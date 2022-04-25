Италия: Серия B 2021-2022
1:0
13' ГолКаргбо Аугустус
29' Желтая карточкаМарич Мирко
2:0
38' Гол в свои воротаБаэс Хайме
3:0
40' ГолКалапай Лука
3:1
61' ГолДзанимачча Лука
73' Желтая карточкаРаванелли Лука
81' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
Ход матча
13'
1:0
29'
38'
2:0
40'
3:0
61'
3:1
73'
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
47 Владение мячом, % 53
14
Калапай
Лука
16
Шнегг
Давид
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шнегг ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рафья ХамзаНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Кротоне
Кремонезе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|10 (6)
|0.28
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.17
|Каргбо Аугустус
|3
|0.08
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.08
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Големич Владимир
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Могос Василе
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Калапай Лука
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Неделчару Ионуц
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Скиро Томас
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Канджано Джанмарко
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзанимачча Лука
|8
|0.22
|Буонаюто Кристиан
|8
|0.22
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.22
|Гаэтано Джанлука
|7
|0.19
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Баэс Хайме
|4
|0.11
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.08
|Валери Эмануэле
|3
|0.08
|Видо Лука
|3
|0.08
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|9
|1
|Эстевес Науэль
|9
|0
|Джаннотти Паскуале
|6
|1
|Шнегг Давид
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|6
|0
|Авуа Теофилус
|6
|0
|Молина Сальваторе
|5
|0
|Големич Владимир
|5
|0
|Коне Бенджамин
|5
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|1
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Могос Василе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Скиро Томас
|1
|1
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Калапай Лука
|1
|0
|Марич Мирко
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|8
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Фаджоли Николо
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Стриццоло Лука
|4
|1
|Вальцания Лука
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дзанимачча Лука
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Гондо Седрик
|2
|1
|Раванелли Лука
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
5
25%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Пропущено
23
16
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
2
13%
1-15
6
26%
3
19%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Забито
15
31
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
2
13%
1
3%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
2
13%
10
32%
46-60
3
20%
7
23%
61-75
3
20%
3
10%
76-90
Пропущено
33
18
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
1
3%
3
17%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
11
33%
3
17%
31-45
2
6%
3
17%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Забито
35
54
15 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 18
14 Не забивали 7
7
20%
4
7%
1-15
6
17%
8
15%
16-30
2
6%
12
22%
31-45
8
23%
14
26%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
7
20%
6
11%
76-90
Пропущено
56
34
32 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 17
22 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 25
3
5%
5
15%
1-15
12
21%
6
18%
16-30
17
30%
6
18%
31-45
5
9%
5
15%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
11
20%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Кротоне - Тернана 1:2 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Кротоне - Перуджа 1:1
Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2
Кремонезе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|36
|18
|14
|4
|57 - 29
|68
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|55 - 37
|66
|3.
|Монца
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|57 - 37
|64
|4.
|Беневенто
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 32
|63
|5.
|Пиза
|Заявка
|36
|17
|12
|7
|45 - 33
|63
|6.
|Брешия
|Заявка
|35
|16
|14
|5
|51 - 33
|62
|7.
|Асколи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|57 - 40
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|37 - 30
|52
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|11.
|Тернана
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|54 - 56
|48
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|44 - 39
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|40 - 52
|35
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|35 - 56
|33
|17.
|Козенца
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|34 - 58
|31
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|33 - 58
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|4
|13
|19
|38 - 57
|25
|20.
|Порденоне
|Заявка
|36
|3
|8
|25
|26 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|7.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|8.
|Брешия
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|26 - 19
|28
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|12.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|14.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|16.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5