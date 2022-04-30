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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Виченца Виртус
2:1
Конец матча
Лечче
0'
38' Желтая карточка
Лучиони Фабио
43' Желтая карточка
Дьяв Давиде
0:1
69' Гол
Стрефецца Габриэль
79' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
1:1
90' Пенальти
Дьяв Давиде
90' Желтая карточка
Рагуза Антонио
2:1
90' Гол
Раноккья Филиппо
91' Желтая карточка
Родригес Пабло
90'+16
21
Контини
Никита
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
35
Маджио
Кристиан
7
Кавион
Микеле
6
Дзонта
Лорис
94
Лукаку
Джордан
11
Раноккья
Филиппо
70
Да
Крус
Алессио
9
Дьяв
Давиде
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Виченца Виртус
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Виченца Виртус
Лечче

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 7 (1) 0.19
Меджорини Риккардо 5 (3) 0.14
Проя Федерико 4 0.11
Джакомелли Стефано 2 0.05
Дальмонте Никола 2 0.05
Да Крус Алессио 2 (1) 0.05
Кавион Микеле 2 0.05
Крекко Лука 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Броско Риккардо 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 20 (6) 0.54
Стрефецца Габриэль 13 0.35
Ди Мариано Франческо 5 0.14
Гарджуло Марио 3 0.08
Майер Жан 2 0.05
Родригес Пабло 2 0.05
Листковски Марчин 2 0.05
Блен Алексис 1 0.03
Рагуза Антонио 1 0.03
Лучиони Фабио 1 0.03
Туиа Алессандро 1 0.03
Фараго Паоло 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 12 1
Меджорини Риккардо 7 1
Бикел Жаниу 7 0
Раноккья Филиппо 7 0
Джакомелли Стефано 5 1
Броско Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Ди Пардо Алессандро 4 1
Паделла Эмануэле 5 0
Крекко Лука 5 0
Проя Федерико 5 0
Кавион Микеле 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Дзонта Лорис 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 8 0
Туиа Алессандро 7 0
Стрефецца Габриэль 7 0
Юлманд Мортен 7 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Блен Алексис 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Родригес Пабло 4 0
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Галло Антонино 4 0
Кода Массимо 3 0
Рагуза Антонио 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Хельгасон Торир 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
4
20%
6
27%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
8
40%
8
36%
76-90

Пропущено

28
17
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
8
29%
5
29%
29%
31-45
5
18%
5
29%
29%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Забито

17
35
6 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 15
26 Не забивали 20
0
0%
4
11%
1-15
3
18%
7
20%
16-30
3
18%
12
34%
31-45
1
6%
4
11%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
8
47%
5
14%
76-90

Пропущено

31
15
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
2
6%
4
27%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
10
32%
1
7%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
5
16%
4
27%
61-75
2
6%
2
13%
76-90

Забито

37
57
17 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 25
14 Не забивали 7
4
11%
10
18%
1-15
7
19%
11
19%
16-30
6
16%
12
21%
31-45
1
3%
6
11%
46-60
3
8%
5
9%
61-75
16
43%
13
23%
76-90

Пропущено

59
32
33 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
23 Пропускали первыми 8
32 Не пропускали 22
4
7%
5
16%
1-15
11
19%
1
3%
16-30
18
31%
6
19%
31-45
12
20%
8
25%
46-60
6
10%
7
22%
61-75
8
14%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1
Лечче
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1
Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Блен Алексис уходит с поля. Хельгасон Торир выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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