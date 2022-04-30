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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Монца
2:0
Второй тайм: 68'
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Сампиризи Марио
31' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
1:0
48' Гол
Мота Дани
49' Желтая карточка
Пастина Кристиан
2:0
52' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
59' Желтая карточка
Тельо Андрес
68'

Ход матча

18'
Сампиризи Марио
 
31'
 
Вивиани Маттиа
48'
Мота Дани
1:0
49'
 
Пастина Кристиан
52'
Гюткьяр Кристиан
2:0
58'
 
Тельо Андрес
Ионице Артур
58'
 
Фулон Дам
Импрота Риккардо
59'
 
Тельо Андрес

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Беневенто
2.06
3.56
3.60
Все Коэффициенты
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
5
Кальдирола
Лука
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
7
Мачин
Хосе
4
Маццители
Лука
84
Чиурриа
Патрик
79
Молина
Сальваторе
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
29
Палеари
Альберто
16
Импрота
Риккардо
14
Фольякко
Алессандро
58
Пастина
Кристиан
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
21
Мончини
Габриэле
11
Фариас
Диего
Монца
3-5-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Монца
Беневенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
3:1
К
3:4
ППД
1:0
СCA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (4) 0.27
Мота Дани 10 0.27
Гюткьяр Кристиан 9 (3) 0.24
Чиурриа Патрик 5 0.14
Колпани Андреа 5 0.14
Мачин Хосе 4 0.11
Сампиризи Марио 3 0.08
Маццители Лука 2 (1) 0.05
Д'Аллесандро Марко 2 0.05
Аугусто Карлос 2 0.05
Барберис Андреа 2 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.03
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Бетелла Давиде 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.27
Тельо Андрес 7 0.19
Инсинье Роберто 7 (2) 0.19
Форте Франческо 7 (3) 0.19
Мончини Габриэле 6 0.16
Импрота Риккардо 4 0.11
Барба Федерико 3 0.08
Ди Серио Джузеппе 3 0.08
Акампора Дженнаро 2 0.05
Фариас Диего 2 0.05
Ионице Артур 2 0.05
Вивиани Маттиа 2 0.05
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Валоти Матиа 8 0
Марроне Лука 6 1
Донати Джулио 6 1
Сампиризи Марио 6 1
Аугусто Карлос 6 1
Мачин Хосе 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Чиурриа Патрик 5 0
Перейра Педру II 5 0
Д'Аллесандро Марко 3 1
Мота Дани 4 0
Колпани Андреа 4 0
Палетта Габриэль 3 0
Барберис Андреа 3 0
Молина Сальваторе 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Антов Валентин 1 0
Брешанини Марко 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 9 1
Акампора Дженнаро 7 0
Вивиани Маттиа 7 0
Глик Камил 3 2
Барба Федерико 5 0
Кало Джакомо 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Пастина Кристиан 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
24
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
7
21%
2
8%
1-15
5
15%
8
33%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
13
38%
3
13%
76-90

Пропущено

14
16
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Забито

23
36
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
2
9%
5
14%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
5
22%
8
22%
61-75
3
13%
6
17%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
30%
6
32%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Забито

57
60
24 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 30
22 Забивали первыми 20
5 Не забивали 10
9
16%
7
12%
1-15
9
16%
13
22%
16-30
6
11%
10
17%
31-45
8
14%
9
15%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
16
28%
9
15%
76-90

Пропущено

37
35
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
5
14%
6
17%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
7
19%
10
29%
31-45
7
19%
6
17%
46-60
10
27%
2
6%
61-75
6
16%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0
Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 37 18 15 4 57 - 29 69
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 37 7 8 22 35 - 58 29
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 19 4 6 9 20 - 25 18
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
5. Лечче 0:0 Заявка 19 6 10 3 21 - 15 28
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Сампиризи Марио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Беневенто
2.06
3.56
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монца 2:0 Беневенто онлайн

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