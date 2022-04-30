Стадион: U-Power Stadium
18' Желтая карточкаСампиризи Марио
31' Желтая карточкаВивиани Маттиа
1:0
48' ГолМота Дани
49' Желтая карточкаПастина Кристиан
2:0
52' ПенальтиГюткьяр Кристиан
59' Желтая карточкаТельо Андрес
Ход матча
18'
31'
48'
1:0
49'
52'
2:0
59'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
54 Владение мячом, % 46
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Монца
Беневенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (4)
|0.27
|Мота Дани
|10
|0.27
|Гюткьяр Кристиан
|9 (3)
|0.24
|Чиурриа Патрик
|5
|0.14
|Колпани Андреа
|5
|0.14
|Мачин Хосе
|4
|0.11
|Сампиризи Марио
|3
|0.08
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.05
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.05
|Аугусто Карлос
|2
|0.05
|Барберис Андреа
|2
|0.05
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Рамирес Гастон
|1
|0.03
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Бетелла Давиде
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.27
|Тельо Андрес
|7
|0.19
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.19
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.19
|Мончини Габриэле
|6
|0.16
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0.08
|Акампора Дженнаро
|2
|0.05
|Фариас Диего
|2
|0.05
|Ионице Артур
|2
|0.05
|Вивиани Маттиа
|2
|0.05
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|9
|1
|Валоти Матиа
|8
|0
|Марроне Лука
|6
|1
|Донати Джулио
|6
|1
|Сампиризи Марио
|6
|1
|Аугусто Карлос
|6
|1
|Мачин Хосе
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Чиурриа Патрик
|5
|0
|Перейра Педру II
|5
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|1
|Мота Дани
|4
|0
|Колпани Андреа
|4
|0
|Палетта Габриэль
|3
|0
|Барберис Андреа
|3
|0
|Молина Сальваторе
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|9
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Вивиани Маттиа
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Барба Федерико
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Импрота Риккардо
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Пастина Кристиан
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
24
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
7
21%
2
8%
1-15
5
15%
8
33%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
13
38%
3
13%
76-90
Пропущено
14
16
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
6
38%
76-90
Забито
23
36
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
2
9%
5
14%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
5
22%
8
22%
61-75
3
13%
6
17%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
30%
6
32%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
5
26%
76-90
Забито
57
60
24 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 30
22 Забивали первыми 20
5 Не забивали 10
9
16%
7
12%
1-15
9
16%
13
22%
16-30
6
11%
10
17%
31-45
8
14%
9
15%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
16
28%
9
15%
76-90
Пропущено
37
35
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
5
14%
6
17%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
7
19%
10
29%
31-45
7
19%
6
17%
46-60
10
27%
2
6%
61-75
6
16%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0
Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|37
|18
|15
|4
|57 - 29
|69
|2.
|Монца
|2:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|59 - 37
|67
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|37
|18
|12
|7
|46 - 33
|66
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|5.
|Брешия
|0:1 Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 36
|63
|7.
|Асколи
|1:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 42
|58
|9.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|37
|11
|15
|11
|47 - 42
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|43 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|37
|8
|9
|20
|36 - 58
|33
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|37
|7
|10
|20
|34 - 59
|31
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|37
|7
|8
|22
|35 - 58
|29
|19.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|37
|5
|13
|19
|40 - 58
|28
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|37
|3
|8
|26
|27 - 69
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|36 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 12
|40
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|0:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|10.
|Асколи
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Парма
|2:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 19
|26
|12.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Козенца
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|29 - 28
|20
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 25
|18
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 18
|29
|5.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 15
|28
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Тернана
|1:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|10.
|Монца
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|11.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 28
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 34
|8
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|19
|0
|7
|12
|14 - 36
|7
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5