Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Ренато Кури
1:0
5' ПенальтиБуррай Сальваторе
2:0
7' ГолОливьери Марко
Ход матча
5'
7'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
35 Владение мячом, % 65
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
27
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
48 Andrea Piga
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Перуджа
Парма
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.28
|Куан Кристиан
|4
|0.11
|Оливьери Марко
|4
|0.11
|Матос Ридер
|3
|0.08
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|Курадо Маркос
|3
|0.08
|Рози Алеандро
|2
|0.06
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|11
|0.31
|Бенедычак Адриан
|6
|0.17
|Тутино Дженнаро
|5
|0.14
|Бернабе Адриан
|5
|0.14
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|Ман Деннис
|3
|0.08
|Юрич Станко
|3
|0.08
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Alessandro Circati
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Лизи Франческо
|9
|0
|Фальцерано Марчелло
|9
|0
|Курадо Маркос
|8
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Матос Ридер
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|6
|0
|Анджелла Габриэле
|5
|0
|Де Лука Мануэль
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гябуаа Ману
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|8
|2
|Данило Ларанжера
|11
|0
|Брунетта Хуан
|7
|1
|Бернабе Адриан
|8
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Коббо Элиас
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
4
27%
6
29%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
1
5%
2
9%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
5
33%
6
33%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Забито
37
44
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
3
8%
3
7%
1-15
9
24%
8
18%
16-30
6
16%
9
20%
31-45
7
19%
5
11%
46-60
7
19%
8
18%
61-75
5
14%
11
25%
76-90
Пропущено
30
39
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
7
23%
7
18%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
3
10%
10
26%
61-75
7
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1
Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Парма
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3
Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|36
|18
|14
|4
|57 - 29
|68
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|55 - 37
|66
|3.
|Монца
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|57 - 37
|64
|4.
|Пиза
|Заявка
|36
|17
|12
|7
|45 - 33
|63
|5.
|Брешия
|Заявка
|36
|16
|15
|5
|52 - 34
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|61 - 34
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|57 - 40
|58
|9.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|13
|16
|7
|39 - 30
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|56 - 57
|51
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|0:2 Заявка
|36
|10
|15
|11
|44 - 41
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|41 - 53
|36
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|35 - 56
|33
|17.
|Козенца
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|34 - 58
|31
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|36
|7
|7
|22
|35 - 58
|28
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|4
|13
|19
|38 - 57
|25
|20.
|Порденоне
|Заявка
|36
|3
|8
|25
|26 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|12.
|Парма
|0:2 Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 15
|23
|15.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|10.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|12.
|Парма
|0:2 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 23
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5