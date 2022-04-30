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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Кремонезе
0:1
Второй тайм: 67'
Асколи
0'
4' Желтая карточка
Валери Эмануэле
15' Желтая карточка
Бюхель Марсель
22' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
25' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
30' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:1
51' Гол
Баскиротто Федерико
58' Желтая карточка
Раванелли Лука
67'

Ход матча

4'
Валери Эмануэле
 
15'
 
Бюхель Марсель
22'
 
Коллоколо Микеле
25'
Кастаньетти Микеле
 
30'
 
Сальви Алессандро
46'
 
Баскиротто Федерико
Сальви Алессандро
51'
0:1
Баскиротто Федерико
(Майстро Фабио)
55'
Фаджоли Николо
Кастаньетти Микеле
 
56'
Дзанимачча Лука
Вальцания Лука
 
56'
Ди Кармине Самуэль
Чофани Даниэль
 
58'
Раванелли Лука
 
58'
 
Калигара Фабрицио
Бюхель Марсель

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Асколи
1.83
3.68
4.45
Все Коэффициенты
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
55
Околи
Меме
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
Кремонезе
4-2-3-1
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Асколи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:4
СB
0:0
СB
3:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзанимачча Лука 8 0.22
Буонаюто Кристиан 8 0.22
Чофани Даниэль 8 (2) 0.22
Гаэтано Джанлука 7 0.19
Стриццоло Лука 4 0.11
Баэс Хайме 4 0.11
Фаджоли Николо 3 0.08
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Валери Эмануэле 3 0.08
Видо Лука 3 0.08
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Околи Меме 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
Бидуи Софьян 8 0.22
Баскиротто Федерико 4 0.11
Майстро Фабио 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Коллоколо Микеле 3 0.08
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.08
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.08
Илиев Атанас 2 0.05
Боттегин Эрик 2 0.05
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 10 0
Серникола Леонардо 8 0
Валери Эмануэле 8 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Фаджоли Николо 6 0
Околи Меме 6 0
Стриццоло Лука 4 1
Вальцания Лука 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Раванелли Лука 3 0
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Dennis Politic 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 11 0
Шарич Дарио 7 1
Сальви Алессандро 6 1
Эрамо Мирко 7 0
Коллоколо Микеле 7 0
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
29
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
1
3%
4
14%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
10
32%
5
17%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
7
32%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
7
32%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
6
32%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

56
48
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 20
7 Не забивали 8
4
7%
5
10%
1-15
8
14%
9
19%
16-30
13
23%
10
21%
31-45
14
25%
7
15%
46-60
11
20%
9
19%
61-75
6
11%
8
17%
76-90

Пропущено

36
40
19 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 24
6
17%
3
8%
1-15
6
17%
9
23%
16-30
7
19%
8
20%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
7
19%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0
Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 37 18 15 4 57 - 29 69
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 37 7 8 22 35 - 58 29
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 6 9 20 - 25 18
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
5. Лечче 0:0 Заявка 19 6 10 3 21 - 15 28
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Коллоколо Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Emanuele Valeri получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Асколи
    1.83
    3.68
    4.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Асколи онлайн

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