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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Парма
2:1
Второй тайм: 68'
Алессандрия
0'
12' Желтая карточка
Гори Мирко
0:1
17' Гол
Паломби Симоне
1:1
43' Гол
Коббо Элиас
2:1
58' Гол
Васкес Франко
66' Желтая карточка
Пароди Лука
66' Желтая карточка
67' Желтая карточка
 68'

Ход матча

12'
 
Гори Мирко
17'
0:1
Паломби Симоне
(Кьярелло Риккардо)
43'
Коббо Элиас
(Alessandro Circati)
1:1
46'
Пандев Горан
Инглезе Роберто
 
52'
 
Ба Абу
Гори Мирко
58'
Васкес Франко
(Бернабе Адриан)
2:1
66'
 
Пароди Лука
66'
 
67'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Алессандрия
2.09
3.52
3.66
Все Коэффициенты
22
Турк
Мартин
15
Дель
Прато
Энрико
39
Alessandro
Circati
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
11
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
50
Остерволде
Джейден
10
Васкес
Франко
45
Инглезе
Роберто
17
Бенедычак
Адриан
12
Писсери
Маттео
44
Мантовани
Валерио
21
Казарини
Федерико
19
Престиа
Джузеппе
8
Лунетта
Габриэль
62
Миланезе
Томмазо
5
Гори
Мирко
7
Пароди
Лука
4
Кьярелло
Риккардо
29
Паломби
Симоне
10
Маркони
Микеле
Парма
3-4-1-2
Алессандрия
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Алессандрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:2
ЛПП
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 12 0.32
Бенедычак Адриан 6 0.16
Тутино Дженнаро 5 0.14
Бернабе Адриан 5 0.14
Инглезе Роберто 3 0.08
Ман Деннис 3 0.08
Юрич Станко 3 0.08
Коббо Элиас 2 0.05
Михэйлэ Валентин 2 0.05
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Alessandro Circati 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 12 (2) 0.32
Ди Дженнаро Маттео 3 0.08
Кьярелло Риккардо 3 0.08
Лунетта Габриэль 3 0.08
Паломби Симоне 3 0.08
Маркони Микеле 3 (1) 0.08
Казарини Федерико 2 0.05
Арригини Андреа 1 0.03
Мустаккьо Маттиа 1 0.03
Ба Абу 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Престиа Джузеппе 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Колай Аристиди 1 0.03
Пьероцци Эдоардо 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Пароди Лука 0 0
Кокколо Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 8 2
Данило Ларанжера 11 0
Брунетта Хуан 7 1
Бернабе Адриан 8 0
Юрич Станко 8 0
Дель Прато Энрико 7 0
Коббо Элиас 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Тутино Дженнаро 4 0
Ман Деннис 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Бенедычак Адриан 2 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Alessandro Circati 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 11 1
Лунетта Габриэль 7 1
Ба Абу 7 1
Казарини Федерико 6 0
Маттьелло Федерико 2 2
Престиа Джузеппе 5 0
Пароди Лука 5 0
Кьярелло Риккардо 5 0
Бенедетти Симоне 4 0
Корацца Симоне 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Миланезе Томмазо 3 0
Маркони Микеле 2 0
Мустаккьо Маттиа 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Гори Мирко 2 0
Писсери Маттео 2 0
Колай Аристиди 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
4
17%
8
40%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Пропущено

18
33
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
6
33%
5
15%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
5
28%
3
9%
61-75
2
11%
12
36%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
8
38%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
4
19%
76-90

Забито

45
37
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 12
3
7%
2
5%
1-15
8
18%
7
19%
16-30
9
20%
12
32%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
9
20%
3
8%
61-75
11
24%
5
14%
76-90

Пропущено

41
54
18 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
9
22%
8
15%
1-15
3
7%
6
11%
16-30
6
15%
9
17%
31-45
5
12%
9
17%
46-60
10
24%
6
11%
61-75
8
20%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3
Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1
Алессандрия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алессандрия - Реджина 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Алессандрия - Порденоне 2:0 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 37 18 15 4 57 - 29 69
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 37 7 8 22 35 - 58 29
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 6 9 20 - 25 18
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
5. Лечче 0:0 Заявка 19 6 10 3 21 - 15 28
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Коббо Элиас бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Алессандрия
2.09
3.52
3.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 2:1 Алессандрия онлайн

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