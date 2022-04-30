Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:0
Второй тайм: 68'
22' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
59' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
61' Желтая карточкаБеретта Джакомо
1:0
62' ГолКассандро Томмазо
Ход матча
22'
46'
61'
62'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
49 Владение мячом, % 51
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Читтаделла
Брешия
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
25 матчей
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|10 (5)
|0.27
|Оквонкво Орджи
|7
|0.19
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.14
|Антонуччи Мирко
|3
|0.08
|Вита Алессио
|3
|0.08
|Тункара Мамаду
|2
|0.05
|Бранка Симоне
|2
|0.05
|Фраре Доменико
|2
|0.05
|Тавернелли Камилло
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Маццокко Давиде
|1
|0.03
|Кассандро Томмазо
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Паван Никола
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|9
|0.24
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|Трамони Маттео
|6 (1)
|0.16
|Бизоли Димитри
|5
|0.14
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.11
|Айе Флориан
|4
|0.11
|Баич Риад
|3 (1)
|0.08
|Ягелло Филип
|3
|0.08
|Кистана Андреа
|3
|0.08
|Паяч Марко
|2 (2)
|0.05
|Лерис Мехди
|2
|0.05
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.05
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|13
|1
|Адорни Давиде
|11
|1
|Паван Никола
|10
|0
|Бенедетти Амедео
|9
|0
|Маттиоли Алессандро
|9
|0
|Кассандро Томмазо
|9
|0
|Фраре Доменико
|7
|1
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Вита Алессио
|7
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Висентин Сантьяго
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Тавернелли Камилло
|4
|0
|Беретта Джакомо
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Данци Андреа
|3
|0
|Ignacio Lores
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Serigne Thioune
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|9
|0
|Лерис Мехди
|7
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|6
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Трамони Маттео
|4
|0
|Карачич Фран
|2
|1
|Чансельор Джон
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
4
19%
5
20%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Забито
16
27
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
7
44%
3
11%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
1
6%
10
37%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
6
35%
6
30%
76-90
Забито
37
52
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 19
11 Не забивали 5
8
22%
6
12%
1-15
6
16%
8
15%
16-30
6
16%
10
19%
31-45
8
22%
5
10%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
5
14%
15
29%
76-90
Пропущено
35
34
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
5
14%
3
9%
1-15
6
17%
7
21%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
7
20%
6
18%
61-75
10
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0
Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1
Брешия
(20 матчей)
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 поражение
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|37
|18
|15
|4
|57 - 29
|69
|2.
|Монца
|2:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|59 - 37
|67
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|37
|18
|12
|7
|46 - 33
|66
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|5.
|Брешия
|0:1 Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 36
|63
|7.
|Асколи
|1:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 42
|58
|9.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|37
|11
|15
|11
|47 - 42
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|43 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|37
|8
|9
|20
|36 - 58
|33
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|37
|7
|10
|20
|34 - 59
|31
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|37
|7
|8
|22
|35 - 58
|29
|19.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|37
|5
|13
|19
|40 - 58
|28
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|37
|3
|8
|26
|27 - 69
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|36 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 12
|40
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|0:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|10.
|Асколи
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Парма
|2:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 19
|26
|12.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Козенца
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|29 - 28
|20
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 25
|18
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 18
|29
|5.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 15
|28
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Тернана
|1:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|10.
|Монца
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|11.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 28
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 34
|8
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|19
|0
|7
|12
|14 - 36
|7
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5