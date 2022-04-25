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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Читтаделла
0' 16'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Читтаделла
1.97
3.50
4.37
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
27
Эрамо
Мирко
32
Калигара
Фабрицио
30
Шарич
Дарио
7
Паганини
Лука
26
Бидуи
Софьян
9
Дионизи
Федерико
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
2
Пертиконе
Романо
17
Доннарумма
Даниэле
29
Мастрантонио
Валерио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
92
Бальдини
Энрико
Асколи
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Читтаделла

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:1
К
2:1
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.26
Бидуи Софьян 8 0.23
Майстро Фабио 3 0.09
Шарич Дарио 3 0.09
Коллоколо Микеле 3 0.09
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.09
Баскиротто Федерико 3 0.09
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 10 (5) 0.29
Оквонкво Орджи 7 0.2
Беретта Джакомо 5 (1) 0.14
Антонуччи Мирко 3 0.09
Вита Алессио 3 0.09
Тункара Мамаду 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Фраре Доменико 2 0.06
Тавернелли Камилло 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Маццокко Давиде 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Паван Никола 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 10 0
Шарич Дарио 7 1
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Сальви Алессандро 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Эрамо Мирко 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Цаджу Франк 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 1
Паван Никола 10 0
Бенедетти Амедео 9 0
Маттиоли Алессандро 9 0
Кассандро Томмазо 9 0
Фраре Доменико 7 1
Адорни Давиде 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Вита Алессио 7 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Висентин Сантьяго 3 1
Доннарумма Даниэле 4 0
Данци Андреа 3 0
Тавернелли Камилло 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Ignacio Lores 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Serigne Thioune 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
1
5%
7
44%
1-15
6
32%
3
19%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
5
17%
5
24%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
7
32%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
7
32%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

48
37
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 16
7 Не забивали 10
5
10%
8
22%
1-15
9
19%
6
16%
16-30
10
21%
6
16%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
8
17%
5
14%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
3
8%
5
14%
1-15
9
23%
6
17%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
6
15%
7
20%
61-75
5
13%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2
Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 35 19 9 7 54 - 34 66
2. Лечче Заявка 35 17 14 4 55 - 29 65
3. Монца Заявка 35 18 10 7 56 - 33 64
4. Беневенто Заявка 35 18 9 8 60 - 32 63
5. Пиза Заявка 35 17 12 6 45 - 31 63
6. Брешия Заявка 35 16 14 5 51 - 33 62
7. Асколи 0:0 Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 35 14 13 8 53 - 39 55
9. Перуджа Заявка 35 12 16 7 37 - 30 52
10. Читтаделла 0:0 Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
11. Тернана Заявка 35 13 9 13 54 - 56 48
12. Реджина Заявка 35 13 8 14 30 - 42 47
13. Парма Заявка 35 10 15 10 44 - 39 45
14. Комо Заявка 35 10 14 11 44 - 49 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 35 7 14 14 40 - 52 35
16. Алессандрия Заявка 35 8 8 19 35 - 56 32
17. Козенца Заявка 35 6 10 19 31 - 57 28
18. Виченца Виртус Заявка 35 6 7 22 33 - 58 25
19. Кротоне Заявка 35 3 13 19 35 - 56 22
20. Порденоне Заявка 35 3 8 24 25 - 64 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
2. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
3. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
8. Брешия Заявка 17 7 7 3 26 - 19 28
9. Асколи 0:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Парма Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
12. Читтаделла 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Козенца Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
15. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
16. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
17. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
18. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
19. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи 0:0 Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла 0:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 17 7 5 5 20 - 19 26
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
11. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
12. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
13. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Читтаделла
1.97
3.50
4.37
Все Коэффициенты
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