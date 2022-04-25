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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
3:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
13' Гол
Каргбо Аугустус
29' Желтая карточка
Марич Мирко
2:0
38' Гол в свои ворота
Баэс Хайме
3:0
40' Гол
Калапай Лука
3:1
61' Гол
Дзанимачча Лука
73' Желтая карточка
Раванелли Лука
81' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
90'+6
1
Феста
Марко
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
14
Калапай
Лука
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
17
Маррас
Мануэль
16
Шнегг
Давид
24
Каргбо
Аугустус
99
Марич
Мирко
12
Карнесекки
Марко
7
Баэс
Хайме
13
Мерони
Андреа
6
Раванелли
Лука
17
Серникола
Леонардо
21
Фаджоли
Николо
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
11
Стриццоло
Лука
Кротоне
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Кротоне
Кремонезе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 10 (6) 0.28
Мулаттьери Самуэле 6 0.17
Каргбо Аугустус 3 0.08
Бенали Ахмед 3 (1) 0.08
Маррас Мануэль 2 0.06
Големич Владимир 2 0.06
Канестрелли Симоне 2 0.06
Могос Василе 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Калапай Лука 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Неделчару Ионуц 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Скиро Томас 0 0
Ювара Муса 0 0
Канджано Джанмарко 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзанимачча Лука 8 0.22
Буонаюто Кристиан 8 0.22
Чофани Даниэль 8 (2) 0.22
Гаэтано Джанлука 7 0.19
Стриццоло Лука 4 0.11
Баэс Хайме 4 0.11
Фаджоли Николо 3 0.08
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Валери Эмануэле 3 0.08
Видо Лука 3 0.08
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Околи Меме 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 9 1
Эстевес Науэль 9 0
Джаннотти Паскуале 6 1
Шнегг Давид 5 1
Неделчару Ионуц 6 0
Авуа Теофилус 6 0
Молина Сальваторе 5 0
Големич Владимир 5 0
Коне Бенджамин 5 0
Каргбо Аугустус 3 1
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Могос Василе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Скиро Томас 1 1
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Калапай Лука 1 0
Марич Мирко 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 8 0
Валери Эмануэле 7 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Фаджоли Николо 6 0
Околи Меме 6 0
Стриццоло Лука 4 1
Вальцания Лука 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Раванелли Лука 3 0
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Dennis Politic 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
5
25%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
20%
3
13%
76-90

Пропущено

23
16
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
2
13%
1-15
6
26%
3
19%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Забито

15
31
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
2
13%
1
3%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
2
13%
10
32%
46-60
3
20%
7
23%
61-75
3
20%
3
10%
76-90

Пропущено

33
18
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
1
3%
3
17%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
11
33%
3
17%
31-45
2
6%
3
17%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Забито

35
54
15 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 18
14 Не забивали 7
7
20%
4
7%
1-15
6
17%
8
15%
16-30
2
6%
12
22%
31-45
8
23%
14
26%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
7
20%
6
11%
76-90

Пропущено

56
34
32 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 17
22 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 25
3
5%
5
15%
1-15
12
21%
6
18%
16-30
17
30%
6
18%
31-45
5
9%
5
15%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
11
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Кротоне - Тернана 1:2 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Кротоне - Перуджа 1:1
Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2
Кремонезе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
3. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
4. Беневенто Заявка 35 18 9 8 60 - 32 63
5. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
6. Брешия Заявка 35 16 14 5 51 - 33 62
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа Заявка 35 12 16 7 37 - 30 52
10. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
11. Тернана Заявка 35 13 9 13 54 - 56 48
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма Заявка 35 10 15 10 44 - 39 45
14. Комо Заявка 35 10 14 11 44 - 49 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 35 7 14 14 40 - 52 35
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус Заявка 35 6 7 22 33 - 58 25
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
7. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
8. Брешия Заявка 17 7 7 3 26 - 19 28
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
15. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
16. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
10. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
11. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
12. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
13. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Калапай Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Баэс Хайме уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    29'
    Марич Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Каргбо Аугустус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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