Стадион: Эннио Тардини
2:2
Конец матча
12' Желтая карточкаГори Мирко
0:1
17' ГолПаломби Симоне
1:1
43' ГолКоббо Элиас
2:1
58' ГолВаскес Франко
66' Желтая карточкаПароди Лука
66' Желтая карточкаОстерволде Джейден
68' Желтая карточкаБернабе Адриан
68' Желтая карточкаКазарини Федерико
69' Красная карточкаСими Нванкво
2:2
81' ГолПьероцци Эдоардо
87' Желтая карточкаКокколо Лука
Ход матча
12'
17'
43'
52'
58'
2:1
66'
68'
69'
73'
81'
2:2
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
64 Владение мячом, % 36
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
48 Andrea Piga
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Парма
Алессандрия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|13
|0.35
|Бенедычак Адриан
|6
|0.16
|Тутино Дженнаро
|5
|0.14
|Бернабе Адриан
|5
|0.14
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|Ман Деннис
|3
|0.08
|Юрич Станко
|3
|0.08
|Коббо Элиас
|2
|0.05
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.05
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Alessandro Circati
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|12 (2)
|0.32
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.08
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.08
|Лунетта Габриэль
|3
|0.08
|Паломби Симоне
|3
|0.08
|Маркони Микеле
|3 (1)
|0.08
|Казарини Федерико
|2
|0.05
|Арригини Андреа
|1
|0.03
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0.03
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.03
|Ба Абу
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Престиа Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Колай Аристиди
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Кокколо Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|8
|2
|Данило Ларанжера
|11
|0
|Бернабе Адриан
|9
|0
|Брунетта Хуан
|7
|1
|Юрич Станко
|8
|0
|Дель Прато Энрико
|7
|0
|Коббо Элиас
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Сими Нванкво
|1
|1
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|11
|1
|Лунетта Габриэль
|7
|1
|Ба Абу
|7
|1
|Казарини Федерико
|7
|0
|Пароди Лука
|6
|0
|Маттьелло Федерико
|2
|2
|Престиа Джузеппе
|5
|0
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Бенедетти Симоне
|4
|0
|Корацца Симоне
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Маркони Микеле
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Гори Мирко
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Кокколо Лука
|2
|0
|Колай Аристиди
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
22
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 26
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
5
23%
16-30
5
20%
8
36%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
3
14%
76-90
Пропущено
20
35
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
6
30%
5
14%
1-15
2
10%
6
17%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
2
10%
7
20%
46-60
5
25%
3
9%
61-75
3
15%
12
34%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
8
38%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
4
19%
76-90
Забито
47
39
21 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 17
10 Не забивали 12
3
6%
2
5%
1-15
8
17%
8
21%
16-30
10
21%
12
31%
31-45
6
13%
8
21%
46-60
9
19%
3
8%
61-75
11
23%
6
15%
76-90
Пропущено
43
56
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 29
9
21%
8
14%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
6
14%
10
18%
31-45
5
12%
10
18%
46-60
10
23%
6
11%
61-75
9
21%
16
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3
Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1
Алессандрия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алессандрия - Реджина 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Алессандрия - Порденоне 2:0 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5