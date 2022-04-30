Стадион: Stadio Romeo Anconetani
1:0
6' Гол в свои воротаВентури Майкл
21' Желтая карточкаКараччоло Антонио
24' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
45' Желтая карточкаКасо Джузеппе
77' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
1:1
79' ПенальтиЛьотти Даниэле
89' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
90' Желтая карточкаНдой Эмануэле
Ход матча
6'
1:0
45'
77'
79'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
61 Владение мячом, % 39
16
Надь
Адам
11
Коэн
Йонатан
92
Шитум
Марио
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Пиза
Козенца
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрегросса Эрнесто
|7 (3)
|0.19
|Пушкаш Георге
|7
|0.19
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.16
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.11
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.11
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Марсура Давиде
|2
|0.05
|Караччоло Антонио
|2
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|6 (3)
|0.16
|Касо Джузеппе
|5
|0.14
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.14
|Кампорезе Микеле
|5
|0.14
|Миллико Винченцо
|3
|0.08
|Шитум Марио
|2
|0.05
|Карраро Марко
|2
|0.05
|Льотти Даниэле
|2 (1)
|0.05
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|0
|Караччоло Антонио
|10
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|2
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Мастину Джузеппе
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Херманнссон Хьёртур
|7
|0
|Надь Адам
|4
|1
|Туре Идрисса
|4
|1
|Леверб Максим
|5
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|Сьега Николас
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраро Марко
|7
|0
|Касо Джузеппе
|7
|0
|Ларривей Хоакин
|5
|1
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Кампорезе Микеле
|4
|1
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Си Санаси
|5
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Флоренци Альдо
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|2
|1
|Бултам Реда
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Матосевич Кристьян
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Лора Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
6
25%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
2
8%
6
35%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
15
34
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
5
33%
2
6%
61-75
3
20%
8
24%
76-90
Забито
18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
17%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Пропущено
23
25
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
22%
5
20%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
3
13%
7
28%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
4
17%
4
16%
76-90
Забито
42
35
24 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 10
10 Не забивали 14
9
21%
5
14%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
10
24%
6
17%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
3
7%
10
29%
61-75
8
19%
8
23%
76-90
Пропущено
38
59
18 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 31
7
18%
10
17%
1-15
6
16%
9
15%
16-30
5
13%
9
15%
31-45
5
13%
14
24%
46-60
8
21%
5
8%
61-75
7
18%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0
Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0
Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5