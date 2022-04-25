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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:2
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
0:1
36' Гол
Броско Риккардо
67' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
70' Желтая карточка
Броско Риккардо
79' Желтая карточка
Дзонта Лорис
0:2
82' Гол
Меджорини Риккардо
90'+4
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
4
Солини
Маттео
24
Варньер
Марко
11
Париджини
Витторио
8
Кабаши
Элвис
14
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
19
Бланко
Алехандро
9
Габриеллони
Алессандро
72
Глиоцци
Этторе
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
4
Де
Майо
Себастьян
17
Броско
Риккардо
35
Маджио
Кристиан
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
94
Лукаку
Джордан
11
Раноккья
Филиппо
24
Греко
Жан
Фредди
9
Дьяв
Давиде
Комо
3-4-2-1
Виченца Виртус
3-4-2-1

История личных встреч

Комо
Виченца Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (5) 0.25
Глиоцци Этторе 9 (3) 0.25
Ла Гумина Антонино 8 (1) 0.22
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Беллемо Алессандро 4 0.11
Виньяли Лука 3 0.08
Чичиретти Амато 2 0.06
Иовин Алессио 1 0.03
Арригони Томмазо 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.17
Меджорини Риккардо 5 (3) 0.14
Проя Федерико 4 0.11
Джакомелли Стефано 2 0.06
Дальмонте Никола 2 0.06
Кавион Микеле 2 0.06
Да Крус Алессио 2 (1) 0.06
Крекко Лука 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Броско Риккардо 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 9 2
Иоанну Николас 6 1
Солини Маттео 4 2
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 7 0
Виньяли Лука 5 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 11 1
Меджорини Риккардо 7 1
Бикел Жаниу 7 0
Раноккья Филиппо 7 0
Джакомелли Стефано 5 1
Броско Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Паделла Эмануэле 5 0
Крекко Лука 5 0
Проя Федерико 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Кавион Микеле 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Дзонта Лорис 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
7
35%
0
0%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
15%
8
47%
76-90

Пропущено

18
31
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
17%
2
6%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
5
28%
10
32%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
3
17%
2
6%
76-90

Забито

26
18
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
3
12%
4
22%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
7
27%
1
6%
61-75
7
27%
6
33%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
5
16%
6
22%
16-30
5
16%
8
30%
30%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
6
22%
76-90

Забито

46
35
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 14
10
22%
4
11%
1-15
5
11%
7
20%
16-30
5
11%
6
17%
31-45
8
17%
1
3%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
10
22%
14
40%
76-90

Пропущено

49
58
25 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 31
8
16%
4
7%
1-15
7
14%
11
19%
16-30
10
20%
18
31%
31-45
4
8%
12
21%
46-60
8
16%
5
9%
61-75
12
24%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0
Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
3. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
4. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
5. Брешия Заявка 36 16 15 5 52 - 34 63
6. Беневенто Заявка 36 18 9 9 61 - 34 63
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа 2:0 Заявка 36 13 16 7 39 - 30 55
10. Тернана Заявка 36 14 9 13 56 - 57 51
11. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 0:2 Заявка 36 10 15 11 44 - 41 45
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 36 7 15 14 41 - 53 36
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус Заявка 36 7 7 22 35 - 58 28
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Перуджа 2:0 Заявка 18 5 8 5 18 - 15 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа 2:0 Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 7 6 21 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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