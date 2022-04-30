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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Порденоне
1:2
Второй тайм: 63'
Кротоне
0'
24' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
27' Желтая карточка
Калапай Лука
0:1
45' Гол
Неделчару Ионуц
1:1
58' Гол
Канделлоне Леонардо
1:2
59' Гол
Маррас Мануэль
63'

Ход матча

24'
Цаммарини Роберто
 
27'
 
Калапай Лука
39'
 
Джаннотти Паскуале
Шнегг Давид
45'
0:1
Неделчару Ионуц
(Маррас Мануэль)
46'
Канделлоне Леонардо
Менса Дэвис
 
46'
Вальетти Федерико
Перри Маттео
 
46'
 
Борелло Джузеппе
Каргбо Аугустус
58'
Канделлоне Леонардо
1:1
59'
1:2
Маррас Мануэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Кротоне
3.15
3.50
2.30
Все Коэффициенты
22
Перизан
Самуэле
33
Цаммарини
Роберто
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
72
Перри
Маттео
79
Гавацци
Давиде
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
7
Менса
Дэвис
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
22
Саро
Джанлука
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
14
Калапай
Лука
86
Авуа
Теофилус
44
Скиро
Томас
16
Шнегг
Давид
17
Маррас
Мануэль
99
Марич
Мирко
24
Каргбо
Аугустус
Порденоне
4-3-3
Кротоне
3-4-3

История личных встреч

Порденоне
Кротоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
4:1
СB
1:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.19
Бутич Карло 4 (2) 0.11
Кампорезе Микеле 3 0.08
Фаласко Никола 2 0.05
Фолоруншо Майкл 2 0.05
Гавацци Давиде 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Ловиза Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 10 (6) 0.27
Мулаттьери Самуэле 6 0.16
Каргбо Аугустус 3 0.08
Бенали Ахмед 3 (1) 0.08
Маррас Мануэль 2 0.05
Големич Владимир 2 0.05
Канестрелли Симоне 2 0.05
Неделчару Ионуц 2 0.05
Могос Василе 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Калапай Лука 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Скиро Томас 0 0
Ювара Муса 0 0
Канджано Джанмарко 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Кампорезе Микеле 5 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 6 0
Ловиза Алессандро 6 0
Паза Симоне 4 1
Торрази Эмануэле 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Саббионе Алессио 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Вокич Деян 3 0
Канделлоне Леонардо 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Бионди Кевин 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Alvin Okoro 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 9 1
Эстевес Науэль 9 0
Джаннотти Паскуале 6 1
Шнегг Давид 5 1
Неделчару Ионуц 6 0
Авуа Теофилус 6 0
Молина Сальваторе 5 0
Големич Владимир 5 0
Коне Бенджамин 5 0
Каргбо Аугустус 3 1
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Могос Василе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Скиро Томас 1 1
Калапай Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Марич Мирко 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
3
20%
76-90

Пропущено

31
33
18 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
5
16%
1
3%
1-15
9
29%
29%
6
18%
16-30
4
13%
11
33%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
6
19%
8
24%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
2
20%
6
27%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90

Пропущено

36
25
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
3
8%
6
24%
16-30
4
11%
7
28%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
11
31%
4
16%
61-75
9
25%
3
12%
76-90

Забито

26
37
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
4
15%
8
22%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
4
15%
3
8%
31-45
3
12%
8
22%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
7
27%
7
19%
76-90

Пропущено

67
58
29 В 1-м тайме 33
38 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 22
33 Не пропускали 32
9
13%
3
5%
1-15
12
18%
12
21%
16-30
8
12%
18
31%
31-45
6
9%
5
9%
46-60
17
25%
9
16%
61-75
15
22%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Козенца - Порденоне 3:1 Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1
Кротоне
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кротоне - Кремонезе 3:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Кротоне - Тернана 1:2 Виченца Виртус - Кротоне 1:1
Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 37 19 14 4 58 - 29 71
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 37 7 7 23 35 - 59 28
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 1:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:1 Заявка 19 4 5 10 20 - 26 17
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Лечче 1:0 Заявка 19 7 9 3 22 - 15 30
5. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Кротоне
3.15
3.50
2.30
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Где смотреть матч Порденоне 1:2 Кротоне онлайн

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