Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Ренато Далл'Ара
1:0
6' ГолХикки Аарон
1:1
25' ГолУдоги Дестини
31' Желтая карточкаПерес Неуэн
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
6'
1:0
25'
1:1
31'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
99
Барроу
Муса
22
Мари
Пабло
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Молла МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Удинезе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
26 матчей
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|12 (2)
|0.36
|Барроу Муса
|5
|0.15
|Хикки Аарон
|5
|0.15
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.12
|Сванберг Маттиас
|3
|0.09
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.09
|Теате Артур
|2
|0.06
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|11 (1)
|0.33
|Гомеш Бету
|11
|0.33
|Молина Науэль
|6
|0.18
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.09
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.06
|Самарджич Лазар
|2
|0.06
|Форестьери Фернандо
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|6
|2
|Медель Гари
|7
|1
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Хикки Аарон
|7
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Теате Артур
|6
|0
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Сансоне Никола
|5
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|Делофеу Херард
|8
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Перейра Роберто
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|5
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Мари Пабло
|1
|1
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
7
37%
6
30%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
5
26%
9
36%
46-60
4
21%
4
16%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
18%
6
24%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
6
35%
8
32%
76-90
Пропущено
25
27
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
8%
4
15%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
7
28%
2
7%
61-75
6
24%
8
30%
30%
76-90
Забито
36
45
11 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
4
11%
8
18%
1-15
1
3%
6
13%
16-30
6
17%
7
16%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
13
36%
14
31%
76-90
Пропущено
44
52
15 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
4
9%
6
12%
1-15
5
11%
8
15%
16-30
6
14%
8
15%
31-45
8
18%
11
21%
46-60
11
25%
6
12%
61-75
10
23%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1
Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|34
|21
|7
|6
|60 - 27
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|54 - 42
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|33
|9
|13
|11
|48 - 51
|40
|13.
|Болонья
|1:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|14.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|8
|10
|16
|42 - 61
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|1:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|11.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|23 - 39
|13
|18.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|32 - 12
|40
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 27
|15
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Удинезе
Исход игры
Болонья
34.6% (37)
Ничья
53.3% (57)
Удинезе
12.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
36.19% (38)
Меньше
63.81% (67)
Обе команды забьют
Да
81.9% (86)
Нет
18.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (48)
2:1 Болонья
23.4% (25)
1:0 Болонья
8.4% (9)
1:2 Удинезе
8.4% (9)
0:0 Ничья
5.6% (6)
0:1 Удинезе
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:1 Болонья
1.9% (2)
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