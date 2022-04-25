Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
38 Владение мячом, % 62
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Асколи
Читтаделла
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.26
|Бидуи Софьян
|8
|0.23
|Майстро Фабио
|3
|0.09
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Коллоколо Микеле
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.09
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.09
|Илиев Атанас
|2
|0.06
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|10 (5)
|0.29
|Оквонкво Орджи
|7
|0.2
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.14
|Антонуччи Мирко
|3
|0.09
|Вита Алессио
|3
|0.09
|Тункара Мамаду
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Фраре Доменико
|2
|0.06
|Тавернелли Камилло
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Маццокко Давиде
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Паван Никола
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|10
|0
|Шарич Дарио
|7
|1
|Калигара Фабрицио
|7
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Сальви Алессандро
|5
|1
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|1
|Паван Никола
|10
|0
|Бенедетти Амедео
|9
|0
|Маттиоли Алессандро
|9
|0
|Кассандро Томмазо
|9
|0
|Фраре Доменико
|7
|1
|Адорни Давиде
|8
|0
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Вита Алессио
|7
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|1
|Доннарумма Даниэле
|4
|0
|Данци Андреа
|3
|0
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Serigne Thioune
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
1
5%
7
44%
1-15
6
32%
3
19%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
1
6%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
2
11%
6
35%
76-90
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
5
17%
5
24%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
7
32%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
7
32%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
48
37
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 16
7 Не забивали 10
5
10%
8
22%
1-15
9
19%
6
16%
16-30
10
21%
6
16%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
8
17%
5
14%
76-90
Пропущено
40
35
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
3
8%
5
14%
1-15
9
23%
6
17%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
6
15%
7
20%
61-75
5
13%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2
Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|19
|9
|7
|54 - 34
|66
|2.
|Лечче
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|55 - 29
|65
|3.
|Монца
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|56 - 33
|64
|4.
|Беневенто
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 32
|63
|5.
|Пиза
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|45 - 31
|63
|6.
|Брешия
|Заявка
|35
|16
|14
|5
|51 - 33
|62
|7.
|Асколи
|0:0 Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|53 - 39
|55
|9.
|Перуджа
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|37 - 30
|52
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|11.
|Тернана
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|54 - 56
|48
|12.
|Реджина
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|30 - 42
|47
|13.
|Парма
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|44 - 39
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|40 - 52
|35
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 56
|32
|17.
|Козенца
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|31 - 57
|28
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|33 - 58
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|35
|3
|13
|19
|35 - 56
|22
|20.
|Порденоне
|Заявка
|35
|3
|8
|24
|25 - 64
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|3.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|4.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|5.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|8.
|Брешия
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|26 - 19
|28
|9.
|Асколи
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|12.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Козенца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|15.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|19.
|Кротоне
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|20 - 23
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 19
|26
|9.
|Монца
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5