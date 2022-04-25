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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Перерыв

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
32' Желтая карточка
Да Рива Якопо
39' Желтая карточка
Финотто Маттиа

Ход матча

26'
 
Мелькьорри Федерико
Росси Джузеппе
32'
 
Да Рива Якопо
39'
 
Финотто Маттиа

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
СПАЛ 2013
1.63
4.00
6.07
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
11
Баич
Риад
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
10
Дзанеллато
Никколо
32
Пинато
Марко
8
Манкозу
Марко
49
Росси
Джузеппе
18
Финотто
Маттиа
Брешия
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
СПАЛ 2013

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:2
СB
3:1
СB
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СB
1:3
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 9 0.25
Паласио Родриго 6 0.17
Бизоли Димитри 5 0.14
Трамони Маттео 5 (1) 0.14
Бертаньоли Массимо 4 0.11
Айе Флориан 4 0.11
Баич Риад 3 (1) 0.08
Ягелло Филип 3 0.08
Кистана Андреа 3 0.08
Паяч Марко 2 (2) 0.06
Лерис Мехди 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Кавион Микеле 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.17
Коломбо Лоренцо 6 0.17
Мелькьорри Федерико 5 0.14
Вивиани Федерико 4 0.11
Видо Лука 3 0.08
Росси Джузеппе 3 0.08
Дикманн Лоренцо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 2 (1) 0.06
Да Рива Якопо 2 0.06
Капрадосси Элио 2 0.06
Латте Лат Эммануэль 2 0.06
Сек Демба 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Лерис Мехди 6 0
Адорни Давиде 3 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 6 1
Селия Раффаэле 7 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Мора Лука 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Да Рива Якопо 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Крочата Джованни 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Пинато Марко 3 0
Альмичи Альберто 2 0
Видо Лука 2 0
Кокколо Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Тиам Демба 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
23%
4
31%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
9
35%
1
8%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
5
26%
6
25%
61-75
5
26%
4
17%
76-90

Забито

25
27
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
12%
2
7%
1-15
6
24%
6
22%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
7
26%
76-90

Пропущено

14
28
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
7%
3
11%
1-15
5
36%
5
18%
16-30
4
29%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
2
14%
6
21%
76-90

Забито

51
40
24 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
6
12%
3
8%
1-15
8
16%
7
18%
16-30
10
20%
9
23%
31-45
5
10%
7
18%
46-60
8
16%
6
15%
61-75
14
27%
8
20%
76-90

Пропущено

33
52
16 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 28
3
9%
4
8%
1-15
7
21%
9
17%
16-30
6
18%
13
25%
31-45
4
12%
6
12%
46-60
6
18%
10
19%
61-75
7
21%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0
Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Беневенто 1:0 Заявка 36 19 9 8 61 - 32 66
3. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
4. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
5. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
6. Брешия 0:0 Заявка 36 16 15 5 51 - 33 63
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа Заявка 35 12 16 7 37 - 30 52
10. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
11. Тернана 0:1 Заявка 36 13 9 14 54 - 57 48
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма Заявка 35 10 15 10 44 - 39 45
14. Комо 0:1 Заявка 36 10 14 12 44 - 50 44
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 36 7 15 14 40 - 52 36
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 36 7 7 22 34 - 58 28
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Беневенто 1:0 Заявка 18 11 4 3 37 - 16 37
5. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
6. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
7. Брешия 0:0 Заявка 18 7 8 3 26 - 19 29
8. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана 0:1 Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Комо 0:1 Заявка 18 5 7 6 19 - 18 22
15. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
16. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус 1:0 Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто 1:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
10. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
11. Комо 0:1 Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
12. Тернана 0:1 Заявка 18 5 7 6 25 - 30 22
13. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 18 4 7 7 13 - 24 19
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус 1:0 Заявка 18 3 2 13 14 - 33 11
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Финотто Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Якопо Да Рива получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Росси Джузеппе уходит с поля. Мелькьорри Федерико выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
СПАЛ 2013
1.63
4.00
6.07
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Где смотреть матч Брешия 0:0 СПАЛ 2013 онлайн

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Брешия
СПАЛ 2013

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