  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
3:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
24' Гол
Ловиза Алессандро
33' Желтая карточка
Саббионе Алессио
1:1
36' Пенальти
Ларривей Хоакин
2:1
44' Гол
Ларривей Хоакин
56' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
76' Желтая карточка
Бионди Кевин
3:1
83' Гол
Кампорезе Микеле
90' Желтая карточка
Карраро Марко
90'+6
31
Матосевич
Кристьян
5
Риджионе
Микеле
23
Кампорезе
Микеле
16
Вентури
Майкл
27
Биттанте
Лука
25
Джербо
Альберто
4
Карраро
Марко
6
Бултам
Реда
94
Льотти
Даниэле
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
22
Перизан
Самуэле
33
Цаммарини
Роберто
3
Саббионе
Алессио
26
Бассоли
Алессандро
72
Перри
Маттео
23
Торрази
Эмануэле
79
Гавацци
Давиде
5
Ловиза
Алессандро
7
Менса
Дэвис
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
Козенца
3-5-2
Порденоне
4-3-3

История личных встреч

Козенца
Порденоне

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
ЛПП
0:0
ЛПП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 6 (3) 0.17
Касо Джузеппе 5 0.14
Гори Габриэле 5 (1) 0.14
Миллико Винченцо 3 0.08
Шитум Марио 2 0.06
Карраро Марко 2 0.06
Льотти Даниэле 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.19
Кампорезе Микеле 7 0.19
Бутич Карло 4 (2) 0.11
Фолоруншо Майкл 3 (1) 0.08
Фаласко Никола 1 0.03
Гавацци Давиде 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Ловиза Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларривей Хоакин 5 1
Пальмьеро Лука 5 1
Карраро Марко 6 0
Касо Джузеппе 6 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Си Санаси 5 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Флоренци Альдо 4 0
Бултам Реда 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Ди Пардо Алессандро 3 0
Вентури Майкл 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Вока Идриз 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Матосевич Кристьян 2 0
Валлоккия Андреа 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Лора Гаэтан 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампорезе Микеле 7 2
Фаласко Никола 8 1
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Ловиза Алессандро 6 0
Паза Симоне 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Торрази Эмануэле 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Саббионе Алессио 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Вокич Деян 3 0
Канделлоне Леонардо 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Цаджу Франк 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Бионди Кевин 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Alvin Okoro 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 27
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

24
33
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
21%
4
12%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
7
29%
29%
5
15%
46-60
3
13%
11
33%
61-75
4
17%
8
24%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

34
31
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
9
29%
29%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
7
21%
1
3%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
8
24%
6
19%
76-90

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 15
4
13%
4
16%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
10
33%
3
12%
61-75
6
20%
7
28%
76-90

Пропущено

58
64
27 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 37
24 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 32
10
17%
9
14%
1-15
8
14%
12
19%
16-30
9
16%
6
9%
31-45
14
24%
6
9%
46-60
5
9%
17
27%
61-75
12
21%
14
22%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2
Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0
Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
3. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
4. Беневенто Заявка 35 18 9 8 60 - 32 63
5. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
6. Брешия Заявка 35 16 14 5 51 - 33 62
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа Заявка 35 12 16 7 37 - 30 52
10. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
11. Тернана Заявка 35 13 9 13 54 - 56 48
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма Заявка 35 10 15 10 44 - 39 45
14. Комо Заявка 35 10 14 11 44 - 49 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 35 7 14 14 40 - 52 35
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус Заявка 35 6 7 22 33 - 58 25
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
7. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
8. Брешия Заявка 17 7 7 3 26 - 19 28
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
15. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
16. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
10. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
11. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
12. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
13. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ларривей Хоакин бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ларривей Хоакин из команды Козенца забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Саббионе Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Alessandro Lovisa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 3:1 Порденоне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 