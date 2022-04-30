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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Виченца Виртус
0:1
Второй тайм: 69'
Лечче
0'
38' Желтая карточка
Лучиони Фабио
43' Желтая карточка
Дьяв Давиде
69'

Ход матча

35'
 
Хельгасон Торир
Блен Алексис
38'
 
Лучиони Фабио
43'
Дьяв Давиде
 
61'
Меджорини Риккардо
Дзонта Лорис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 46 Владение мячом, % 54
21
Контини
Никита
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
35
Маджио
Кристиан
7
Кавион
Микеле
6
Дзонта
Лорис
94
Лукаку
Джордан
11
Раноккья
Филиппо
70
Да
Крус
Алессио
9
Дьяв
Давиде
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Виченца Виртус
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Виченца Виртус
Лечче

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.16
Меджорини Риккардо 5 (3) 0.14
Проя Федерико 4 0.11
Джакомелли Стефано 2 0.05
Дальмонте Никола 2 0.05
Кавион Микеле 2 0.05
Да Крус Алессио 2 (1) 0.05
Крекко Лука 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Броско Риккардо 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 20 (6) 0.54
Стрефецца Габриэль 12 0.32
Ди Мариано Франческо 5 0.14
Гарджуло Марио 3 0.08
Майер Жан 2 0.05
Родригес Пабло 2 0.05
Листковски Марчин 2 0.05
Блен Алексис 1 0.03
Рагуза Антонио 1 0.03
Лучиони Фабио 1 0.03
Туиа Алессандро 1 0.03
Фараго Паоло 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 12 1
Меджорини Риккардо 7 1
Бикел Жаниу 7 0
Раноккья Филиппо 7 0
Джакомелли Стефано 5 1
Броско Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Ди Пардо Алессандро 4 1
Паделла Эмануэле 5 0
Крекко Лука 5 0
Проя Федерико 5 0
Кавион Микеле 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Дзонта Лорис 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 8 0
Туиа Алессандро 7 0
Юлманд Мортен 7 0
Стрефецца Габриэль 6 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Блен Алексис 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Галло Антонино 4 0
Родригес Пабло 3 0
Кода Массимо 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Рагуза Антонио 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
4
22%
6
29%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
33%
8
38%
76-90

Пропущено

27
15
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
1
7%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
8
30%
30%
5
33%
31-45
5
19%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Забито

17
35
6 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 15
25 Не забивали 19
0
0%
4
11%
1-15
3
18%
7
20%
16-30
3
18%
12
34%
31-45
1
6%
4
11%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
8
47%
5
14%
76-90

Пропущено

31
15
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
2
6%
4
27%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
10
32%
1
7%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
5
16%
4
27%
61-75
2
6%
2
13%
76-90

Забито

35
56
17 В 1-м тайме 33
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 24
14 Не забивали 7
4
11%
10
18%
1-15
7
20%
11
20%
16-30
6
17%
12
21%
31-45
1
3%
6
11%
46-60
3
9%
4
7%
61-75
14
40%
13
23%
76-90

Пропущено

58
30
33 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 8
31 Не пропускали 21
4
7%
5
17%
1-15
11
19%
1
3%
16-30
18
31%
6
20%
31-45
12
21%
8
27%
46-60
5
9%
7
23%
61-75
8
14%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1
Лечче
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1
Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 37 19 14 4 58 - 29 71
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 37 7 7 23 35 - 59 28
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 1:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:1 Заявка 19 4 5 10 20 - 26 17
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Лечче 1:0 Заявка 19 7 9 3 22 - 15 30
5. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Блен Алексис уходит с поля. Хельгасон Торир выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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