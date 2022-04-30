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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Читтаделла
1:0
Второй тайм: 68'
Брешия
0'
22' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
59' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
61' Желтая карточка
Беретта Джакомо
1:0
62' Гол
Кассандро Томмазо
68'

Ход матча

15'
Икарди Симоне
Маттиоли Алессандро
 
22'
 
Ван Де Лои Томми
46'
Данци Андреа
Мастрантонио Валерио
 
46'
 
Лерис Мехди
Баич Риад
59'
Висентин Сантьяго
 
61'
Беретта Джакомо
 
62'
Кассандро Томмазо
(Тавернелли Камилло)
1:0
62'
 
Паласио Родриго
Ван Де Лои Томми

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Брешия
4.15
3.60
1.91
Все Коэффициенты
77
Маньеро
Лука
18
Маттиоли
Алессандро
6
Висентин
Сантьяго
15
Фраре
Доменико
84
Кассандро
Томмазо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
29
Мастрантонио
Валерио
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
21
Тавернелли
Камилло
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
27
Трамони
Маттео
11
Баич
Риад
9
Морео
Стефано
Читтаделла
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Брешия

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 10 (5) 0.27
Оквонкво Орджи 7 0.19
Беретта Джакомо 5 (1) 0.14
Антонуччи Мирко 3 0.08
Вита Алессио 3 0.08
Тункара Мамаду 2 0.05
Бранка Симоне 2 0.05
Фраре Доменико 2 0.05
Тавернелли Камилло 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Маццокко Давиде 1 0.03
Кассандро Томмазо 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Паван Никола 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 9 0.24
Паласио Родриго 6 0.16
Трамони Маттео 6 (1) 0.16
Бизоли Димитри 5 0.14
Бертаньоли Массимо 4 0.11
Айе Флориан 4 0.11
Баич Риад 3 (1) 0.08
Ягелло Филип 3 0.08
Кистана Андреа 3 0.08
Паяч Марко 2 (2) 0.05
Лерис Мехди 2 0.05
Ван Де Лои Томми 2 0.05
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 13 1
Адорни Давиде 11 1
Паван Никола 10 0
Бенедетти Амедео 9 0
Маттиоли Алессандро 9 0
Кассандро Томмазо 9 0
Фраре Доменико 7 1
Тункара Мамаду 4 2
Вита Алессио 7 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Висентин Сантьяго 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Доннарумма Даниэле 5 0
Тавернелли Камилло 4 0
Беретта Джакомо 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Данци Андреа 3 0
Ignacio Lores 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Serigne Thioune 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 9 0
Лерис Мехди 7 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Трамони Маттео 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
4
19%
5
20%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Забито

16
27
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
7
44%
3
11%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
1
6%
10
37%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
6
35%
6
30%
76-90

Забито

37
52
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 19
11 Не забивали 5
8
22%
6
12%
1-15
6
16%
8
15%
16-30
6
16%
10
19%
31-45
8
22%
5
10%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
5
14%
15
29%
76-90

Пропущено

35
34
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
5
14%
3
9%
1-15
6
17%
7
21%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
7
20%
6
18%
61-75
10
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0
Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1
Брешия
(20 матчей)
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 поражение
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 37 18 15 4 57 - 29 69
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 37 7 8 22 35 - 58 29
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 6 9 20 - 25 18
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
5. Лечче 0:0 Заявка 19 6 10 3 21 - 15 28
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Брешия
4.15
3.60
1.91
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