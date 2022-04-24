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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
1:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
41' Желтая карточка
Педро Жоао
49' Желтая карточка
Дестро Маттиа
61' Желтая карточка
Стураро Стефано
71' Желтая карточка
Грасси Альберто
84' Желтая карточка
Morten Frendrup
1:0
89' Гол
Бадель Милан
90'+5
1:0. Гол Милана Баделя (видео). ...

Ход матча

41'
 
Педро Жоао
46'
Дестро Маттиа
Амири Надим
 
49'
Дестро Маттиа
 
59'
Гудмундссон Альберт
Портанова Маноло
 
59'
Мелегони Филиппо
Экубан Калеб
 
61'
Стураро Стефано
 
71'
 
Грасси Альберто
72'
 
Паволетти Леонардо
Кейта Бальде
77'
 
Рог Марко
Грасси Альберто
81'
Йебоа Келвин
Стураро Стефано
 
82'
 
Нандес Найтан
Белланова Рауль
82'
 
Валюкевич Себастьян
Чеппители Лука
84'
Morten Frendrup
 
89'
Бадель Милан
(Йебоа Келвин)
1:0
90'
Эрнани Азеведо
Мелегони Филиппо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Дженоа 64.5% (69)
X 29.9% (32)
Кальяри 5.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
32
Morten
Frendrup
13
Бани
Маттиа
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Амири
Надим
99
Гальдамес
Пабло
90
Портанова
Маноло
20
Экубан
Калеб
28
Краньо
Алессио
15
Альтаре
Джорджо
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
9
Кейта
Бальде
10
Педро
Жоао
Дженоа
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Кальяри

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
14 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.26
Кришито Доменико 5 (5) 0.15
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Каллон Яя 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 12 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.15
Перейро Гастон 4 0.12
Дейола Алессандро 4 0.12
Кейта Бальде 3 0.09
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 12 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Дестро Маттиа 4 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Хефти Сильван 1 0
Morten Frendrup 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Паволетти Леонардо 7 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
26 Не забивали 26
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
7
58%
1
8%
76-90

Пропущено

23
34
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
4
17%
2
6%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
5
22%
9
26%
31-45
3
13%
9
26%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
26%
4
12%
76-90

Забито

14
19
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
6
43%
2
11%
76-90

Пропущено

30
27
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
8
27%
3
11%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
6
20%
7
26%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Забито

26
32
6 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 13
18 Не забивали 13
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
2
8%
9
28%
46-60
5
19%
9
28%
61-75
13
50%
3
9%
76-90

Пропущено

53
61
24 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 36
20 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 31
12
23%
5
8%
1-15
3
6%
7
11%
16-30
9
17%
13
21%
31-45
7
13%
14
23%
46-60
9
17%
12
20%
61-75
13
25%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0
Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1
Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 33 17 5 11 54 - 42 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 33 9 13 11 49 - 52 40
13. Болонья Заявка 33 10 9 14 37 - 47 39
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 17 7 4 6 22 - 20 25
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 16 3 6 7 21 - 28 15
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Дженоа 64.5% (69)
X 29.9% (32)
Кальяри 5.6% (6)
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Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Кальяри

Исход игры
Дженоа
64.5% (69)
Ничья
29.9% (32)
Кальяри
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.39% (21)
Меньше
79.61% (82)
Обе команды забьют
Да
46.6% (48)
Нет
53.4% (55)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
43.9% (47)
1:1 Ничья
25.2% (27)
2:1 Дженоа
16.8% (18)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:1 Кальяри
2.8% (3)
1:2 Кальяри
2.8% (3)
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