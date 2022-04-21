Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Карло Кастеллани
История личных встреч
Эмполи
Наполи
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|10 (4)
|0.3
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.18
|Журковски Шимон
|5
|0.15
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.15
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|2
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.06
|Кутроне Патрик
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|12
|0.36
|Инсинье Лоренцо
|9 (8)
|0.27
|Мертенс Дрис
|8 (1)
|0.24
|Фабиан Руис
|6
|0.18
|Зелиньски Пётр
|5
|0.15
|Лосано Ирвинг
|4
|0.12
|Элмас Эльиф
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|3
|0.09
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|9
|0
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Стоянович Петар
|7
|0
|Исмайли Ардиан
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
31
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
1
4%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
5
22%
8
26%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
7
30%
7
23%
76-90
Пропущено
38
12
22 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
8
21%
0
0%
1-15
4
11%
2
17%
16-30
10
26%
1
8%
31-45
2
5%
3
25%
46-60
9
24%
3
25%
61-75
5
13%
3
25%
76-90
Забито
21
29
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
5
24%
5
17%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
6
29%
4
14%
61-75
2
10%
4
14%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
25%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
Забито
44
60
19 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 23
9 Не забивали 3
6
14%
9
15%
1-15
7
16%
8
13%
16-30
6
14%
10
17%
31-45
7
16%
15
25%
46-60
9
20%
7
12%
61-75
9
20%
11
18%
76-90
Пропущено
58
26
30 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
13
22%
3
12%
1-15
6
10%
4
15%
16-30
11
19%
2
8%
31-45
7
12%
5
19%
46-60
12
21%
8
31%
61-75
9
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1
Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|54 - 37
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|54 - 38
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|58 - 50
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 31
|40
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|40 - 56
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Наполи
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
0% (0)
Наполи
100% (34)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
61.76% (21)
Нет
38.24% (13)
Популярный счёт
1:2 Наполи
50% (17)
0:2 Наполи
29.4% (10)
1:3 Наполи
8.8% (3)
0:1 Наполи
8.8% (3)
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