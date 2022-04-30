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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Реджина
0:2
Перерыв
Комо
0'
7' Желтая карточка
Монтальто Адриано
0:1
20' Гол
Париджини Витторио
0:2
43' Гол
Бланко Алехандро

Ход матча

7'
Монтальто Адриано
 
20'
0:1
Париджини Витторио
(Черри Альберто)
43'
0:2
Бланко Алехандро
(Париджини Витторио)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Комо
2.20
3.48
3.37
Все Коэффициенты
63
Турати
Стефано
77
Франко
Дамиано
3
Ционек
Тьяго
2
Амионе
Бруно
27
Адьяпонг
Клод
10
Белломо
Никола
46
Эйяки
Яссин
8
Кризетиг
Лоренцо
72
Кортиновис
Алессандро
30
Монтальто
Адриано
19
Денис
Херман
66
Гори
Стефано
6
Иовин
Алессио
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
Реджина
4-4-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Реджина
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.24
Монтальто Адриано 5 (1) 0.14
Менез Жереми 5 0.14
Ривас Ригоберто 2 0.05
Фолоруншо Майкл 2 (1) 0.05
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (5) 0.24
Глиоцци Этторе 9 (3) 0.24
Ла Гумина Антонино 8 (1) 0.22
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Беллемо Алессандро 4 0.11
Виньяли Лука 3 0.08
Париджини Витторио 2 0.05
Чичиретти Амато 2 0.05
Иовин Алессио 1 0.03
Арригони Томмазо 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 12 0
Ционек Тьяго 10 1
Ди Кьяра Джанлука 10 0
Бьянки Николо 10 0
Хетемай Перпарим 8 0
Менез Жереми 6 1
Монтальто Адриано 7 0
Белломо Никола 5 1
Фолоруншо Майкл 6 0
Лояконо Джузеппе 5 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Амионе Бруно 5 0
Ривас Ригоберто 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Купиш Томаш 2 0
Federico Giraudo 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Турати Стефано 1 0
Эйяки Яссин 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 9 2
Иоанну Николас 6 1
Солини Маттео 4 2
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 7 0
Виньяли Лука 5 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
5
28%
7
27%
61-75
1
6%
7
27%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
7
35%
9
29%
29%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
2
15%
7
35%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
1
5%
3
17%
76-90

Забито

31
46
17 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
4
13%
10
22%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
9
29%
29%
5
11%
31-45
4
13%
8
17%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
4
13%
10
22%
76-90

Пропущено

41
49
17 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 29
4
10%
8
16%
1-15
8
20%
7
14%
16-30
5
12%
10
20%
31-45
10
24%
4
8%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
8
20%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3
Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4
Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3
Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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