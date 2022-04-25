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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
2:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Парма
0'
1:0
5' Пенальти
Буррай Сальваторе
2:0
7' Гол
Оливьери Марко
10'

Ход матча

5'
Буррай Сальваторе
1:0
7'
Оливьери Марко
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Парма
2.02
3.42
4.20
Все Коэффициенты
Новости
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
11
Оливьери
Марко
25
Санторо
Симоне
7
Карретта
Мирко
1
Буффон
Джанлуиджи
39
Alessandro
Circati
15
Дель
Прато
Энрико
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
50
Остерволде
Джейден
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
27
Пандев
Горан
Перуджа
3-4-2-1
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Перуджа
Парма

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.28
Куан Кристиан 4 0.11
Оливьери Марко 4 0.11
Матос Ридер 3 0.08
Лизи Франческо 3 0.08
Курадо Маркос 3 0.08
Рози Алеандро 2 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Сегре Джакопо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 11 0.31
Бенедычак Адриан 6 0.17
Тутино Дженнаро 5 0.14
Бернабе Адриан 5 0.14
Инглезе Роберто 3 0.08
Ман Деннис 3 0.08
Юрич Станко 3 0.08
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Alessandro Circati 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Лизи Франческо 9 0
Фальцерано Марчелло 9 0
Курадо Маркос 8 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Матос Ридер 6 0
Дель Орко Кристиан 6 0
Анджелла Габриэле 5 0
Де Лука Мануэль 5 0
Санторо Симоне 5 0
Оливьери Марко 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гябуаа Ману 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 8 2
Данило Ларанжера 11 0
Брунетта Хуан 7 1
Бернабе Адриан 8 0
Юрич Станко 7 0
Дель Прато Энрико 6 0
Коббо Элиас 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Тутино Дженнаро 4 0
Ман Деннис 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Alessandro Circati 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
1
5%
2
9%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
5
33%
6
33%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Забито

37
44
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
3
8%
3
7%
1-15
9
24%
8
18%
16-30
6
16%
9
20%
31-45
7
19%
5
11%
46-60
7
19%
8
18%
61-75
5
14%
11
25%
76-90

Пропущено

30
39
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
7
23%
7
18%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
3
10%
10
26%
61-75
7
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1
Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Парма
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3
Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
3. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
4. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
5. Брешия Заявка 36 16 15 5 52 - 34 63
6. Беневенто Заявка 36 18 9 9 61 - 34 63
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа 2:0 Заявка 36 13 16 7 39 - 30 55
10. Тернана Заявка 36 14 9 13 56 - 57 51
11. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 0:2 Заявка 36 10 15 11 44 - 41 45
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 36 7 15 14 41 - 53 36
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус Заявка 36 7 7 22 35 - 58 28
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Перуджа 2:0 Заявка 18 5 8 5 18 - 15 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа 2:0 Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 7 6 21 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Парма
2.02
3.42
4.20
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