушил правила против Кристиано Бираги. Фол в центре поля.

Кристиано Бираги лежит на газоне ему оказывают медицинскую помощь.

Бохинен нарушил правила против Альфред Дункан, Эмиль не по правилам отобрал мяч.

Симоне Верди нарушил правила против сопернике Никола Миленкович. Игра остановлена, игрок лежит на поле.

20' Паскуале Маццокки выполнил угловой с правой стороны, под удар отлично открылся Джурич Милан, но мяч после удара головой проходит мимо ворот.

19' Эмиль Бохинен выполнил подачу в штрафную площадь, но до мяча никто из партнёров не зацепился и Игор Жулио вынужден был выбить мяч на угловой, чтобы разрядить обстановку.

18' Игор Жулио нарушил правила против Лассана Кулибали в 30-ти метров от своей штрафной.

17' Кристиано Бираги навешивает в чужую штрафную, но его партнёр по команде не успевает добраться до мяча и момент упущен.

16' Уголовой подают гости, но удачно его использовать не удалось, мяч летит точно в руки Сепе Луиджи.

15' Иконе Жонатан заработал угловой после борьбы с Фасио Федерико.

14' Кристиано Бираги выполнил навес в штрафную площадь, Артур Кабрал ударил головой по воротам, но мяч полетел выше ворот.

13' Паскуале Маццокк нарушил правила, сыграв рукой неподалёку от свой штрафной.

12' Г-О-О-О-Л! 1:0 Милан Дюрич. Удалось выполнить отличную подачу с углового стандарта и мяч точно попал в голову Дюричу, Милан отправил мяч в сетку.

11' Симоне Верди пробил по воротам, но заработал лишь угловой, хотя позиция была убойной, вратарь играет надёжно.

10' Юсеф Малех нарушил правила против Норберт Дьомбер.

9' Надир Зортеа нарушил правила против Лоренцо Венути в центре поля.

8' Угловой подают хозяева, но получилось не удачно, защитник выбивает мяч, побеждая в верховой борьбе.

7' Симоне вновь угрожает воротам Терраччиано Пьетро, сместившись в центр поля пробил правой ногой из-за пределов штрафной, но мяч парирует голкипер и переводит его на угловой.

6' Верди обыграл защитника и оказался в чужой штрафной на левой стороне поля, Симоне пробил по воротам, но попал по внешней стороны ворот.

5' Хонорато получает небольшую травму, по лицу рукой попали Эдерсону в борьбе за мяч.

4' “Фиорентина” недавно вылетела в Кубке от “Ювентуса”, но команда по-прежнему претендует на Еврокубки. "Салернитана", последняя команда Серии А, однако они одержали две победы подряд, причём в выездных встречах. Самоотдача у команд сегодня будет максимальной.



3' Матч проходит на стадионе: Стадио Аречи. Г. Салерно, Италия. Погода +19°C солнечно. Идеальные условия для хорошего футбола.

2' Хозяева играют в домашней форме в бордовом цвете с графическим узором и воротником поло. У гостей форма жёлтая с фиолетовыми манжетами и вставками на рукавах и воротнике. Рукава украшены символом с эмблемы клуба.

