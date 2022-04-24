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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
2:2
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
6' Гол
Хикки Аарон
1:1
25' Гол
Удоги Дестини
31' Желтая карточка
Перес Неуэн
1:2
46' Гол
Саксесс Исаак
2:2
59' Гол
Сансоне Никола
71' Желтая карточка
Сансоне Никола
82' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
90' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
90'+4
2:2. Гол Николы Сансоне (видео)....
1:1. Гол Иенома Удоджи (видео). ...

Ход матча

6'
Хикки Аарон
(Сванберг Маттиас)
1:0
25'
1:1
Удоги Дестини
(Саксесс Исаак)
31'
 
Перес Неуэн
46'
1:2
Саксесс Исаак
(Делофеу Херард)
58'
Эбишер Мишель
Домингес Николас
 
58'
Сансоне Никола
Бинкс Луис
 
59'
Сансоне Никола
(Орсолини Риккардо)
2:2
63'
 
Самарджич Лазар
Арслан Толгай-Али
71'
Сансоне Никола
 
75'
М'Байе Ибрахим
Хикки Аарон
 
75'
Виола Николас
Сванберг Маттиас
 
82'
Де Сильвестри Лоренцо
 
87'
Фальчинелли Диего
Сориано Роберто
 
88'
 
Пуссетто Игнасио
Делофеу Херард
90'
 
Пуссетто Игнасио

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 107
Болонья 34.6% (37)
X 53.3% (57)
Удинезе 12.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барди
Франческо
4
Бонифаци
Кевин
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
3
Хикки
Аарон
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Болонья
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Удинезе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 12 (2) 0.36
Барроу Муса 5 0.15
Хикки Аарон 5 0.15
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.12
Сванберг Маттиас 3 0.09
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.09
Теате Артур 2 0.06
Сансоне Никола 1 0.03
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 11 (1) 0.33
Гомеш Бету 11 0.33
Молина Науэль 6 0.18
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.09
Удоги Дестини 3 0.09
Саксесс Исаак 2 0.06
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 6 2
Медель Гари 7 1
Сориано Роберто 5 2
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Хикки Аарон 7 0
Сансоне Никола 6 0
Домингес Николас 6 0
Теате Артур 6 0
Арнаутович Марко 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Делофеу Херард 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Молина Науэль 6 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Удоги Дестини 3 0
Мари Пабло 1 1
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
6
27%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
6
29%
10
37%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
18%
6
24%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
6
35%
8
32%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
8%
4
15%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
7
28%
2
7%
61-75
6
24%
8
30%
30%
76-90

Забито

38
47
12 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
5
13%
8
17%
1-15
1
3%
7
15%
16-30
6
16%
7
15%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
5
13%
4
9%
61-75
13
34%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

46
54
16 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 27
4
9%
7
13%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
6
13%
8
15%
31-45
9
20%
12
22%
46-60
11
24%
6
11%
61-75
10
22%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1
Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 33 17 5 11 54 - 42 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 33 9 13 11 49 - 52 40
13. Болонья Заявка 33 10 9 14 37 - 47 39
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 17 7 4 6 22 - 20 25
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 16 3 6 7 21 - 28 15
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Болонья 34.6% (37)
X 53.3% (57)
Удинезе 12.1% (13)
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Прогнозы на матч Болонья 2:2 Удинезе

Исход игры
Болонья
34.6% (37)
Ничья
53.3% (57)
Удинезе
12.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
36.19% (38)
Меньше
63.81% (67)
Обе команды забьют
Да
81.9% (86)
Нет
18.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (48)
2:1 Болонья
23.4% (25)
1:0 Болонья
8.4% (9)
1:2 Удинезе
8.4% (9)
0:0 Ничья
5.6% (6)
0:1 Удинезе
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:1 Болонья
1.9% (2)
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