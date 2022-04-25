Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0:1
36' ГолБроско Риккардо
Ход матча
36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
54 Владение мячом, % 46
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Baldini
История личных встреч
Комо
Виченца Виртус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (5)
|0.25
|Глиоцци Этторе
|9 (3)
|0.25
|Ла Гумина Антонино
|8 (1)
|0.22
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Беллемо Алессандро
|4
|0.11
|Виньяли Лука
|3
|0.08
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.17
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.11
|Проя Федерико
|4
|0.11
|Джакомелли Стефано
|2
|0.06
|Дальмонте Никола
|2
|0.06
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|9
|2
|Иоанну Николас
|6
|1
|Солини Маттео
|4
|2
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|7
|0
|Виньяли Лука
|5
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|11
|1
|Меджорини Риккардо
|7
|1
|Бикел Жаниу
|7
|0
|Джакомелли Стефано
|5
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Раноккья Филиппо
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Броско Риккардо
|5
|0
|Паделла Эмануэле
|5
|0
|Крекко Лука
|5
|0
|Проя Федерико
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Кавион Микеле
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Маджио Кристиан
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Теодорчик Лукаш
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
7
35%
0
0%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
15%
7
47%
76-90
Пропущено
16
31
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
19%
2
6%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
25%
10
32%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
4
25%
5
16%
61-75
2
13%
2
6%
76-90
Забито
26
18
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 24
3
12%
4
22%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
7
27%
1
6%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
5
16%
6
22%
16-30
5
16%
8
30%
30%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
6
22%
76-90
Забито
46
33
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 14
10
22%
4
12%
1-15
5
11%
7
21%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
8
17%
1
3%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
10
22%
13
39%
76-90
Пропущено
47
58
24 В 1-м тайме 33
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 31
8
17%
4
7%
1-15
7
15%
11
19%
16-30
9
19%
18
31%
31-45
4
9%
12
21%
46-60
8
17%
5
9%
61-75
11
23%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0
Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|36
|18
|14
|4
|57 - 29
|68
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|36
|19
|9
|8
|61 - 32
|66
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|55 - 37
|66
|4.
|Монца
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|57 - 37
|64
|5.
|Пиза
|Заявка
|36
|17
|12
|7
|45 - 33
|63
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|36
|16
|15
|5
|51 - 33
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|57 - 40
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|37 - 30
|52
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|11.
|Тернана
|0:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|54 - 57
|48
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|44 - 39
|45
|14.
|Комо
|0:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 50
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|36
|7
|15
|14
|40 - 52
|36
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|35 - 56
|33
|17.
|Козенца
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|34 - 58
|31
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|36
|7
|7
|22
|34 - 58
|28
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|4
|13
|19
|38 - 57
|25
|20.
|Порденоне
|Заявка
|36
|3
|8
|25
|26 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 16
|37
|5.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|26 - 19
|29
|8.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|0:1 Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|12.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|14.
|Комо
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 18
|22
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|16.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|19.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|12.
|Тернана
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 30
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 24
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5