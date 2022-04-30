Стадион: Оресте Гранильо
7' Желтая карточкаМонтальто Адриано
0:1
20' ГолПариджини Витторио
0:2
43' ГолБланко Алехандро
Ход матча
20'
43'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
69 Владение мячом, % 31
46
Эйяки
Яссин
19
Денис
Херман
66
Гори
Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Khadim Diop
-
21 Mario Paura
-
-
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Реджина
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|9 (4)
|0.24
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.14
|Менез Жереми
|5
|0.14
|Ривас Ригоберто
|2
|0.05
|Фолоруншо Майкл
|2 (1)
|0.05
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (5)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|9 (3)
|0.24
|Ла Гумина Антонино
|8 (1)
|0.22
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Беллемо Алессандро
|4
|0.11
|Виньяли Лука
|3
|0.08
|Париджини Витторио
|2
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|12
|0
|Ционек Тьяго
|10
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|10
|0
|Бьянки Николо
|10
|0
|Хетемай Перпарим
|8
|0
|Менез Жереми
|6
|1
|Монтальто Адриано
|7
|0
|Белломо Никола
|5
|1
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Лояконо Джузеппе
|5
|0
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Амионе Бруно
|5
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Купиш Томаш
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Эйяки Яссин
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|9
|2
|Иоанну Николас
|6
|1
|Солини Маттео
|4
|2
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|7
|0
|Виньяли Лука
|5
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
26
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
5
28%
7
27%
61-75
1
6%
7
27%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
7
35%
9
29%
29%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
2
15%
7
35%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
1
5%
3
17%
76-90
Забито
31
46
17 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
4
13%
10
22%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
9
29%
29%
5
11%
31-45
4
13%
8
17%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
4
13%
10
22%
76-90
Пропущено
41
49
17 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 29
4
10%
8
16%
1-15
8
20%
7
14%
16-30
5
12%
10
20%
31-45
10
24%
4
8%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
8
20%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3
Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4
Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3
Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5