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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фиорентина
0'
1:0
9' Гол
Джурич Милан
22' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
26'
1:0. Гол Милана Джурича (видео)....

Ход матча

9'
Джурич Милан
(Бохинен Эмиль)
1:0
22'
Дьомбер Норберт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 109
Салернитана 4.6% (5)
X 17.4% (19)
Фиорентина 78% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Фиорентина
5.54
4.24
1.70
Все Коэффициенты
Новости
55
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
19
Раньери
Лука
30
Маццокки
Паскуале
13
Эдерсон
Хонорато
15
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
21
Цортеа
Надир
11
Джурич
Милан
II
10
Верди
Симоне
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
11
Иконе
Жонатан
Салернитана
3-5-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.21
Джурич Милан II 5 (1) 0.15
Кулибали Мамаду 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 18 (5) 0.55
Торрейра Лукас 5 0.15
Гонсалес Николас 4 0.12
Бираги Кристиано 4 (1) 0.12
Бонавентура Джакомо 3 0.09
Соттиль Рикардо 3 0.09
Пёнтек Кшиштоф 3 0.09
Сапонара Риккардо 2 0.06
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Дьомбер Норберт 8 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Джурич Милан II 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Рибери Франк 3 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Бохинен Эмиль 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Радованович Иван 2 0
Верди Симоне 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Цортеа Надир 2 0
Айя Рамзи 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 8 1
Торрейра Лукас 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Венути Лоренцо 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Пропущено

31
24
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
8
26%
0
0%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
4
13%
8
33%
76-90

Забито

14
36
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
2
14%
3
8%
1-15
2
14%
5
14%
16-30
3
21%
9
25%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
3
21%
6
17%
61-75
3
21%
6
17%
76-90

Пропущено

37
14
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
3
8%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
22%
3
21%
31-45
7
19%
4
29%
46-60
7
19%
3
21%
61-75
8
22%
2
14%
76-90

Забито

27
55
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 21
14 Не забивали 4
5
19%
3
5%
1-15
4
15%
7
13%
16-30
5
19%
12
22%
31-45
2
7%
13
24%
46-60
6
22%
10
18%
61-75
5
19%
10
18%
76-90

Пропущено

68
38
33 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 23
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
6
16%
16-30
12
18%
6
16%
31-45
11
16%
9
24%
46-60
12
18%
6
16%
61-75
12
18%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1
Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина 0:1 Заявка 33 17 5 11 53 - 41 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана 1:0 Заявка 33 6 7 20 27 - 69 25
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина 0:1 Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Салернитана 1:0 Заявка 16 2 5 9 13 - 32 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина 0:1 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана 1:0 Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    25'
    Симоне Верди нарушил правила против сопернике Никола Миленкович. Игра остановлена, игрок лежит на поле.
  • Желтая карточка
    24'
    Норберт Дьомбер грубо сфолил против Николас Гонсалес. Получает заслуженную жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    23'
    Бохинен нарушил правила против Альфред Дункан, Эмиль не по правилам отобрал мяч.
  • Травма, повреждение
    22'
    Кристиано Бираги лежит на газоне ему оказывают медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    21'
    Симоне Верди нарушил правила против Кристиано Бираги. Фол в центре поля.
  • Угловой
    20'
    Паскуале Маццокки выполнил угловой с правой стороны, под удар отлично открылся  Джурич Милан, но мяч после удара головой проходит мимо ворот.
  • 19'
    Эмиль Бохинен выполнил подачу в штрафную площадь, но до мяча никто из партнёров не зацепился и Игор Жулио вынужден был выбить мяч на угловой, чтобы разрядить обстановку.
  • Фол, нарушение
    18'
    Игор Жулио нарушил правила против Лассана Кулибали в 30-ти метров от своей штрафной.
  • 17'
    Кристиано Бираги навешивает в чужую штрафную, но его партнёр по команде не успевает добраться до мяча и момент упущен.
  • Угловой
    16'
    Уголовой подают гости, но удачно его использовать не удалось, мяч летит точно в руки Сепе Луиджи.
  • 15'
    Иконе Жонатан заработал угловой после борьбы с Фасио Федерико.
  • Опасный момент
    14'
    Кристиано Бираги выполнил навес в штрафную площадь, Артур Кабрал ударил головой по воротам, но мяч полетел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    13'
    Паскуале Маццокк нарушил правила, сыграв рукой неподалёку от свой штрафной.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-Л! 1:0 Милан Дюрич. Удалось выполнить отличную подачу с углового стандарта и мяч точно попал в голову Дюричу, Милан отправил мяч в сетку.
  • Опасный момент
    11'
    Симоне Верди пробил по воротам, но заработал лишь угловой, хотя позиция была убойной, вратарь играет надёжно.
  • Фол, нарушение
    10'
    Юсеф Малех нарушил правила против Норберт Дьомбер.
  • Фол, нарушение
    9'
    Надир Зортеа нарушил правила против Лоренцо Венути в центре поля.
  • Угловой
    8'
    Угловой подают хозяева, но получилось не удачно, защитник выбивает мяч, побеждая в верховой борьбе.
  • Опасный момент
    7'
    Симоне вновь угрожает воротам Терраччиано Пьетро, сместившись в центр поля пробил правой ногой из-за пределов штрафной, но мяч парирует голкипер и переводит его на угловой.
  • Опасный момент
    6'
    Верди обыграл защитника и оказался в чужой штрафной на левой стороне поля, Симоне пробил по воротам, но попал по внешней стороны ворот.
  • Травма, повреждение
    5'
    Хонорато получает небольшую травму, по лицу рукой попали Эдерсону в борьбе за мяч.
  • 4'
    “Фиорентина” недавно вылетела в Кубке от “Ювентуса”, но команда по-прежнему претендует на Еврокубки. "Салернитана", последняя команда Серии А, однако они одержали две победы подряд, причём в выездных встречах. Самоотдача у команд сегодня будет максимальной.
     
  • 3'
    Матч проходит на стадионе: Стадио Аречи. Г. Салерно, Италия. Погода +19°C  солнечно. Идеальные условия для хорошего футбола.
  • 2'
    Хозяева играют в домашней форме в бордовом цвете с графическим узором и воротником поло. У гостей форма жёлтая с фиолетовыми манжетами и вставками на рукавах и воротнике. Рукава украшены символом с эмблемы клуба.
     
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Салерно. Противостояние между “Салернитано” и командой “Фиорентина”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Фиорентина

Исход игры
Салернитана
4.6% (5)
Ничья
17.4% (19)
Фиорентина
78% (85)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
41.3% (45)
0:1 Фиорентина
20.2% (22)
1:1 Ничья
14.7% (16)
0:2 Фиорентина
11.9% (13)
1:0 Салернитана
3.7% (4)
1:3 Фиорентина
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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