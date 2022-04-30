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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Кремонезе
0:1
Конец матча
Асколи
0'
4' Желтая карточка
Валери Эмануэле
15' Желтая карточка
Бюхель Марсель
22' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
25' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
30' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:1
51' Гол
Баскиротто Федерико
58' Желтая карточка
Раванелли Лука
82' Желтая карточка
Леали Никола
90'+4
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
55
Околи
Меме
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
Кремонезе
4-2-3-1
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Асколи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:4
СB
0:0
СB
3:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзанимачча Лука 8 0.22
Буонаюто Кристиан 8 0.22
Чофани Даниэль 8 (2) 0.22
Гаэтано Джанлука 7 0.19
Стриццоло Лука 4 0.11
Баэс Хайме 4 0.11
Фаджоли Николо 3 0.08
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Валери Эмануэле 3 0.08
Видо Лука 3 0.08
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Околи Меме 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
Бидуи Софьян 8 0.22
Баскиротто Федерико 4 0.11
Майстро Фабио 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Коллоколо Микеле 3 0.08
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.08
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.08
Илиев Атанас 2 0.05
Боттегин Эрик 2 0.05
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 10 0
Серникола Леонардо 8 0
Валери Эмануэле 8 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Фаджоли Николо 6 0
Околи Меме 6 0
Стриццоло Лука 4 1
Вальцания Лука 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Dennis Politic 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 11 0
Шарич Дарио 7 1
Сальви Алессандро 6 1
Эрамо Мирко 7 0
Коллоколо Микеле 7 0
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Леали Никола 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
30
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
1
3%
4
13%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
6
20%
31-45
10
32%
6
20%
46-60
7
23%
6
20%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
7
32%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
7
32%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
3
14%
76-90

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
6
32%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

56
49
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 21
8 Не забивали 8
4
7%
5
10%
1-15
8
14%
9
18%
16-30
13
23%
10
20%
31-45
14
25%
8
16%
46-60
11
20%
9
18%
61-75
6
11%
8
16%
76-90

Пропущено

37
40
19 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
9
23%
16-30
7
19%
8
20%
31-45
6
16%
9
23%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
7
19%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0
Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Коллоколо Микеле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Emanuele Valeri получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Асколи онлайн

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