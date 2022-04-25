Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
24' ГолЛовиза Алессандро
33' Желтая карточкаСаббионе Алессио
1:1
36' ПенальтиЛарривей Хоакин
2:1
44' ГолЛарривей Хоакин
56' Желтая карточкаКампорезе Микеле
76' Желтая карточкаБионди Кевин
3:1
83' ГолКампорезе Микеле
90' Желтая карточкаКарраро Марко
Ход матча
24'
33'
36'
1:1
44'
2:1
56'
76'
83'
3:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
37 Владение мячом, % 63
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Си СанасиЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
21 Бионди КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alvin Okoro
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Козенца
Порденоне
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|6 (3)
|0.17
|Касо Джузеппе
|5
|0.14
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.14
|Миллико Винченцо
|3
|0.08
|Шитум Марио
|2
|0.06
|Карраро Марко
|2
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|7
|0.19
|Кампорезе Микеле
|7
|0.19
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.11
|Фолоруншо Майкл
|3 (1)
|0.08
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Гавацци Давиде
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Дели Франческо
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Ловиза Алессандро
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Бассоли Алессандро
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларривей Хоакин
|5
|1
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Карраро Марко
|6
|0
|Касо Джузеппе
|6
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Си Санаси
|5
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Флоренци Альдо
|4
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Матосевич Кристьян
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Лора Гаэтан
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампорезе Микеле
|7
|2
|Фаласко Никола
|8
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Ловиза Алессандро
|6
|0
|Паза Симоне
|4
|1
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Торрази Эмануэле
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Саббионе Алессио
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Дели Франческо
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Канделлоне Леонардо
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Андреони Кристиан
|3
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Силла Юссуф
|1
|0
|Бионди Кевин
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
|Alvin Okoro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 27
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
24
33
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
21%
4
12%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
7
29%
29%
5
15%
46-60
3
13%
11
33%
61-75
4
17%
8
24%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
34
31
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
9
29%
29%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
7
21%
1
3%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
8
24%
6
19%
76-90
Забито
30
25
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 15
4
13%
4
16%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
10
33%
3
12%
61-75
6
20%
7
28%
76-90
Пропущено
58
64
27 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 37
24 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 32
10
17%
9
14%
1-15
8
14%
12
19%
16-30
9
16%
6
9%
31-45
14
24%
6
9%
46-60
5
9%
17
27%
61-75
12
21%
14
22%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2
Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0
Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|36
|18
|14
|4
|57 - 29
|68
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|55 - 37
|66
|3.
|Монца
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|57 - 37
|64
|4.
|Беневенто
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 32
|63
|5.
|Пиза
|Заявка
|36
|17
|12
|7
|45 - 33
|63
|6.
|Брешия
|Заявка
|35
|16
|14
|5
|51 - 33
|62
|7.
|Асколи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|57 - 40
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|37 - 30
|52
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|11.
|Тернана
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|54 - 56
|48
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|44 - 39
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|40 - 52
|35
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|35 - 56
|33
|17.
|Козенца
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|34 - 58
|31
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|33 - 58
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|4
|13
|19
|38 - 57
|25
|20.
|Порденоне
|Заявка
|36
|3
|8
|25
|26 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|7.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|8.
|Брешия
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|26 - 19
|28
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|12.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|14.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|16.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5