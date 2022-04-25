Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
32' Желтая карточкаДа Рива Якопо
39' Желтая карточкаФинотто Маттиа
Ход матча
32'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
63 Владение мячом, % 37
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
11
Баич
Риад
22
Тиам
Демба
32
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Брешия
СПАЛ 2013
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|9
|0.25
|Паласио Родриго
|6
|0.17
|Бизоли Димитри
|5
|0.14
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.14
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.11
|Айе Флориан
|4
|0.11
|Баич Риад
|3 (1)
|0.08
|Ягелло Филип
|3
|0.08
|Кистана Андреа
|3
|0.08
|Паяч Марко
|2 (2)
|0.06
|Лерис Мехди
|2
|0.06
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Кавион Микеле
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.17
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.17
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.14
|Вивиани Федерико
|4
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.08
|Росси Джузеппе
|3
|0.08
|Дикманн Лоренцо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|2 (1)
|0.06
|Да Рива Якопо
|2
|0.06
|Капрадосси Элио
|2
|0.06
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.06
|Сек Демба
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|6
|0
|Лерис Мехди
|6
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Карачич Фран
|2
|1
|Чансельор Джон
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|8
|1
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|6
|1
|Селия Раффаэле
|7
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|0
|Мора Лука
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Да Рива Якопо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Капрадосси Элио
|3
|0
|Пинато Марко
|3
|0
|Альмичи Альберто
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Кокколо Лука
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
23%
4
31%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
9
35%
1
8%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
5
26%
6
25%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Забито
25
27
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
12%
2
7%
1-15
6
24%
6
22%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
7
26%
76-90
Пропущено
14
28
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
7%
3
11%
1-15
5
36%
5
18%
16-30
4
29%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
2
14%
6
21%
76-90
Забито
51
40
24 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
6
12%
3
8%
1-15
8
16%
7
18%
16-30
10
20%
9
23%
31-45
5
10%
7
18%
46-60
8
16%
6
15%
61-75
14
27%
8
20%
76-90
Пропущено
33
52
16 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 28
3
9%
4
8%
1-15
7
21%
9
17%
16-30
6
18%
13
25%
31-45
4
12%
6
12%
46-60
6
18%
10
19%
61-75
7
21%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0
Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|36
|18
|14
|4
|57 - 29
|68
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|36
|19
|9
|8
|61 - 32
|66
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|55 - 37
|66
|4.
|Монца
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|57 - 37
|64
|5.
|Пиза
|Заявка
|36
|17
|12
|7
|45 - 33
|63
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|36
|16
|15
|5
|51 - 33
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|57 - 40
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|37 - 30
|52
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|11.
|Тернана
|0:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|54 - 57
|48
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|44 - 39
|45
|14.
|Комо
|0:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 50
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|36
|7
|15
|14
|40 - 52
|36
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|35 - 56
|33
|17.
|Козенца
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|34 - 58
|31
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|36
|7
|7
|22
|34 - 58
|28
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|4
|13
|19
|38 - 57
|25
|20.
|Порденоне
|Заявка
|36
|3
|8
|25
|26 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 16
|37
|5.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|26 - 19
|29
|8.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|0:1 Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|12.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|14.
|Комо
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 18
|22
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|16.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|19.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|12.
|Тернана
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 30
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 24
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5