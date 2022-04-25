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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:0
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
18' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
20' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
24' Желтая карточка
Эрамо Мирко
33' Желтая карточка
Бранка Симоне
73' Желтая карточка
Ignacio Lores
90' Желтая карточка
Тавернелли Камилло
90'+8
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
27
Эрамо
Мирко
32
Калигара
Фабрицио
30
Шарич
Дарио
7
Паганини
Лука
26
Бидуи
Софьян
9
Дионизи
Федерико
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
2
Пертиконе
Романо
17
Доннарумма
Даниэле
29
Мастрантонио
Валерио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
92
Бальдини
Энрико
Асколи
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Читтаделла

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:1
К
2:1
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.25
Бидуи Софьян 8 0.22
Майстро Фабио 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Коллоколо Микеле 3 0.08
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.08
Баскиротто Федерико 3 0.08
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.08
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 10 (5) 0.28
Оквонкво Орджи 7 0.19
Беретта Джакомо 5 (1) 0.14
Антонуччи Мирко 3 0.08
Вита Алессио 3 0.08
Тункара Мамаду 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Фраре Доменико 2 0.06
Тавернелли Камилло 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Маццокко Давиде 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Паван Никола 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 10 0
Шарич Дарио 7 1
Эрамо Мирко 7 0
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Сальви Алессандро 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Цаджу Франк 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 13 1
Паван Никола 10 0
Бенедетти Амедео 9 0
Маттиоли Алессандро 9 0
Кассандро Томмазо 9 0
Фраре Доменико 7 1
Адорни Давиде 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Вита Алессио 7 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Доннарумма Даниэле 5 0
Висентин Сантьяго 3 1
Тавернелли Камилло 4 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Данци Андреа 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Ignacio Lores 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Serigne Thioune 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
1
5%
7
44%
1-15
6
32%
3
19%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
5
17%
5
24%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
7
32%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
7
32%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

48
37
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
5
10%
8
22%
1-15
9
19%
6
16%
16-30
10
21%
6
16%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
8
17%
5
14%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
3
8%
5
14%
1-15
9
23%
6
17%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
6
15%
7
20%
61-75
5
13%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2
Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 35 19 9 7 54 - 34 66
2. Лечче Заявка 35 17 14 4 55 - 29 65
3. Монца Заявка 35 18 10 7 56 - 33 64
4. Беневенто Заявка 35 18 9 8 60 - 32 63
5. Пиза Заявка 35 17 12 6 45 - 31 63
6. Брешия Заявка 35 16 14 5 51 - 33 62
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 35 14 13 8 53 - 39 55
9. Перуджа Заявка 35 12 16 7 37 - 30 52
10. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
11. Тернана Заявка 35 13 9 13 54 - 56 48
12. Реджина Заявка 35 13 8 14 30 - 42 47
13. Парма Заявка 35 10 15 10 44 - 39 45
14. Комо Заявка 35 10 14 11 44 - 49 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 35 7 14 14 40 - 52 35
16. Алессандрия Заявка 35 8 8 19 35 - 56 32
17. Козенца Заявка 35 6 10 19 31 - 57 28
18. Виченца Виртус Заявка 35 6 7 22 33 - 58 25
19. Кротоне Заявка 35 3 13 19 35 - 56 22
20. Порденоне Заявка 35 3 8 24 25 - 64 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
2. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
3. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
8. Брешия Заявка 17 7 7 3 26 - 19 28
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Парма Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
12. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Козенца Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
15. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
16. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
17. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
18. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
19. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 17 7 5 5 20 - 19 26
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
11. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
12. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
13. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
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