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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Пиза
1:1
Конец матча
Козенца
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Вентури Майкл
21' Желтая карточка
Караччоло Антонио
24' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
45' Желтая карточка
Касо Джузеппе
77' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
1:1
79' Пенальти
Льотти Даниэле
89' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
90' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
90'+6
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
5
Бенали
Ахмед
11
Коэн
Йонатан
10
Торрегросса
Эрнесто
17
Сибилли
Джузеппе
31
Матосевич
Кристьян
5
Риджионе
Микеле
23
Кампорезе
Микеле
16
Вентури
Майкл
27
Биттанте
Лука
99
Ди
Пардо
Алессандро
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
92
Шитум
Марио
10
Касо
Джузеппе
95
Лора
Гаэтан
Пиза
4-3-1-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Козенца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрегросса Эрнесто 7 (3) 0.19
Пушкаш Георге 7 0.19
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.16
Сибилли Джузеппе 4 0.11
Коэн Йонатан 4 (1) 0.11
Туре Идрисса 3 0.08
Марсура Давиде 2 0.05
Караччоло Антонио 2 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 6 (3) 0.16
Касо Джузеппе 5 0.14
Гори Габриэле 5 (1) 0.14
Кампорезе Микеле 5 0.14
Миллико Винченцо 3 0.08
Шитум Марио 2 0.05
Карраро Марко 2 0.05
Льотти Даниэле 2 (1) 0.05
Лора Гаэтан 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 0
Караччоло Антонио 10 0
Лукка Лоренцо 6 2
Беруатто Пьетро 9 0
Мастину Джузеппе 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Херманнссон Хьёртур 7 0
Надь Адам 4 1
Туре Идрисса 4 1
Леверб Максим 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Мазуччи Гаэтано 4 0
Торрегросса Эрнесто 4 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраро Марко 7 0
Касо Джузеппе 7 0
Ларривей Хоакин 5 1
Пальмьеро Лука 5 1
Кампорезе Микеле 4 1
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Си Санаси 5 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Флоренци Альдо 4 0
Ндой Эмануэле 2 1
Бултам Реда 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Вентури Майкл 3 0
Биттанте Лука 1 1
Вока Идриз 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Матосевич Кристьян 2 0
Валлоккия Андреа 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Лора Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
6
25%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
2
8%
6
35%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

15
34
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
5
33%
2
6%
61-75
3
20%
8
24%
76-90

Забито

18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
17%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
22%
5
20%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
3
13%
7
28%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
4
17%
4
16%
76-90

Забито

42
35
24 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 10
10 Не забивали 14
9
21%
5
14%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
10
24%
6
17%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
3
7%
10
29%
61-75
8
19%
8
23%
76-90

Пропущено

38
59
18 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 31
7
18%
10
17%
1-15
6
16%
9
15%
16-30
5
13%
9
15%
31-45
5
13%
14
24%
46-60
8
21%
5
8%
61-75
7
18%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0
Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0
Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Касо Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Херманнссон Хьёртур получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      21'
      Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Вентури Майкл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пиза 1:1 Козенца онлайн

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