Стадион: Паоло Мацца
1:0
8' ГолДикманн Лоренцо
2:0
12' ГолПинато Марко
31' Желтая карточкаГарритано Лука
35' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
38' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
41' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
51' Желтая карточкаРиччи Матео
61' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
67' Вторая желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
31'
51'
67'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
35 Владение мячом, % 65
22
Тиам
Демба
19
Мора
Лука
32
Пинато
Марко
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
СПАЛ 2013
Фрозиноне
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.16
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.14
|Вивиани Федерико
|4
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.08
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Росси Джузеппе
|3
|0.08
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|2 (1)
|0.05
|Да Рива Якопо
|2
|0.05
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|Сек Демба
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Крочата Джованни
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.27
|Зербин Алессио
|9
|0.24
|Канотто Луиджи
|6 (1)
|0.16
|Гатти Федерико
|5
|0.14
|Чано Камилло
|4
|0.11
|Новакович Андрия
|3 (1)
|0.08
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.08
|Дзампано Франческо
|2
|0.05
|Риччи Матео
|2 (1)
|0.05
|Лулич Карло
|2
|0.05
|Гарритано Лука
|2
|0.05
|Роден Маркус
|2
|0.05
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|8
|1
|Селия Раффаэле
|8
|0
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|6
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Манкозу Марко
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|0
|Мора Лука
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Да Рива Якопо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Крочата Джованни
|4
|0
|Капрадосси Элио
|3
|0
|Пинато Марко
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Альмичи Альберто
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|12
|1
|Коттали Маттео
|13
|0
|Риччи Матео
|11
|0
|Чано Камилло
|8
|0
|Болока Даниэль
|8
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|6
|1
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Зербин Алессио
|6
|0
|Роден Маркус
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Alessandro Selvini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
24
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
7%
2
8%
1-15
6
22%
1
4%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
4
15%
6
25%
61-75
7
26%
6
25%
76-90
Пропущено
28
26
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
5
18%
6
23%
16-30
5
18%
5
19%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
7
27%
76-90
Забито
14
30
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
1
7%
1
3%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
29%
14
47%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
2
14%
7
23%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
4%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
8
32%
3
18%
31-45
1
4%
7
41%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Забито
41
54
19 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
3
7%
3
6%
1-15
7
17%
3
6%
16-30
9
22%
18
33%
31-45
7
17%
7
13%
46-60
6
15%
10
19%
61-75
9
22%
13
24%
76-90
Пропущено
53
43
26 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 26
4
8%
5
12%
1-15
9
17%
8
19%
16-30
13
25%
8
19%
31-45
6
11%
11
26%
46-60
10
19%
2
5%
61-75
11
21%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|37
|18
|15
|4
|57 - 29
|69
|2.
|Монца
|2:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|59 - 37
|67
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|37
|18
|12
|7
|46 - 33
|66
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|5.
|Брешия
|0:1 Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 36
|63
|7.
|Асколи
|1:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 42
|58
|9.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|37
|11
|15
|11
|47 - 42
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|43 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|37
|8
|9
|20
|36 - 58
|33
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|37
|7
|10
|20
|34 - 59
|31
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|37
|7
|8
|22
|35 - 58
|29
|19.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|37
|5
|13
|19
|40 - 58
|28
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|37
|3
|8
|26
|27 - 69
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|36 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 12
|40
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|0:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|10.
|Асколи
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Парма
|2:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 19
|26
|12.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Козенца
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|29 - 28
|20
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 25
|18
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 18
|29
|5.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 15
|28
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Тернана
|1:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|10.
|Монца
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|11.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 28
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 34
|8
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|19
|0
|7
|12
|14 - 36
|7
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
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