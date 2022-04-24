Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
4
Патрик
26
Раду
Стефан
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лацио
Милан
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
36 матчей
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|25 (6)
|0.76
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.27
|Педро Родригес
|8
|0.24
|Андерсон Фелипе
|5
|0.15
|Альберто Луис
|4
|0.12
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.12
|Лаццари Мануэль
|3
|0.09
|Ачерби Франческо
|3
|0.09
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|9
|0.27
|Жиру Оливье
|8 (2)
|0.24
|Ибрагимович Златан
|8
|0.24
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.15
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.15
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.12
|Диас Браим
|3
|0.09
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|Ребич Анте
|2
|0.06
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Лукас Лейва
|7
|0
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|7
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Калюлю Пьер
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
33
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
14%
6
18%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
4
12%
31-45
7
19%
7
21%
46-60
7
19%
6
18%
61-75
9
25%
8
24%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
20%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
7
41%
76-90
Забито
29
24
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
6
21%
6
25%
1-15
3
10%
7
29%
29%
16-30
8
28%
4
17%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
3
10%
4
17%
76-90
Пропущено
28
13
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
21%
4
31%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90
Забито
65
57
30 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 23
6 Не забивали 5
11
17%
12
21%
1-15
5
8%
9
16%
16-30
14
22%
8
14%
31-45
10
15%
8
14%
46-60
13
20%
8
14%
61-75
12
18%
12
21%
76-90
Пропущено
48
30
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
10
21%
6
20%
1-15
8
17%
6
20%
16-30
7
15%
3
10%
31-45
2
4%
2
7%
46-60
10
21%
4
13%
61-75
11
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1
Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0
Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|54 - 42
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|49 - 52
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 47
|39
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|21 - 28
|15
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио - Милан
Исход игры
Лацио
11.1% (13)
Ничья
43.6% (51)
Милан
45.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
43.81% (46)
Меньше
56.19% (59)
Обе команды забьют
Да
86.67% (91)
Нет
13.33% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
1:2 Милан
28.2% (33)
0:1 Милан
6.8% (8)
2:1 Лацио
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:3 Милан
1.7% (2)
1:0 Лацио
1.7% (2)
0:2 Милан
1.7% (2)
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