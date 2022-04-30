Стадион: Джованни Цини
4' Желтая карточкаВалери Эмануэле
15' Желтая карточкаБюхель Марсель
22' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
25' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
30' Желтая карточкаСальви Алессандро
0:1
51' ГолБаскиротто Федерико
58' Желтая карточкаРаванелли Лука
82' Желтая карточкаЛеали Никола
Ход матча
15'
22'
51'
58'
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
55 Владение мячом, % 45
55
Околи
Меме
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Кремонезе
Асколи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзанимачча Лука
|8
|0.22
|Буонаюто Кристиан
|8
|0.22
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.22
|Гаэтано Джанлука
|7
|0.19
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Баэс Хайме
|4
|0.11
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.08
|Валери Эмануэле
|3
|0.08
|Видо Лука
|3
|0.08
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.24
|Бидуи Софьян
|8
|0.22
|Баскиротто Федерико
|4
|0.11
|Майстро Фабио
|3
|0.08
|Шарич Дарио
|3
|0.08
|Коллоколо Микеле
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.08
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.08
|Илиев Атанас
|2
|0.05
|Боттегин Эрик
|2
|0.05
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|10
|0
|Серникола Леонардо
|8
|0
|Валери Эмануэле
|8
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Фаджоли Николо
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Стриццоло Лука
|4
|1
|Вальцания Лука
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дзанимачча Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Гондо Седрик
|2
|1
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|11
|0
|Шарич Дарио
|7
|1
|Сальви Алессандро
|6
|1
|Эрамо Мирко
|7
|0
|Коллоколо Микеле
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|7
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
30
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
1
3%
4
13%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
6
20%
31-45
10
32%
6
20%
46-60
7
23%
6
20%
61-75
3
10%
5
17%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
7
32%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
7
32%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Забито
25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
6
32%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
3
12%
3
16%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Забито
56
49
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 21
8 Не забивали 8
4
7%
5
10%
1-15
8
14%
9
18%
16-30
13
23%
10
20%
31-45
14
25%
8
16%
46-60
11
20%
9
18%
61-75
6
11%
8
16%
76-90
Пропущено
37
40
19 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
9
23%
16-30
7
19%
8
20%
31-45
6
16%
9
23%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
7
19%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0
Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5