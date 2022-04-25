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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
1:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
32' Желтая карточка
Да Рива Якопо
39' Желтая карточка
Финотто Маттиа
49' Желтая карточка
Селия Раффаэле
59' Желтая карточка
Лерис Мехди
63' Желтая карточка
Адорни Давиде
68' Желтая карточка
Трамони Маттео
74' Желтая карточка
Манкозу Марко
1:0
84' Гол
Трамони Маттео
1:1
90' Гол
Латте Лат Эммануэль
90'+7
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
11
Баич
Риад
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
10
Дзанеллато
Никколо
32
Пинато
Марко
8
Манкозу
Марко
49
Росси
Джузеппе
18
Финотто
Маттиа
Брешия
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
СПАЛ 2013

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:2
СB
3:1
СB
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СB
1:3
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 9 0.25
Паласио Родриго 6 0.17
Трамони Маттео 6 (1) 0.17
Бизоли Димитри 5 0.14
Бертаньоли Массимо 4 0.11
Айе Флориан 4 0.11
Баич Риад 3 (1) 0.08
Ягелло Филип 3 0.08
Кистана Андреа 3 0.08
Паяч Марко 2 (2) 0.06
Лерис Мехди 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Кавион Микеле 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.17
Коломбо Лоренцо 6 0.17
Мелькьорри Федерико 5 0.14
Вивиани Федерико 4 0.11
Видо Лука 3 0.08
Росси Джузеппе 3 0.08
Латте Лат Эммануэль 3 0.08
Дикманн Лоренцо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 2 (1) 0.06
Да Рива Якопо 2 0.06
Капрадосси Элио 2 0.06
Сек Демба 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Крочата Джованни 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Лерис Мехди 7 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Адорни Давиде 4 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Трамони Маттео 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Селия Раффаэле 8 0
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 6 1
Манкозу Марко 5 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Мора Лука 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Да Рива Якопо 5 0
Викари Франческо 3 1
Крочата Джованни 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Пинато Марко 3 0
Альмичи Альберто 2 0
Видо Лука 2 0
Кокколо Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Тиам Демба 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
22%
4
29%
31-45
2
7%
4
29%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
10
37%
2
14%
76-90

Пропущено

20
25
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
2
10%
8
32%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
6
30%
5
20%
76-90

Забито

25
27
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
3
12%
2
7%
1-15
6
24%
6
22%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
7
26%
76-90

Пропущено

14
28
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
7%
3
11%
1-15
5
36%
5
18%
16-30
4
29%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
2
14%
6
21%
76-90

Забито

52
41
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
6
12%
3
7%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
10
19%
9
22%
31-45
5
10%
7
17%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
15
29%
9
22%
76-90

Пропущено

34
53
16 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
3
9%
4
8%
1-15
7
21%
9
17%
16-30
6
18%
13
25%
31-45
4
12%
6
11%
46-60
6
18%
10
19%
61-75
8
24%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0
Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
3. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
4. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
5. Брешия Заявка 36 16 15 5 52 - 34 63
6. Беневенто Заявка 36 18 9 9 61 - 34 63
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа 2:0 Заявка 36 13 16 7 39 - 30 55
10. Тернана Заявка 36 14 9 13 56 - 57 51
11. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 0:2 Заявка 36 10 15 11 44 - 41 45
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 36 7 15 14 41 - 53 36
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус Заявка 36 7 7 22 35 - 58 28
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Перуджа 2:0 Заявка 18 5 8 5 18 - 15 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа 2:0 Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 7 6 21 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Финотто Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Якопо Да Рива получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Росси Джузеппе уходит с поля. Мелькьорри Федерико выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 1:1 СПАЛ 2013 онлайн

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