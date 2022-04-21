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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Лацио
Милан

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

36 матчей

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 25 (6) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 9 0.27
Педро Родригес 8 0.24
Андерсон Фелипе 5 0.15
Альберто Луис 4 0.12
Дзакканьи Маттиа 4 0.12
Лаццари Мануэль 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Патрик 0 0
Моро Рауль 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 9 0.27
Жиру Оливье 8 (2) 0.24
Ибрагимович Златан 8 0.24
Мессьяс Жуниор 5 0.15
Кесси Франк 5 (2) 0.15
Тео Эрнандес 4 (1) 0.12
Диас Браим 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 7 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Томори Фикайо 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Калюлю Пьер 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
33
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
14%
6
18%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
4
12%
31-45
7
19%
7
21%
46-60
7
19%
6
18%
61-75
9
25%
8
24%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
20%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
7
41%
76-90

Забито

29
24
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
6
21%
6
25%
1-15
3
10%
7
29%
29%
16-30
8
28%
4
17%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
3
10%
4
17%
76-90

Пропущено

28
13
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
21%
4
31%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90

Забито

65
57
30 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 23
6 Не забивали 5
11
17%
12
21%
1-15
5
8%
9
16%
16-30
14
22%
8
14%
31-45
10
15%
8
14%
46-60
13
20%
8
14%
61-75
12
18%
12
21%
76-90

Пропущено

48
30
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
10
21%
6
20%
1-15
8
17%
6
20%
16-30
7
15%
3
10%
31-45
2
4%
2
7%
46-60
10
21%
4
13%
61-75
11
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1
Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0
Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 33 17 7 9 54 - 37 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 32 14 9 9 54 - 38 51
9. Верона Заявка 33 13 9 11 58 - 50 48
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 32 10 10 12 36 - 31 40
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 33 8 5 20 40 - 56 29
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 32 5 7 20 26 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 16 7 3 6 29 - 22 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
15. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
16. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 16 часов 59 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Лацио 11.8% (4)
    X 38.2% (13)
    Милан 50% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Милан
    3.10
    3.56
    2.51
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    Прогнозы на матч Лацио - Милан

    Исход игры
    Лацио
    11.8% (4)
    Ничья
    38.2% (13)
    Милан
    50% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    1:2 Милан
    23.5% (8)
    0:1 Милан
    14.7% (5)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Лацио
    5.9% (2)
    2:1 Лацио
    5.9% (2)
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