Близко! Жуан Педро нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Гальдамес Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Жуан Педро получил желтую карточку от судьи

40' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

39' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

38' Экубан Калеб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Экубан Калеб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Кальяри

33' Удар от ворот произведет Дженоа

31' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Кальяри

30' ШАНС! Амири Надим нанес удар с лета, но не попал по воротам!

30' Плохо сыграл Альтаре Джорджо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Белланова Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Дженоа

28' Портанова Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Далберт Эстеван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Андреа Карбони наказан за толчок Стураро Стефано

26' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дейола Алессандро из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Хорошую попытку сделал Жуан Педро. Удар в створ, но вратарь начеку

22' Жуан Педро из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...

22' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Стураро Стефано из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

19' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Дженоа

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кальяри

12' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Жуан Педро из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

11' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Грасси Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Портанова Маноло из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Экубан Калеб получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Экубан Калеб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Портанова Маноло пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

2' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Дженоа

1' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля