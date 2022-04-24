Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Луиджи Феррарис
41' Желтая карточкаПедро Жоао
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
13
Бани
Маттиа
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
-
25 Водишек РокВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Дженоа
Кальяри
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
26 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
14 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.26
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.15
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|12 (3)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|5
|0.15
|Перейро Гастон
|4
|0.12
|Дейола Алессандро
|4
|0.12
|Кейта Бальде
|3
|0.09
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|11
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|9
|0
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Грасси Альберто
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Ловато Маттео
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
26 Не забивали 25
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
6
55%
1
8%
76-90
Пропущено
23
33
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
4
17%
2
6%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
5
22%
9
27%
31-45
3
13%
9
27%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
26%
3
9%
76-90
Забито
14
19
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
6
43%
2
11%
76-90
Пропущено
30
27
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
8
27%
3
11%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
6
20%
7
26%
61-75
7
23%
6
22%
76-90
Забито
25
32
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 13
18 Не забивали 12
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
2
8%
9
28%
46-60
5
20%
9
28%
61-75
12
48%
3
9%
76-90
Пропущено
53
60
24 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 30
12
23%
5
8%
1-15
3
6%
7
12%
16-30
9
17%
13
22%
31-45
7
13%
14
23%
46-60
9
17%
12
20%
61-75
13
25%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0
Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1
Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|54 - 42
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|49 - 52
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 47
|39
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|34
|6
|11
|17
|31 - 61
|29
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|34
|2
|17
|15
|24 - 54
|23
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 23
|12
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|21 - 28
|15
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|15.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 33
|14
|16.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|17.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|18.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Кальяри
Исход игры
Дженоа
64.5% (69)
Ничья
29.9% (32)
Кальяри
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.39% (21)
Меньше
79.61% (82)
Обе команды забьют
Да
46.6% (48)
Нет
53.4% (55)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
43.9% (47)
1:1 Ничья
25.2% (27)
2:1 Дженоа
16.8% (18)
0:0 Ничья
3.7% (4)
1:2 Кальяри
2.8% (3)
0:1 Кальяри
2.8% (3)
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