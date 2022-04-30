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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
СПАЛ 2013
3:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
8' Гол
Дикманн Лоренцо
2:0
12' Гол
Пинато Марко
31' Желтая карточка
Гарритано Лука
35' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
38' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
41' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
51' Желтая карточка
Риччи Матео
61' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
67' Вторая желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
3:0
88' Гол
Эспозито Сальваторе
90'+1
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
32
Пинато
Марко
99
Латте
Лат
Эммануэль
18
Финотто
Маттиа
94
Минелли
Стефано
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
19
Трибуцци
Алессио
21
Болока
Даниэль
88
Риччи
Матео
16
Гарритано
Лука
11
Дзампано
Франческо
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Фрозиноне

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
4:0
СB
0:1
СB
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СB
0:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.16
Коломбо Лоренцо 6 0.16
Мелькьорри Федерико 5 0.14
Вивиани Федерико 4 0.11
Видо Лука 3 0.08
Дикманн Лоренцо 3 0.08
Эспозито Сальваторе 3 (1) 0.08
Росси Джузеппе 3 0.08
Латте Лат Эммануэль 3 0.08
Да Рива Якопо 2 0.05
Капрадосси Элио 2 0.05
Сек Демба 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Крочата Джованни 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.27
Зербин Алессио 9 0.24
Канотто Луиджи 6 (1) 0.16
Гатти Федерико 5 0.14
Чано Камилло 4 0.11
Новакович Андрия 3 (1) 0.08
Чичерелли Эмануэле 3 0.08
Дзампано Франческо 2 0.05
Риччи Матео 2 (1) 0.05
Лулич Карло 2 0.05
Гарритано Лука 2 0.05
Роден Маркус 2 0.05
Болока Даниэль 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Селия Раффаэле 8 0
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 6 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Манкозу Марко 5 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Мора Лука 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Да Рива Якопо 5 0
Викари Франческо 3 1
Крочата Джованни 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Пинато Марко 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Альмичи Альберто 2 0
Видо Лука 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 12 1
Коттали Маттео 13 0
Риччи Матео 11 0
Чано Камилло 8 0
Болока Даниэль 8 0
Шиминьски Пшемыслав 6 1
Дзампано Франческо 7 0
Зербин Алессио 6 0
Роден Маркус 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Гарритано Лука 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Бригенти Николо 2 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Alessandro Selvini 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
24
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
13%
2
8%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
8
27%
6
25%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
11%
5
17%
1-15
5
18%
6
21%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
5
18%
4
14%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
8
28%
76-90

Забито

14
30
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
1
7%
1
3%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
29%
14
47%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
2
14%
7
23%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
4%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
8
32%
3
18%
31-45
1
4%
7
41%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Забито

44
54
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 16
12 Не забивали 10
5
11%
3
6%
1-15
7
16%
3
6%
16-30
9
20%
18
33%
31-45
7
16%
7
13%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
10
23%
13
24%
76-90

Пропущено

53
46
26 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 27
4
8%
7
15%
1-15
9
17%
8
17%
16-30
13
25%
8
17%
31-45
6
11%
11
24%
46-60
10
19%
2
4%
61-75
11
21%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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    • Желтая карточка
      51'
      Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч СПАЛ 2013 3:0 Фрозиноне онлайн

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