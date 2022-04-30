Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
2:1
Конец матча
38' Желтая карточкаЛучиони Фабио
43' Желтая карточкаДьяв Давиде
0:1
69' ГолСтрефецца Габриэль
79' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
1:1
90' ПенальтиДьяв Давиде
90' Желтая карточкаРагуза Антонио
2:1
90' ГолРаноккья Филиппо
91' Желтая карточкаРодригес Пабло
Ход матча
38'
43'
69'
90'
1:1
90'
90'
91'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 11
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Francesco Baldini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Виченца Виртус
Лечче
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|7 (1)
|0.19
|Меджорини Риккардо
|5 (3)
|0.14
|Проя Федерико
|4
|0.11
|Джакомелли Стефано
|2
|0.05
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.05
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|20 (6)
|0.54
|Стрефецца Габриэль
|13
|0.35
|Ди Мариано Франческо
|5
|0.14
|Гарджуло Марио
|3
|0.08
|Майер Жан
|2
|0.05
|Родригес Пабло
|2
|0.05
|Листковски Марчин
|2
|0.05
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Рагуза Антонио
|1
|0.03
|Лучиони Фабио
|1
|0.03
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Хельгасон Торир
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|12
|1
|Меджорини Риккардо
|7
|1
|Бикел Жаниу
|7
|0
|Раноккья Филиппо
|7
|0
|Джакомелли Стефано
|5
|1
|Броско Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Ди Пардо Алессандро
|4
|1
|Паделла Эмануэле
|5
|0
|Крекко Лука
|5
|0
|Проя Федерико
|5
|0
|Кавион Микеле
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Маджио Кристиан
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Дзонта Лорис
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Теодорчик Лукаш
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|8
|0
|Туиа Алессандро
|7
|0
|Стрефецца Габриэль
|7
|0
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Родригес Пабло
|4
|0
|Майер Жан
|4
|0
|Калабрези Артуро
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Галло Антонино
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Рагуза Антонио
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Асенсио Рауль
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
4
20%
6
27%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
8
40%
8
36%
76-90
Пропущено
28
17
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
8
29%
5
29%
29%
31-45
5
18%
5
29%
29%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Забито
17
35
6 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 15
26 Не забивали 20
0
0%
4
11%
1-15
3
18%
7
20%
16-30
3
18%
12
34%
31-45
1
6%
4
11%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
8
47%
5
14%
76-90
Пропущено
31
15
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
2
6%
4
27%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
10
32%
1
7%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
5
16%
4
27%
61-75
2
6%
2
13%
76-90
Забито
37
57
17 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 25
14 Не забивали 7
4
11%
10
18%
1-15
7
19%
11
19%
16-30
6
16%
12
21%
31-45
1
3%
6
11%
46-60
3
8%
5
9%
61-75
16
43%
13
23%
76-90
Пропущено
59
32
33 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
23 Пропускали первыми 8
32 Не пропускали 22
4
7%
5
16%
1-15
11
19%
1
3%
16-30
18
31%
6
19%
31-45
12
20%
8
25%
46-60
6
10%
7
22%
61-75
8
14%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1
Лечче
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1
Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5