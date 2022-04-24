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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
1:1
Перерыв

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
6' Гол
Хикки Аарон
1:1
25' Гол
Удоги Дестини
31' Желтая карточка
Перес Неуэн
1:1. Гол Иенома Удоджи (видео). ...

Ход матча

6'
Хикки Аарон
(Орсолини Риккардо)
1:0
25'
1:1
Удоги Дестини
(Саксесс Исаак)
31'
 
Перес Неуэн

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 107
Болонья 34.6% (37)
X 53.3% (57)
Удинезе 12.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Удинезе
3.04
3.30
2.66
Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
4
Бонифаци
Кевин
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
3
Хикки
Аарон
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Болонья
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Удинезе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 12 (2) 0.36
Барроу Муса 5 0.15
Хикки Аарон 5 0.15
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.12
Сванберг Маттиас 3 0.09
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.09
Теате Артур 2 0.06
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 11 (1) 0.33
Гомеш Бету 11 0.33
Молина Науэль 6 0.18
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.09
Удоги Дестини 3 0.09
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 6 2
Медель Гари 7 1
Сориано Роберто 5 2
Сванберг Маттиас 7 0
Хикки Аарон 7 0
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Домингес Николас 6 0
Теате Артур 6 0
Арнаутович Марко 5 0
Сансоне Никола 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Делофеу Херард 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Молина Науэль 6 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 5 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Удоги Дестини 3 0
Мари Пабло 1 1
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
7
37%
6
30%
76-90

Пропущено

19
25
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
5
26%
9
36%
46-60
4
21%
4
16%
61-75
4
21%
5
20%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
18%
6
24%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
6
35%
8
32%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
8%
4
15%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
7
28%
2
7%
61-75
6
24%
8
30%
30%
76-90

Забито

36
45
11 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
4
11%
8
18%
1-15
1
3%
6
13%
16-30
6
17%
7
16%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
13
36%
14
31%
76-90

Пропущено

44
52
15 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
4
9%
6
12%
1-15
5
11%
8
15%
16-30
6
14%
8
15%
31-45
8
18%
11
21%
46-60
11
25%
6
12%
61-75
10
23%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1
Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи 1:0 Заявка 34 21 7 6 60 - 27 70
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 33 17 5 11 54 - 42 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе 1:1 Заявка 33 9 13 11 48 - 51 40
13. Болонья 1:1 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
14. Эмполи 0:1 Заявка 34 8 10 16 42 - 61 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи 1:0 Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья 1:1 Заявка 17 7 4 6 21 - 19 25
11. Удинезе 1:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи 0:1 Заявка 17 3 4 10 23 - 39 13
18. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 17 12 4 1 32 - 12 40
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи 0:1 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе 1:1 Заявка 16 3 6 7 20 - 27 15
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья 1:1 Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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Прогнозы 107
Болонья 34.6% (37)
X 53.3% (57)
Удинезе 12.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Удинезе
3.04
3.30
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Болонья 1:1 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 1:1 Удинезе

Исход игры
Болонья
34.6% (37)
Ничья
53.3% (57)
Удинезе
12.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
36.19% (38)
Меньше
63.81% (67)
Обе команды забьют
Да
81.9% (86)
Нет
18.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (48)
2:1 Болонья
23.4% (25)
1:0 Болонья
8.4% (9)
1:2 Удинезе
8.4% (9)
0:0 Ничья
5.6% (6)
0:1 Удинезе
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:1 Болонья
1.9% (2)
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